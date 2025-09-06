Мертвый жених

Новость отредактировал Летяга - 3-04-2026, 16:32

Причина: Стилистика автора сохранена

Vedagor Просмотров: 280 Комментарии: 5 -4 3-04-2026, 16:32 by

Свадьба дочери — это всегда нервы. Особенно если ты мать-одиночка, и эта свадьба — главное событие в твоей жизни. Галина носилась по двору как заведенная. Праздновать решили в их частном доме, гости уже собрались, столы ломились, ждали только кортеж. Галина выскочила за калитку посмотреть, не едут ли молодые.Прямо перед калиткой, на свежевыметенном асфальте, она увидела скрученную веревку. Галина наклонилась и подняла ее. Это была жесткая, колючая плетенка из черного конского волоса, связанная в странный, хитроумный узел. Галина, помешанная на чистоте, брезгливо покрутила ее в руках: откуда тут эта грязь? Разозлилась, швырнула ее за забор в кусты и побежала встречать подъезжающие машины.Свадьба отгуляла. Молодые уехали в путешествие. А вот Галина легла в постель и больше нормально не встала.Сначала думали — просто усталость после стресса. Но прошла неделя, потом вторая. Галина таяла на глазах. Температуры нет, анализы в норме, ничего не болит. Но из цветущей женщины она за месяц превратилась в высохшую мумию с черными кругами под глазами. Она не могла есть, ее постоянно знобило.Дочь вернулась из поездки и пришла в ужас. Потащили мать по врачам — те разводят руками, подозревают рак, но не находят.А Галина тем временем перестала спать. Она жаловалась дочери, что каждую ночь, как только гаснет свет, в комнате появляется запах. Запах сырой, раскопанной земли и формалина. А потом она начала слышать шаги. Тяжелые, шаркающие шаги вокруг своей кровати.В отчаянии дочь повезла мать в глухую деревню к старой знахарке, про которую ходили мрачные слухи. Бабка даже смотреть на Галину не стала. Она сразу бросила в печь какую-то траву, зажмурилась и заскрипела:— Ты подняла то, что для дочери твоей лежало. Черное венчание ей сделали. Из зависти. Веревку волосяную руками голыми взяла.Оказалось, этот узел из конского волоса плетется на кладбище. Завистники взяли землю с безымянной могилы неупокоенного мертвеца — висельника или самоубийцы, и через этот узел «повенчали» дочь с ним, чтобы он ее в могилу забрал. Но Галина взяла удар на себя.— Его уже не отмолить, — бабка сплюнула на пол. — Он присосался. Мертвяк голодный, он свою невесту требует. Раз ты за нее заступилась — он тебя сожрет.Они уехали ни с чем.В ту же ночь Галина впала в кому. Дочь сидела у ее кровати до утра. Она потом рассказывала, что часа в три ночи температура в комнате упала до нуля, изо рта шел пар. И в этом холоде отчетливо запахло разрытой могилой.Галина вдруг открыла глаза. Они были абсолютно белые, зрачки закатились. Она выгнулась на кровати дугой, словно ее кто-то обхватил ледяными руками, и закричала. Но голос был не ее. Это был грубый, мужской, хриплый рык.Утром Галина умерла. Врачи написали что-то про острую сердечную недостаточность. Но когда в морге ее готовили к похоронам, санитары были в шоке. На шее высохшей женщины, прямо на синюшной коже, проступил четкий багровый след.След от туго затянутой веревки из конского волоса.

Ключевые слова: Дочь свадьба конский волос авторская история

