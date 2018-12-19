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Истории из жизни

Осенние цветы

Здравствуйте, я давняя читательница и поклонница 4stor.

Думаю, настало время и мне поделиться своими скромными невыдуманными историями из жизни.
Их у меня не много, и это одна из них. Не судите строго и приятного прочтения!

В детстве со мной произошел необыкновенный случай. Что это было, однозначно ответить я не могу до сих пор.

На дворе стояла ранняя осень. Родители хлопотали по хозяйству в огороде. Я - четырех-пятилетняя девочка была предоставленная самой себе.
Я слонялась то туда, то сюда по двору, пока мое внимание не привлекла мамина клумба с цветами. На ней росли яркие, разноцветные турецкие гвоздики. Я любовалась ими, удивляясь тонкости прожилок на лепестках, их хрупкости, тонкому аромату. Мир будто бы замер вокруг. Есть только я и цветы. Как вдруг, цветок завял в доли секунды! Прямо на моих глазах! Как в ускоренной съемке!

Мой детский мозг просто закоротило тогда. Я была так шокирована. Помню, побежала к маме, она сказала: «Сейчас осень и цветы должны вянуть. Тебе просто показалось». Конечно же, мне никто не поверил.

В уже более сознательном возрасте я спросила у мамы, помнит ли она тот случай. Она говорит, что помнит, как я прибегала испуганная и что-то говорила про цветы. Значит, это не ложные воспоминания и не сон.

Возможно, конечно, что я впечатлилась, увидев ускоренную съемку по телевизору, но я росла в начале 90-х и такое наверняка еще не показывали, хотя как знать.

А что вы думаете по этому поводу? Может кто-то сталкивался с чем-то подобным?

Вчера, 17:09 by mrs. АpplebyПросмотров: 494Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Осень цветы увядание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Nlo
Вчера, 18:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
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Комментариев: 809
Мак. Очень нежный цветок, может увянуть за полчаса-час, по моим воспоминаниям. Конечно, не за 10 секунд, прямо на глазах, но очень быстро.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#2 написал: wraith
Вчера, 21:06
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 15
Не могло быть например так? Два цветка рядом - один ещё, так сказать, целый, а второй уже завядший. Изначально завядший просто (в силу неких любых причин) ускользнул от детского внимания... Т. е. для мозга - все цветы целые. Потом, в процессе любования ими, мозг вдруг "осознает", что один из цветов внезапно(!) завядший, но "не понимает", как это может быть? Ведь его только что не было, да и, "вроде как и быть то не могло"... И, не справившись с подобным несоответствие, мозг в качестве объяснения "рисует" картину "почти моментального" увяданич. Т. е. это я про загадки и "выкрутасы" человеческой психики.
Может быть такой вариант? Не?
Зарегистрирован: 20.01.2020
#3 написал: mrs. Аppleby
Вчера, 23:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1
Цитата: wraith
Не могло быть например так? Два цветка рядом - один ещё, так сказать, целый, а второй уже завядший. Изначально завядший просто (в силу неких любых причин) ускользнул от детского внимания... Т. е. для мозга - все цветы целые. Потом, в процессе любования ими, мозг вдруг "осознает", что один из цветов внезапно(!) завядший, но "не понимает", как это может быть? Ведь его только что не было, да и, "вроде как и быть то не могло"... И, не справившись с подобным несоответствие, мозг в качестве объяснения "рисует" картину "почти моментального" увяданич. Т. е. это я про загадки и "выкрутасы" человеческой психики.
Может быть такой вариант? Не?

Звучит правдоподобно. Наш мозг, конечно, тот еще шутник)) Но на сколько я помню рядом не было сухих цветов. Гвоздики вообще довольно стойкие, но не в этом дело. Там понимаете какая штука, вот цветок был и вот его "нет"! Я никуда не отвлекалась. Я бы с радостью поверила в вашу теорию, но не могу)) Увиденное не развидеть.



Кстати, в течении жизни не раз пыталась повторить это явление)) Сосредоточенно пялилась на какой-нибудь цветок. Так ни разу ничего и не получилось smile
Зарегистрирован: 7.11.2022
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