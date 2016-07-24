Путешествие души из реанимации

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:20

TiTaN_2017 Просмотров: 450 Комментарии: 3 +16 Сегодня, 12:20 by

Ранним утром я на своей машине ехал в город на работу.Трасса была пустынной, как внезапно откуда-то вылетел автомобиль, и тут я, как в замедленном кино, со стороны увидел удар наших машин. И вот я вижу своих родителей, которые остались дома, когда я уезжал, они еще спали.В этот момент они пили чай, разговаривали, и тут зазвонил телефон. Я понял, что звонят из милиции, чтобы сообщить об аварии. Было впечатление, что я стою под окном и все это вижу.Отец взял трубку, и я увидел, как его глаза расширились от ужаса, как он бросил телефон, как громко кричала мама.Мне хотелось сказать им, что я жив, что со мной все в полном порядке, но не смог произнести ни слова.И тут я почувствовал, как кто-то меня берет за руку и уводит от дома.Открыв глаза, я увидел отца, мать и сестру возле своей кровати. Я понял, что нахожусь в больнице, все болит, говорить не могу, и не понимаю, как я мог стоять под окном и все видеть, когда в это время был в реанимации.Уже потом узнал, что у меня была клиническая смерть, и врачи запустили сердце просто чудом.Думаю, что произошло это тогда, когда закричала мама. Может, это и вернуло меня к жизни.Но как я мог не только почувствовать это, но даже увидеть?Никому об этом не говорил, все равно не поверят, а сам забыть никак не могу.

Ключевые слова: Клиническая смерть реанимация крик матери врачи возвращение к жизни

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