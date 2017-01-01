Рыжеволосое чудо: солнечные ангелы Галины Чувиляевой

Летяга Просмотров: 30 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:36 by

«Искусство, которое согревает душу», - так говорят о творчестве петербургского художника Галины Чувиляевой. Её работы, словно солнечные лучи в ненастный день: мягкие, наивные, немного грустные и задумчивые, а персонажи, будто сотканы из света и тепла. Каждая картина этой художницы - солнечное послание послание, которое несёт людям только положительные эмоции и позитивное настроение.Ангелы в работах Галины – настоящее чудо. Маленькие, наивные, с цветами или игрушками в руках... Им не чужды чувства людей, эмоции и переживания. Они словно беззаботные дети, которые не подстраиваются под чужое мнение, ибо умеют просто радоваться жизни, тем самым, показывая нам всем пример, протягивают руку, чтобы вместе найти тот путь, что принесёт счастье. И чем дольше смотришь на эти очаровательные картины, тем ярче сияет улыбка.Для одних ангелочки Галины – воспоминания о собственных детях, когда каждая эмоция отражалась на милом личике. Открытый взгляд, удивление, горящие от любопытства глаза, искренняя улыбка, радость и звонкий смех. Для других – это возвращение в своё беззаботное детство, затерявшееся среди сотен воспоминаний, когда в мире не было проблем, и каждый прожитый день был полон приключений. Для третьих – словно встреча собственным «Я»: хрупким, растерянным, недопонятым, но всегда настоящим и искренним. И в такие моменты хочется верить в то, что ангел с картины всегда подставит своё плечо....Автор работ: Галина Чувиляева.Автор подборки и текста DaLiana

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