Волосы

Vinogradova Просмотров: 1 615 Комментарии: 19 +31 Вчера, 10:48 by

Доброго времени суток. За последние пол года в моей жизни произошло много хороших изменений, но совмещённых со странными обстоятельствами.Несколько месяцев назад я вышла замуж за своего лучшего друга. С ним познакомились мы 7 июля 2016 года. Ровно год мы не видели друг друга, хотя жили в соседних домах. 7 июля 2017 года мы начали общаться и завязалась дружба ровно на три года. А 7 июля 2020 мы начали жить вместе. Но эти даты всплыли уже во время совместной жизни и очень нас удивили.Но это так, отступление. Странности и удивительные совпадения нас преследуют постоянно. Привыкаем. Пугает только одно - волосы.Через месяц совместного проживания у меня закололо в пятке. Думала, что что-то попало... И очень удивилась, когда вытащила из пятки волосок! Ну не растут же из пяток волосы, правда? И забылся бы этот странный инцидент, если через две недели ко мне не подошёл бы муж и не пожаловался, что ему больно наступать на пятку. Тоже левая нога, точно в том же месте, что и у меня. Волосок с корнем выдернуть можно только пинцетом.А ещё через месяц вылез у него такой же волос на правой ноге. Ну честно, сложно поверить в такое совпадение. Плюсом к подозрениям на мистику стало то, что время от времени мы находим чёрные длинные волосы. Появляются из ниоткуда - достаёшь белье из машинки, только на одном из полотенец я обнаруживаю три чёрных длинных волоса. Вечером застилаю чистое постельное бельё, утром прям посередине кровати лежит чёрный волос. И так неожиданно они появляются постоянно. Гости к нам ходят крайне редко. Окна мы практически не открываем, чтобы с улицы мог залететь. Знакомые и родня никто не имеют таких волос. В общем логических объяснений найти мы не можем. Пока отрицательных последствий в нашей жизни не замечаем, поэтому живём и ждём, что же будет дальше.

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