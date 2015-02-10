Человек позади

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:21

OmbreMorte Просмотров: 349 Комментарии: 7 +7 Вчера, 19:21 by

Возвращался мой знакомый поздним вечером домой. Шёл по пустынной, но хорошо освещённой и прямой улице. Ну и посматривал внимательно по сторонам, оглядывался иногда — время, всё-таки, было очень позднее, улица безлюдная… В общем, страшновато ему было, чего уж там.И вот, оглянувшись один раз через правое плечо, он увидел худощавого человека в чёрном, которой следовал за ним. Выскочил откуда-то этот худощавый, из какого-то подъезда (они у многих окрестных домов выходят именно на улицу, а не во двор) и пошёл в том же направлении, метрах в ста позади, бывает. Человек этот выглядел мрачновато, но опасным не казался. Тем не менее, мой знакомый через полминуты привычно оглянулся ещё раз — опять через правое плечо — и заметил, что худощавый несколько приблизился. Знакомый на всякий случай ускорил шаг и оглянулся ещё раз — на этот раз через левое плечо — и обнаружил, что худощавого сзади нет. Ну нет, так нет, свернул куда-нибудь, в другой подъезд. К приятелю, например.Знакомый так бы и забыл об этом худощавом, но для верности всё-таки решил глянуть назад ещё раз. И глянул — через правое плечо. И убедился, что худощавый по-прежнему топает позади, причём уже существенно ближе.Знакомый быстро выяснил, что если оглядываться через правое плечо, то худощавого «преследователя» видно, а если через левое — нет. Отчего перепугался до икоты и бросился бежать — благо, его дом был уже совсем рядом. Худощавый при этом догнать его не пытался и быстро отстал, если это слово уместно в таких обстоятельствах.Потом знакомый говорил, что на следующий день, обдумывая этот случай, он даже несколько пожалел, что не догадался, скажем, посмотреть назад между ног, наклонившись — или, наоборот, сильно отклонившись назад, держась за дерево или столб (типа как на «мостик» вставая). Но в тот момент ему было не до подобных экспериментов, очень уж напугало его происходящее.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Худощавый правое плечо преследователь человек

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