Нежданный гость

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 87 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 08:10 by

Федор Петрович женился в 1946 году, сразу после войны. Женой Федора стала деревенская красавица Галина. Через год после свадьбы у них родился сын. Жили молодожены с родителями Федора – тогда это было в порядке вещей. И все бы ничего, да вот только не приглянулась невестка свекрови – что ни сделает, всё не так.Терпела Галя, терпела и поставила мужа перед фактом:— Мы переезжаем в отдельный дом, иначе я заберу сына и навсегда уеду к матери.Федор согласился, стали искать жилье. Пока искали, в семье Галины произошла трагедия – убили ее родного брата Гришу, занимавшего пост председателя колхоза.Погоревали конечно, но что поделать. Похоронили. Через несколько дней после похорон вдова покойного – Алена, ни с того ни с сего, вместе с детьми уехала жить к родителям. Дом, соответственно, остался пустовать.Вскоре Федор с Галиной попросили разрешения у вдовы пожить в опустевшем доме. Алена охотно согласилась: живите, мол, сколько хотите, даже денег никаких не надо.Супруги быстро собрали свои вещи и переехали жить в дом покойного. На следующий день после переезда Галя встретила на улице соседку Евдокию. Она ей и говорит:— Ну что Галя, как вам на новом месте? Гришка-то в гости не наведывается? Аленка ведь из-за этого и уехала.— Никто к нам не наведывается, что за сказки – ответила Галя.С момента этого разговора прошло несколько дней. Вечером Галина ждала мужа с работы. Темнеет в октябре рано, а электричество в деревне еще не провели. Укачивает молодая жена сына в люльке, а сама думает: «Сейчас вот Миша заснет, зажгу керосинку, да буду на стол собирать».Скрипнула входная дверь. «Наконец-то Федя пришел», — подумала Галина. Но, когда отворилась дверь, ведущая из сеней в дом, все тело молодой женщины сковал леденящий ужас. На пороге стоял… покойный брат Гриша! В том самом костюме, в котором его похоронили.От испуга Галина перестала соображать. Помнит, как схватила ребенка и прижала к себе, закрыла глаза… Опомнилась когда пришел муж. Шокированная женщина рассказала супругу об этом происшествии. На следующий день они переехали к родителям Гали.Алена решила сдать злополучный дом, но никто из новых постояльцев там надолго не задерживался. Соседки говорили, что покойный и к ним наведывался.Григорий был человеком крещеным, но кто будет хоронить члена партии, председателя колхоза по христианским обычаям? Времена были другие. Его не отпевали и по нему не молились. Может быть, поэтому неспокойно ему там было или по жене сильно скучал?Автор: Ерохина.

Ключевые слова: Свекровь дом покойного леденящий ужас покойный брат

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