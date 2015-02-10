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Истории из жизни

Человек позади

Возвращался мой знакомый поздним вечером домой. Шёл по пустынной, но хорошо освещённой и прямой улице. Ну и посматривал внимательно по сторонам, оглядывался иногда — время, всё-таки, было очень позднее, улица безлюдная… В общем, страшновато ему было, чего уж там.

И вот, оглянувшись один раз через правое плечо, он увидел худощавого человека в чёрном, которой следовал за ним. Выскочил откуда-то этот худощавый, из какого-то подъезда (они у многих окрестных домов выходят именно на улицу, а не во двор) и пошёл в том же направлении, метрах в ста позади, бывает. Человек этот выглядел мрачновато, но опасным не казался. Тем не менее, мой знакомый через полминуты привычно оглянулся ещё раз — опять через правое плечо — и заметил, что худощавый несколько приблизился. Знакомый на всякий случай ускорил шаг и оглянулся ещё раз — на этот раз через левое плечо — и обнаружил, что худощавого сзади нет. Ну нет, так нет, свернул куда-нибудь, в другой подъезд. К приятелю, например.

Знакомый так бы и забыл об этом худощавом, но для верности всё-таки решил глянуть назад ещё раз. И глянул — через правое плечо. И убедился, что худощавый по-прежнему топает позади, причём уже существенно ближе.

Знакомый быстро выяснил, что если оглядываться через правое плечо, то худощавого «преследователя» видно, а если через левое — нет. Отчего перепугался до икоты и бросился бежать — благо, его дом был уже совсем рядом. Худощавый при этом догнать его не пытался и быстро отстал, если это слово уместно в таких обстоятельствах.

Потом знакомый говорил, что на следующий день, обдумывая этот случай, он даже несколько пожалел, что не догадался, скажем, посмотреть назад между ног, наклонившись — или, наоборот, сильно отклонившись назад, держась за дерево или столб (типа как на «мостик» вставая). Но в тот момент ему было не до подобных экспериментов, очень уж напугало его происходящее.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:21
Вчера, 19:21 by OmbreMorteПросмотров: 349Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Худощавый правое плечо преследователь человек

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Комментарии

#1 написал: Alisa293
Вчера, 20:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 375
Вот наверно посмеялся бы этот худющий, если ваш знакомый начал между ног выглядывать и на мостик вставать! А так мало ли что покажется, может, когда смотрел через левое плечо, не так голову выворачивал? Но хвалю, что от греха подальше убежал. Это он хорошо сделал. Ну, его, этого худого мрачного преследователя!
Зарегистрирован: 10.02.2015
 
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 22:05
-2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2964|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 004
Историю плюсанула, имеет место быть.


Что-то Окаянная давно на сайте своих мнениев не высказывает. Ведьмушка, появись! Лесная появись! Встань передо мной как лист перед травой!
Фу!!!! Все. Заклинания по ветру пустила. Жду подругу.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#3 написал: Talisha
Вчера, 22:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1738|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 701
Интересно как, впервые такую информацию встречаю про посмотреть через правое и левое плечи...
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#4 написал: OmbreMorte
Вчера, 22:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 661
Цитата: Баба Клава
Историю плюсанула, имеет место быть.


Что-то Окаянная давно на сайте своих мнениев не высказывает. Ведьмушка, появись! Лесная появись! Встань передо мной как лист перед травой!
Фу!!!! Все. Заклинания по ветру пустила. Жду подругу.

Это про меня? Не знаю что то чешет меня этот вопрос вы о ком вообще?
Зарегистрирован: 12.05.2020
  
#5 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (292|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 723
Вроде и жутко, но история с юмором! Улыбнуло.
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#6 написал: daytaler
Вчера, 23:48
0
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Репутация: (48|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 534
Да вы только представьте: идешь себе идешь, а тут на тебе, один из прохожих резко подрывается и бежит так, как будто его гопники преследуют, а потом резко останавливается, наклоняется и смотрит назад между ног.Смотришь на него, а голова то между ног болтается, и рассматривает тебя с явным интересом.Во мистика!
Толкаю в бок худощавого и говорю:
— Что с ним?
— Наверно бесноватый.Сегодня же полнолуние.
— А-а, тогда понятно, обострение у него.
Зарегистрирован: 16.10.2014
    
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:35
0
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2964|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 004
Цитата: OmbreMorte
Это про меня? Не знаю что то чешет меня этот вопрос вы о ком вообще?

Не не не. Это я свою подругу Лесную ведьму призываю. Она только через комменты приходит, через личку нет.
А Вам я плюс поставила, понравилась история, не переживайте.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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