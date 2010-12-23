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Истории из жизни

Похороны прабабушки

Когда мне было 13 лет, умерла моя прабабушка. Жила она в деревне, в Винницкой области, Украина. Где-то за пару месяцев до смерти мы забрали ее к себе в Винницу.
Прабабушка была очень добрым человеком, при жизни делилась последним куском хлеба, все ее любили. Магией и колдовством не занималась.
С ее смертью связано несколько мистических случаев. Что бы избежать длинного текста, рассказывать буду кратко.
Перед ее смертью, где-то за неделю, она рассказывала, что к ней наяву приходили все умершие родственники, она с ними разговаривала. Примерно за 2 дня до смерти она показывала на угол и говорила мне, что там стоит ангелочек (так и говорила; в 13 лет расспросить подробнее не додумался).
За сутки до ее смерти маме приснился сон: она заходит в квартиру, в квартире много цветов. Она проходит в спальню, где лежала прабабушка, и видит, что постель пустая, но на ней очень много цветов. Говорит, даже ощущала аромат. Она спрашивает, как бы себя, куда же делась прабабушка, а ей сверху голос говорит, что она «отошла». На следующий день прабабушки не стало.
После смерти прабабушку отвезли в деревню, где ее и похоронили. После похорон мы с мамой вернулись домой, а дедушка с бабушкой (забыл уточнить, мы тогда жили вчетвером – мама, я, бабушка и дедушка) остались в деревне все убирать и т.д. После приезда мама сразу уснула в моей комнате, а я сидел в компьютере. Время было позднее, сколько точно – не помню, но на улице было темно. Из комнаты, где умерла прабабушка, вдруг донесся ее голос: она три раза позвала маму, как она это делала при жизни. Я, понятное дело, испугался. Лег рядом с мамой и от шока уснул.

Последний случай произошел через месяц после похорон. Был вечер, все поужинали, я мыл посуду, среди которой была и сковородка. После мытья посуды сковородку поставил назад на плиту. Вышел с кухни и выключил свет. Через примерно 30 мин мы с мамой вернулись на кухню попить чая. Когда я ставил чайник на плиту, то обратил внимание, что на ручке сковородки был намотан (именно намотан! Не упал, не прилип, а именно был намотан) длинный седой волос. Такие были у покойной прабабушки. После ее смерти мы их много находили по квартире, это понятно, но что бы на вымытой сковородке был намотан - это перебор.
Спасибо за внимание!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:53 by грустное_облачкоПросмотров: 53Комментарии: 1
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Ключевые слова: Прабабушка Похороны сон волос

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:04
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Комментариев: 1 833
Из комнаты, где умерла прабабушка, вдруг донесся ее голос: она три раза позвала маму, как она это делала при жизни. Я, понятное дело, испугался. Лег рядом с мамой и от шока уснул.

Ну и нервы у вас, автор, железные, как канаты. Я б после такого месяц бы спать не смогла. А Вы влёгкую. Плюс ставлю, хорошая история.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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