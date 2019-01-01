Загадочный аккаунт 43j4g.

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 09:50

sozdatelmira Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:50 by

Я - обычный студент, только вернулся с пары. По пути купил баночку колы и пачку чипсов.Я зашел в комнату, снял с себя все вещи и плюхнулся на кресло перед компьютером. Сидел сначала в ВКонтакте, но потом мне надоело и я зашел проверить "Майл". Зашел, начал проверять: спам, спам и еще раз спам. Но тут я заметил крайне загадочное сообщение от пользователя "43j4g"."Хмм, ник, как-будто ж...й на клавиатуру сели"-подумал я, но любопытство взяло вверх, и я открыл сообщение.Там было лишь сообщение "привет" и ссылка с крайне странным текстом: то есть, начальные буквы были не привычные "https", а "43j4g"."Что за хрень!?"-подумал я, но перешел по ссылке. В этот момент вырубило свет во всей квартире, а компьютер работал спокойно. Я наложил кирпичей, если честно.Скачался файл. Он был звуковой с названием "43j4g.mp3".Я открыл его, даже не знаю почему. В тот момент мне казалось, что делаю это не я. Тем не менее, я надел наушники и стал прислушиваться.Музыка была приятной, но потом у меня начались галлюцинации и белый шум. Я думал точно свихнусь.Появились скримеры и я подумал, что попал в ад. Но я переборол демона в себе и вытащил наушники из ушей.Кола пролилась на наушники - они зашипели. Позже я понял, что музыка идет в моей голове. Мне повезло: недавно я взял молоток, чтобы забить торчащий гвоздь в столе. Я забил его, а молоток забыл убрать. Я взял своего спасителя и разбил компьютер. Музыка в голове стихла, но идет очень тихо. Достаточно, чтобы слышать ее ночью. Всё, вот я и начал слышать голоса. Скорее всего, я скоро умру..."В городе (засекречено) умер молодой студент. По его словам, он слышал голоса и музыку в голове. Полиция посетила его дом и увидела, что из наушников играет какая-то музыка...."По словам очевидцев, в этом доме по ночам играет красивая мелодия, но эти очевидцы, скорее всего, уже умерли.

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