Самое обычное замедление времени

Новость отредактировал Летяга - 20-05-2025, 15:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Ель Просмотров: 555 Комментарии: 8 +10 20-05-2025, 15:59 by

Ситуация.Велосипед складной «Минск», и я лет 15–16 (давно уже) очень быстро еду по дороге, проспекту в городе. Еду прижавшись к бордюру. Между мной и медленно обгоняющей меня слева машиной расстояние метра 2,5. И вот в это пространство на большей скорости вклинивается «Волга», догоняющая сзади, непрерывно сигналя. Куда мне деваться от этого? Бордюр высокий. Я приготовился к удару, понял, что надо прыгать. Удар «Волги» по заднему колесу и мой прыжок вверх и в сторону газона совпадает... Я вылетел, и в процессе полета меня развернуло вверх ногами. И тут время остановилось.ТИШИНА.Все стало черно белым. И удивительное спокойствие.Картинка окружающего мира стала двигаться по КАДРАМ. Как в очень замедленном кино. Я наблюдаю за миром в тишине. Медленно достигаю верхней точки (взлетел достаточно высоко) и начинаю падать. При этом спокойно рассуждаю: так, через какое плечо надо падать? Через левое? Пауза. Нет, всё-таки лучше через правое. Решение принято. Земля медленно мелкими скачками (покадрово) приближается. Я подстраиваюсь. Касание. Удар. Включается звук. Кино закончилось. Скот на «Волге», конечно, уехал. Очень удачно упал. (Выбросило на скорости высоко, причем развернуло вверх ногами.) Хотя не исключаю, что попался небольшой камешек, что мне грудной отдел позвоночника подрихтовал. Тогда сразу и не понял.Когда потом примерно подсчитывал (примерно, конечно, во сколько замедлилось время), получилось 20–25 раз.Описание именно покадрового замедления времени встречал потом 1 или 2 раза всего.

Ключевые слова: ДТП падение замедление авторская история

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