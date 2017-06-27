Непонятное существо

ludmila5896 Просмотров: 480 Комментарии: 2 +8 Вчера, 15:50 by

Очень много читала историй на этом сайте про домовых. И что могут они являться к нам в виде котов, собак и т. д. И когда читаешь, то думаешь - да ладно, всё это неправда. Пока сам не столкнёшься с этим непонятным явлением.Было лето. На улице жара под 40. Я открыла окно на кухне. Оно выходило на лоджию, которая была застеклена, и конечно окна тоже были открыты. Стою у раковины, мою посуду. И вдруг слева боковым зрением вижу, что с подоконника на пол прыгает какой-то волосатый сгусток. И сидит как бы приводит себя в порядок. То ли чешется, то ли лижет себя. Я не испугалась, так как у нас жила кошка по кличке Малышка. Она была очень пушистая. Удивило только, что размером она мне показалась немного больше её, и ещё то, что она была у нас уже старенькая и на подоконники не запрыгивала.Поэтому я с удивлением поворачиваюсь посмотреть на неё. И в это время этот сгусток, то ли собака, то ли кошка, не успеваю разглядеть, молнией проскочило мимо меня в дверь с кухни. Конечно можно сказать, что мне показалось. Но на двери висели самодельные шторы, сделанные из открыток и скрепок. Раньше в моде были такие. И эти шторы, когда их задевали, издавали звук. Так вот я смотрю на них, а они качаются и шелестят.Я опять без всякого страха, только с удивлением, как моя старенькая кошка могла так быстро пролететь мимо меня. И чего она так испугалась?Выхожу в коридор - никого и ничего. Заглянула в спальни - никого. Захожу в зал. На диване сидит моя дочь, смотрит телевизор. А рядом спит наша кошка. Причём спит видно давно. Развалилась, лапы вверх. Я в ступоре. Спрашиваю у дочери:- Давно она так спит?- Давно. А что?Начинаю ей рассказывать, она смеётся:- Тебе показалось.Прошло дня 2. Теперь уже я сижу в зале, смотрю телевизор. Рядом спит Малышка. Заходит дочь с кухни, с удивлением смотрит на кошку:- Давно она так спит?Говорю:- Да, а что?- Да я сейчас тоже кого-то видела, как и ты.Второй случай.Ночь, сплю на диване, а на спинке дивана как обычно спит моя Малышка (это я так думала). Хочу повернуться на бок, но чувствую, что в ногах лежит моя кошка. А так как вес у неё был около 5 кг, то она придавила одеяло и не даёт мне повернуться. Думаю, ну вот опять она ко мне на диван легла. Я её часто ночью с него скидывала. Пытаюсь её с дивана сбросить ногами. Но не могу подвинуть её. Как будто лежит камень. С огромным усилием удалось наконец-то это сделать. И вот эта кошка падает на пол с грохотом. Хотя на полу лежит ковёр. Но звук был, как вроде камень или кирпич упал.Я, окончательно проснувшись от этого звука, слышу шипение. Так, бывает, шипит кошка на собаку. Ничего не понимая, соскакиваю, включаю свет. На спинке дивана лежит моя Малышка, с удивлением смотрит на меня. Если это я её скинула, то так быстро на спинку вряд ли она смогла запрыгнуть, учитывая её старость. Уснула я конечно только под утро. А то, что кошка спокойно реагировала - она уже привыкла. Так как почти каждый вечер, как только мы ложились спать, в коридоре слышалась возня, кошка носилась как угорелая. Потом залетала ко мне в комнату взъерошенная, возбуждённая и не отводила взгляд от двери.Ещё одна история.После того как Малышка умерла, мы все очень переживали. Прожила она с нами 17 лет. Заводить другую кошку я не хотела.Прошло 2 года. И вот как-то ночью сплю на левом боку и слышу, как Малышка запрыгивает мне на ноги, идёт по мне, доходит до бока, топчется и ложится. Думаю, странно, давно она на меня не ложилась, обычно в ногах спит. И тут вдруг до меня доходит - она же умерла... Я в ужасе хочу пошевелиться, скинуть её с себя, но не могу пошевелить ни одной частью тела. Начинаю судорожно вспоминать молитву "Отче наш". Но сбиваюсь, забываю слова. Потом всё-таки понемногу вспоминаю, произношу её про себя. И тело начинает оживать. Я не слышала, чтобы кошка спрыгивала с меня. Просто всё исчезло.После всех этих историй я верю, что у меня живёт домовой. Ложась спать, несколько раз слышала, как со шкафа спрыгивает кошка. Но посмотрев на то место, конечно никого не видела. Но если он у меня живёт, то пусть живёт и дальше. Ведь он не причиняет мне зла. А значит оберегает.

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