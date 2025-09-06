Мертвый жених

Мертвый женихСвадьба дочери — это всегда нервы. Особенно если ты мать-одиночка, и эта свадьба — главное событие в твоей жизни. Галина носилась по двору как заведенная. Праздновать решили в их частном доме, гости уже собрались, столы ломились, ждали только кортеж. Галина выскочила за калитку посмотреть, не едут ли молодые.
Прямо перед калиткой, на свежевыметенном асфальте, она увидела скрученную веревку. Галина наклонилась и подняла ее. Это была жесткая, колючая плетенка из черного конского волоса, связанная в странный, хитроумный узел. Галина, помешанная на чистоте, брезгливо покрутила ее в руках: откуда тут эта грязь? Разозлилась, швырнула ее за забор в кусты и побежала встречать подъезжающие машины.
Свадьба отгуляла. Молодые уехали в путешествие. А вот Галина легла в постель и больше нормально не встала.
Сначала думали — просто усталость после стресса. Но прошла неделя, потом вторая. Галина таяла на глазах. Температуры нет, анализы в норме, ничего не болит. Но из цветущей женщины она за месяц превратилась в высохшую мумию с черными кругами под глазами. Она не могла есть, ее постоянно знобило.
Дочь вернулась из поездки и пришла в ужас. Потащили мать по врачам — те разводят руками, подозревают рак, но не находят.
А Галина тем временем перестала спать. Она жаловалась дочери, что каждую ночь, как только гаснет свет, в комнате появляется запах. Запах сырой, раскопанной земли и формалина. А потом она начала слышать шаги. Тяжелые, шаркающие шаги вокруг своей кровати.
В отчаянии дочь повезла мать в глухую деревню к старой знахарке, про которую ходили мрачные слухи. Бабка даже смотреть на Галину не стала. Она сразу бросила в печь какую-то траву, зажмурилась и заскрипела:
— Ты подняла то, что для дочери твоей лежало. Черное венчание ей сделали. Из зависти. Веревку волосяную руками голыми взяла.
Оказалось, этот узел из конского волоса плетется на кладбище. Завистники взяли землю с безымянной могилы неупокоенного мертвеца — висельника или самоубийцы, и через этот узел «повенчали» дочь с ним, чтобы он ее в могилу забрал. Но Галина взяла удар на себя.
— Его уже не отмолить, — бабка сплюнула на пол. — Он присосался. Мертвяк голодный, он свою невесту требует. Раз ты за нее заступилась — он тебя сожрет.
Они уехали ни с чем.
В ту же ночь Галина впала в кому. Дочь сидела у ее кровати до утра. Она потом рассказывала, что часа в три ночи температура в комнате упала до нуля, изо рта шел пар. И в этом холоде отчетливо запахло разрытой могилой.
Галина вдруг открыла глаза. Они были абсолютно белые, зрачки закатились. Она выгнулась на кровати дугой, словно ее кто-то обхватил ледяными руками, и закричала. Но голос был не ее. Это был грубый, мужской, хриплый рык.
Утром Галина умерла. Врачи написали что-то про острую сердечную недостаточность. Но когда в морге ее готовили к похоронам, санитары были в шоке. На шее высохшей женщины, прямо на синюшной коже, проступил четкий багровый след.
След от туго затянутой веревки из конского волоса.
