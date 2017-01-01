Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Рыжеволосое чудо: солнечные ангелы Галины Чувиляевой

«Искусство, которое согревает душу», - так говорят о творчестве петербургского художника Галины Чувиляевой. Её работы, словно солнечные лучи в ненастный день: мягкие, наивные, немного грустные и задумчивые, а персонажи, будто сотканы из света и тепла. Каждая картина этой художницы - солнечное послание послание, которое несёт людям только положительные эмоции и позитивное настроение.

Совушка. Автор: Галина Чувиляева.
Совушка.

Рыжее чудо и котики. Автор: Галина Чувиляева.
Рыжее чудо и котики.

Ангелочки. Автор: Галина Чувиляева.
Ангелочки.

Маленький букет цветов. Автор: Галина Чувиляева.
Маленький букет цветов.

Рыжеволосое чудо. Автор: Галина Чувиляева.
Рыжеволосое чудо.

Венчальные ангелочки. Автор: Галина Чувиляева.
Венчальные ангелочки.

Ангелы в работах Галины – настоящее чудо. Маленькие, наивные, с цветами или игрушками в руках... Им не чужды чувства людей, эмоции и переживания. Они словно беззаботные дети, которые не подстраиваются под чужое мнение, ибо умеют просто радоваться жизни, тем самым, показывая нам всем пример, протягивают руку, чтобы вместе найти тот путь, что принесёт счастье. И чем дольше смотришь на эти очаровательные картины, тем ярче сияет улыбка.

Всем хорошего настроения. Автор: Галина Чувиляева.
Всем хорошего настроения.

Варенье. Автор: Галина Чувиляева.
Варенье.

Венки из полевых цветов. Автор: Галина Чувиляева.
Венки из полевых цветов.

Добрый ангел, исполняющий желания. Автор: Галина Чувиляева.
Добрый ангел, исполняющий желания.

Ангелы домашнего очага. Автор: Галина Чувиляева.
Ангелы домашнего очага.

Для одних ангелочки Галины – воспоминания о собственных детях, когда каждая эмоция отражалась на милом личике. Открытый взгляд, удивление, горящие от любопытства глаза, искренняя улыбка, радость и звонкий смех. Для других – это возвращение в своё беззаботное детство, затерявшееся среди сотен воспоминаний, когда в мире не было проблем, и каждый прожитый день был полон приключений. Для третьих – словно встреча собственным «Я»: хрупким, растерянным, недопонятым, но всегда настоящим и искренним. И в такие моменты хочется верить в то, что ангел с картины всегда подставит своё плечо....

Гадание на ромашке. Автор: Галина Чувиляева.
Гадание на ромашке.

Клевер. Автор: Галина Чувиляева.
Клевер.

Ангел-хранитель жизни. Автор: Галина Чувиляева.
Ангел-хранитель жизни.

Ромашка. Автор: Галина Чувиляева.
Ромашка.

Одуванчик. Автор: Галина Чувиляева.
Одуванчик.




Автор работ: Галина Чувиляева.
Автор подборки и текста DaLiana
Источник.
Сегодня, 11:36 by ЛетягаПросмотров: 30Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Ангелы рыжеволосое чудо позитив положительные эмоции картины арты

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.