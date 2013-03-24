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Истории из жизни

Самое обычное замедление времени

Ситуация.
Велосипед складной «Минск», и я лет 15–16 (давно уже) очень быстро еду по дороге, проспекту в городе. Еду прижавшись к бордюру. Между мной и медленно обгоняющей меня слева машиной расстояние метра 2,5. И вот в это пространство на большей скорости вклинивается «Волга», догоняющая сзади, непрерывно сигналя. Куда мне деваться от этого? Бордюр высокий. Я приготовился к удару, понял, что надо прыгать. Удар «Волги» по заднему колесу и мой прыжок вверх и в сторону газона совпадает... Я вылетел, и в процессе полета меня развернуло вверх ногами. И тут время остановилось.
ТИШИНА.
Все стало черно белым. И удивительное спокойствие.
Картинка окружающего мира стала двигаться по КАДРАМ. Как в очень замедленном кино. Я наблюдаю за миром в тишине. Медленно достигаю верхней точки (взлетел достаточно высоко) и начинаю падать. При этом спокойно рассуждаю: так, через какое плечо надо падать? Через левое? Пауза. Нет, всё-таки лучше через правое. Решение принято. Земля медленно мелкими скачками (покадрово) приближается. Я подстраиваюсь. Касание. Удар. Включается звук. Кино закончилось. Скот на «Волге», конечно, уехал. Очень удачно упал. (Выбросило на скорости высоко, причем развернуло вверх ногами.) Хотя не исключаю, что попался небольшой камешек, что мне грудной отдел позвоночника подрихтовал. Тогда сразу и не понял.
Когда потом примерно подсчитывал (примерно, конечно, во сколько замедлилось время), получилось 20–25 раз.
Описание именно покадрового замедления времени встречал потом 1 или 2 раза всего.


Новость отредактировал Летяга - 20-05-2025, 15:59
Причина: Стилистика автора сохранена
20-05-2025, 15:59 by ЕльПросмотров: 555Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: ДТП падение замедление авторская история

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Комментарии

#1 написал: Скарм
20 мая 2025 19:44
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В экстремальной ситуации мозг начиает работать в каком-то особом режиме. Много о подобном читал.
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: зелёное яблочко
20 мая 2025 20:49
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Комментариев: 7 004
Опять же вопрос. Почему не со всеми это случается? А вообще редко с кем
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 00:31
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Комментариев: 1 941
Цитата: зелёное яблочко
Опять же вопрос. Почему не со всеми это случается? А вообще редко с кем

Вот-вот. А вообще велосипедисты смелые люди, ездят по проезжей части с авто. Я байкеров то боюсь. Едешь за рулём и вдруг этот рев, я всегда вздрагиваю, а уж велосипедистов если увижу стараюсь перестроится в другой ряд подальше.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#4 написал: Ель
Вчера, 05:50
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Комментариев: 205
Самое интересное, это именно ПОКАДРОВОЕ восприятие... Т.е. скорость настолько замедлилась, что стало возможным увидеть кадры нашей( ну кто как назовет, реальности, игры, кино или ......)
При этом пропадает звук и изображение упрощается в сторону черно белого
Мы же смотрим кинофильм, и для нас все плавно...24 кадра /в сек вроде. А если сильно замедлить то увидим похожую картинку.
У кого было замедление времени ? А по кадрам ?
Зарегистрирован: 19.05.2020
#5 написал: Tengu
Вчера, 11:42
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Комментариев: 1 295
Цитата: Ель
Самое интересное, это именно ПОКАДРОВОЕ восприятие... Т.е. скорость настолько замедлилась, что стало возможным увидеть кадры нашей( ну кто как назовет, реальности, игры, кино или ......)
При этом пропадает звук и изображение упрощается в сторону черно белого
Мы же смотрим кинофильм, и для нас все плавно...24 кадра /в сек вроде. А если сильно замедлить то увидим похожую картинку.
У кого было замедление времени ? А по кадрам ?


Так это не кадры реальности, это кадры восприятия.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#6 написал: Ель
Вчера, 16:39
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Публикаций: 9
Комментариев: 205
Цитата: Tengu
Цитата: Ель
Самое интересное, это именно ПОКАДРОВОЕ восприятие... Т.е. скорость настолько замедлилась, что стало возможным увидеть кадры нашей( ну кто как назовет, реальности, игры, кино или ......)
При этом пропадает звук и изображение упрощается в сторону черно белого
Мы же смотрим кинофильм, и для нас все плавно...24 кадра /в сек вроде. А если сильно замедлить то увидим похожую картинку.
У кого было замедление времени ? А по кадрам ?


Так это не кадры реальности, это кадры восприятия.

кое какая информация, ранее прочитанная склоняет больше к кадрам "реальности", которую мы сами в том числе и создаем
Зарегистрирован: 19.05.2020
#7 написал: Talisha
Вчера, 17:42
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Публикаций: 74
Комментариев: 5 503
Да, реальность штука такая. Она управляется и нашим мозгом в том числе. И в состоянии стресса человек становится способен взаимодействовать с реальностью на других уровнях. Например, перепрыгивает на бегу через трехметровый забор, или одной рукой поднимает автомобиль. Или время замедляет...
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#8 написал: Кентукки
Сегодня, 08:33
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Публикаций: 0
Комментариев: 97
Я пару лет назад во время быстрой ходьбы , почти бега, упала и проехалась голыми коленями по крупнозернистому асфальту.
Во время падения все было как в замедленной сьемке. До сих пор помню свой полет навстречу асфальту.
Замедление не помогло, так как тело по инерции как двигалось, так и двигалось. Я просто видела все иначе. Руки вперед я Бы и без замедления успела выставить вперед, чтобы спасти лицо - не думая, на инстинкте. Замедление только страху прибавило.
То есть видиш
ь и понимаешь нетвратимое.
Зарегистрирован: 24.02.2016
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