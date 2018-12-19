Осенние цветы

mrs. Аppleby Просмотров: 494 Комментарии: 3 +7 Вчера, 17:09 by

Здравствуйте, я давняя читательница и поклонница 4stor.Думаю, настало время и мне поделиться своими скромными невыдуманными историями из жизни.Их у меня не много, и это одна из них. Не судите строго и приятного прочтения!В детстве со мной произошел необыкновенный случай. Что это было, однозначно ответить я не могу до сих пор.На дворе стояла ранняя осень. Родители хлопотали по хозяйству в огороде. Я - четырех-пятилетняя девочка была предоставленная самой себе.Я слонялась то туда, то сюда по двору, пока мое внимание не привлекла мамина клумба с цветами. На ней росли яркие, разноцветные турецкие гвоздики. Я любовалась ими, удивляясь тонкости прожилок на лепестках, их хрупкости, тонкому аромату. Мир будто бы замер вокруг. Есть только я и цветы. Как вдруг, цветок завял в доли секунды! Прямо на моих глазах! Как в ускоренной съемке!Мой детский мозг просто закоротило тогда. Я была так шокирована. Помню, побежала к маме, она сказала: «Сейчас осень и цветы должны вянуть. Тебе просто показалось». Конечно же, мне никто не поверил.В уже более сознательном возрасте я спросила у мамы, помнит ли она тот случай. Она говорит, что помнит, как я прибегала испуганная и что-то говорила про цветы. Значит, это не ложные воспоминания и не сон.Возможно, конечно, что я впечатлилась, увидев ускоренную съемку по телевизору, но я росла в начале 90-х и такое наверняка еще не показывали, хотя как знать.А что вы думаете по этому поводу? Может кто-то сталкивался с чем-то подобным?

Ключевые слова: Осень цветы увядание авторская история

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