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Истории из жизни

Путешествие души из реанимации

Ранним утром я на своей машине ехал в город на работу.
Трасса была пустынной, как внезапно откуда-то вылетел автомобиль, и тут я, как в замедленном кино, со стороны увидел удар наших машин. И вот я вижу своих родителей, которые остались дома, когда я уезжал, они еще спали.
В этот момент они пили чай, разговаривали, и тут зазвонил телефон. Я понял, что звонят из милиции, чтобы сообщить об аварии. Было впечатление, что я стою под окном и все это вижу.

Отец взял трубку, и я увидел, как его глаза расширились от ужаса, как он бросил телефон, как громко кричала мама.
Мне хотелось сказать им, что я жив, что со мной все в полном порядке, но не смог произнести ни слова.
И тут я почувствовал, как кто-то меня берет за руку и уводит от дома.

Открыв глаза, я увидел отца, мать и сестру возле своей кровати. Я понял, что нахожусь в больнице, все болит, говорить не могу, и не понимаю, как я мог стоять под окном и все видеть, когда в это время был в реанимации.
Уже потом узнал, что у меня была клиническая смерть, и врачи запустили сердце просто чудом.
Думаю, что произошло это тогда, когда закричала мама. Может, это и вернуло меня к жизни.
Но как я мог не только почувствовать это, но даже увидеть?
Никому об этом не говорил, все равно не поверят, а сам забыть никак не могу.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20 by TiTaN_2017Просмотров: 450Комментарии: 3
+16

Ключевые слова: Клиническая смерть реанимация крик матери врачи возвращение к жизни

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Комментарии

#1 написал: Япона Мать
Сегодня, 14:58
+1
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Комментариев: 77
Не дай бог такое пережить. Страшно, когда ты видишь со стороны как страдают родители, а ничего сделать не можешь. А если бы вдруг не оттуда. Хорошо, что все хорошо закончилось
Зарегистрирован: 24.07.2016
#2 написал: xlarafitum
Сегодня, 15:13
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можно было семье описать их действия, поверили бы тогда) +
Зарегистрирован: 27.01.2013
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 15:18
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Комментариев: 1 016
Я, вообще, так и представляю картинку, когда человек умирает, ему всё "показывают". В данной истории, человека чудом спасли, как говорят - "дела остались на земле не законченные". Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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