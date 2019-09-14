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Истории из жизни

Волосы

Доброго времени суток. За последние пол года в моей жизни произошло много хороших изменений, но совмещённых со странными обстоятельствами.

Несколько месяцев назад я вышла замуж за своего лучшего друга. С ним познакомились мы 7 июля 2016 года. Ровно год мы не видели друг друга, хотя жили в соседних домах. 7 июля 2017 года мы начали общаться и завязалась дружба ровно на три года. А 7 июля 2020 мы начали жить вместе. Но эти даты всплыли уже во время совместной жизни и очень нас удивили.

Но это так, отступление. Странности и удивительные совпадения нас преследуют постоянно. Привыкаем. Пугает только одно - волосы.
Через месяц совместного проживания у меня закололо в пятке. Думала, что что-то попало... И очень удивилась, когда вытащила из пятки волосок! Ну не растут же из пяток волосы, правда? И забылся бы этот странный инцидент, если через две недели ко мне не подошёл бы муж и не пожаловался, что ему больно наступать на пятку. Тоже левая нога, точно в том же месте, что и у меня. Волосок с корнем выдернуть можно только пинцетом.

А ещё через месяц вылез у него такой же волос на правой ноге. Ну честно, сложно поверить в такое совпадение. Плюсом к подозрениям на мистику стало то, что время от времени мы находим чёрные длинные волосы. Появляются из ниоткуда - достаёшь белье из машинки, только на одном из полотенец я обнаруживаю три чёрных длинных волоса. Вечером застилаю чистое постельное бельё, утром прям посередине кровати лежит чёрный волос. И так неожиданно они появляются постоянно. Гости к нам ходят крайне редко. Окна мы практически не открываем, чтобы с улицы мог залететь. Знакомые и родня никто не имеют таких волос. В общем логических объяснений найти мы не можем. Пока отрицательных последствий в нашей жизни не замечаем, поэтому живём и ждём, что же будет дальше.

Вчера, 10:48 by VinogradovaПросмотров: 1 615Комментарии: 19
+31

Ключевые слова: Замужество квартира пятка волос авторская история популярное

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 12:28
+7
Группа: Посетители
Репутация: (107|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 653
Вот это жуть. Тут остаётся пока только наблюдать, как мне кажется.
Похоже на магическое вмешательство кого-то со стороны.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Елена Лис
Вчера, 12:57
+7
Группа: V.I.P.
Репутация: (237|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 264
Похоже, Ваше счастье кому-то не даёт покоя.
Не верю в такие совпадения, скорее всего кто-то делает вам гадости, именно посредством магии.
Вам бы сходить к знающему человеку, проконсультироваться. Можно просто в церковь сходить, на службу, да водички святой набрать.
И лучше не затягивайте, тем более сейчас самое время" мистическое".
А число 7 июля - очень люблю, у меня дочь родилась 07.07 в 7.00 и в 7 день недели:)
Удачи Вам и разрешения ситуации!
Зарегистрирован: 26.10.2020
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 14:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (74|-3)
Публикаций: 15
Комментариев: 1 807
Нечёт - это законченность.
Чёрные длинные волосы могут быть от фруктов, которые вы покупаете регулярно в магазине, они от продавцов, грузчиков или от сборщиков. Я несколько раз в яблоках после мытья обнаруживал волосы. Помыли, вытерли о полотенце - вот и результат.
Второй вариант - ваш супруг, который до вас встречался с брюнеткой, может встречается до сих пор, но значительно реже. Понаблюдайте за мужем, не будет ли он чрезмерно поддерживать магическую версию? (шучу про любовницу, думаю, всё-таки фрукты).
Волосы в пятках - это волосяная заноза, по крайне мере я так думаю. У себя на даче как-то повтыкал сухие ветки для поддержки помидоров, через два месяца заметил, что на этих ветках вышли зелёные листочки. Волос - та же самая растительность, когда попадает в благодатную среду, то образуется волосяной фолликул. Почему бы и нет? А вот на волосе имеется кутикула в виде чешуек, с помощью этих чешуек волос и продвигается вглубь тканей, не потому что он подвижный, а потому что кожный покров на пятке достаточно подвижен во время ходьбы. Эта хрень частенько встречается в последнее время, никто из учёных медиков ею не занимается, а зря. Сколько мужчин лысеющих, стремительно эволюционирующих??? Взяли бы да повтыкали в свою лысину выпавшие реснички, да бровки жены... . Глядишь к концу года интенсивного массажа появилась курчавая шевелюра, на зависть лысеющим колдунам-соседям.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#4 написал: Light_a_dark
Вчера, 14:32
+5
Группа: Посетители
Репутация: (411|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 1 748
Цитата: Eifersucht
Взяли бы да повтыкали в свою лысину выпавшие реснички, да бровки жены... . Глядишь к концу года интенсивного массажа появилась курчавая шевелюра, на зависть лысеющим колдунам-соседям.

smeh
Анекдот в тему.
Как лысому стать волосатым?
Намазываешь лысину медом и садишься на улице на скамейке. Ждешь, пока облепят мухи. Потом резко хлопаешь в ладоши. Мухи от испуга резко взлетают, а их ножки остаются.
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#5 написал: Vinogradova
Вчера, 14:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (275|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 791
Цитата: Eifersucht
Нечёт - это законченность.
Чёрные длинные волосы могут быть от фруктов, которые вы покупаете регулярно в магазине, они от продавцов, грузчиков или от сборщиков. Я несколько раз в яблоках после мытья обнаруживал волосы. Помыли, вытерли о полотенце - вот и результат.
Второй вариант - ваш супруг, который до вас встречался с брюнеткой, может встречается до сих пор, но значительно реже. Понаблюдайте за мужем, не будет ли он чрезмерно поддерживать магическую версию? (шучу про любовницу, думаю, всё-таки фрукты).
Волосы в пятках - это волосяная заноза, по крайне мере я так думаю. У себя на даче как-то повтыкал сухие ветки для поддержки помидоров, через два месяца заметил, что на этих ветках вышли зелёные листочки. Волос - та же самая растительность, когда попадает в благодатную среду, то образуется волосяной фолликул. Почему бы и нет? А вот на волосе имеется кутикула в виде чешуек, с помощью этих чешуек волос и продвигается вглубь тканей, не потому что он подвижный, а потому что кожный покров на пятке достаточно подвижен во время ходьбы. Эта хрень частенько встречается в последнее время, никто из учёных медиков ею не занимается, а зря. Сколько мужчин лысеющих, стремительно эволюционирующих??? Взяли бы да повтыкали в свою лысину выпавшие реснички, да бровки жены... . Глядишь к концу года интенсивного массажа появилась курчавая шевелюра, на зависть лысеющим колдунам-соседям.


Спасибо) почти успокоили)) если бы на ваши доводы нечем было возразить, то было бы ещё спокойнее)).
Насчёт приводимых женщин, бывших- исключено( может даже к сожалению, потому что более понятно было бы)). Живём мы на два дома, квартира в городе и дом в деревне. Волосы находим и там и там. Его бывшая не с чёрными волосами. Ключи от квартиры у нас в одном экземпляре, находимся всегда вместе. В доме в деревне тоже он один не бывает. Вот буквально на днях в деревенском доме на ковшике, которым пользовалась вечером, утром прям на ручке сверху обнаружила волос.
Ну и про волосатые пятки- если бы только у одного из нас вылез, то у обоих сразу- мало верится в совпадения. Тем более за всю жизнь ни у него, не у меня такого не происходило.
Волосы, кстати, одинаковые. То есть чуть волнистые, примерно одной длинны.
Зарегистрирован: 17.10.2011
  
#6 написал: marzzz
Вчера, 15:35
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (625|0)
Публикаций: 107
Комментариев: 7 312
Цитата: Eifersucht
Чёрные длинные волосы могут быть .... от продавцов, грузчиков или от сборщиков.

Муж работал около метро "Багратионовская", где в те годы расползся во все стороны от входов/выходов импровизированный рынок. Полюбил он шаурму, малознакомое по тем временам блюдо, которое шло на ура, как перекус, как альтернатива нашим поднадоевшим традиционным домашним борщу и пельмешкам.
Пришел однажды весь расстроенный. Купил в очередной раз лакомство и в недрах начинки обнаружил... жирный, черный, вьющийся, недлинный волос.
- Ну, подумаешь, ну, волос, - успокаивала я его, - ты ж его не съел! Ну, лысеет кто-то...
- Даааа, - скривил физиономию Димка, - хорошо, если этот волос с головы, а если с лобка?? crazy
Я тут же представила... smeh

Наверно, к вам периодически забегает потусторонняя хня. Не просто забегает, а на сезонную линьку, лишние волосы сбросить. Хорошо, что перхотью не сыпет! smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#7 написал: Pitovskiy
Вчера, 15:45
+3
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 136
Цитата: Vinogradova
Цитата: Eifersucht
Нечёт - это законченность.
Чёрные длинные волосы могут быть от фруктов, которые вы покупаете регулярно в магазине, они от продавцов, грузчиков или от сборщиков. Я несколько раз в яблоках после мытья обнаруживал волосы. Помыли, вытерли о полотенце - вот и результат.
Второй вариант - ваш супруг, который до вас встречался с брюнеткой, может встречается до сих пор, но значительно реже. Понаблюдайте за мужем, не будет ли он чрезмерно поддерживать магическую версию? (шучу про любовницу, думаю, всё-таки фрукты).
Волосы в пятках - это волосяная заноза, по крайне мере я так думаю. У себя на даче как-то повтыкал сухие ветки для поддержки помидоров, через два месяца заметил, что на этих ветках вышли зелёные листочки. Волос - та же самая растительность, когда попадает в благодатную среду, то образуется волосяной фолликул. Почему бы и нет? А вот на волосе имеется кутикула в виде чешуек, с помощью этих чешуек волос и продвигается вглубь тканей, не потому что он подвижный, а потому что кожный покров на пятке достаточно подвижен во время ходьбы. Эта хрень частенько встречается в последнее время, никто из учёных медиков ею не занимается, а зря. Сколько мужчин лысеющих, стремительно эволюционирующих??? Взяли бы да повтыкали в свою лысину выпавшие реснички, да бровки жены... . Глядишь к концу года интенсивного массажа появилась курчавая шевелюра, на зависть лысеющим колдунам-соседям.


Спасибо) почти успокоили)) если бы на ваши доводы нечем было возразить, то было бы ещё спокойнее)).
Насчёт приводимых женщин, бывших- исключено( может даже к сожалению, потому что более понятно было бы)). Живём мы на два дома, квартира в городе и дом в деревне. Волосы находим и там и там. Его бывшая не с чёрными волосами. Ключи от квартиры у нас в одном экземпляре, находимся всегда вместе. В доме в деревне тоже он один не бывает. Вот буквально на днях в деревенском доме на ковшике, которым пользовалась вечером, утром прям на ручке сверху обнаружила волос.
Ну и про волосатые пятки- если бы только у одного из нас вылез, то у обоих сразу- мало верится в совпадения. Тем более за всю жизнь ни у него, не у меня такого не происходило.
Волосы, кстати, одинаковые. То есть чуть волнистые, примерно одной длинны.

А можете фото волос скинуть, интересно посмотреть.
Вообще история очень интересная, похожа на правду, но мне кажется, что тут есть логичное объяснение. А где работает муж, вы? На себе вы находили эти волосы или только на предметах? Волоски в пятниках по структуре такие-же как находите?
Зарегистрирован: 14.05.2015
#8 написал: Vinogradova
Вчера, 16:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (275|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 791
Цитата: Pitovskiy
Цитата: Vinogradova
Цитата: Eifersucht
Нечёт - это законченность.
Чёрные длинные волосы могут быть от фруктов, которые вы покупаете регулярно в магазине, они от продавцов, грузчиков или от сборщиков. Я несколько раз в яблоках после мытья обнаруживал волосы. Помыли, вытерли о полотенце - вот и результат.
Второй вариант - ваш супруг, который до вас встречался с брюнеткой, может встречается до сих пор, но значительно реже. Понаблюдайте за мужем, не будет ли он чрезмерно поддерживать магическую версию? (шучу про любовницу, думаю, всё-таки фрукты).
Волосы в пятках - это волосяная заноза, по крайне мере я так думаю. У себя на даче как-то повтыкал сухие ветки для поддержки помидоров, через два месяца заметил, что на этих ветках вышли зелёные листочки. Волос - та же самая растительность, когда попадает в благодатную среду, то образуется волосяной фолликул. Почему бы и нет? А вот на волосе имеется кутикула в виде чешуек, с помощью этих чешуек волос и продвигается вглубь тканей, не потому что он подвижный, а потому что кожный покров на пятке достаточно подвижен во время ходьбы. Эта хрень частенько встречается в последнее время, никто из учёных медиков ею не занимается, а зря. Сколько мужчин лысеющих, стремительно эволюционирующих??? Взяли бы да повтыкали в свою лысину выпавшие реснички, да бровки жены... . Глядишь к концу года интенсивного массажа появилась курчавая шевелюра, на зависть лысеющим колдунам-соседям.


Спасибо) почти успокоили)) если бы на ваши доводы нечем было возразить, то было бы ещё спокойнее)).
Насчёт приводимых женщин, бывших- исключено( может даже к сожалению, потому что более понятно было бы)). Живём мы на два дома, квартира в городе и дом в деревне. Волосы находим и там и там. Его бывшая не с чёрными волосами. Ключи от квартиры у нас в одном экземпляре, находимся всегда вместе. В доме в деревне тоже он один не бывает. Вот буквально на днях в деревенском доме на ковшике, которым пользовалась вечером, утром прям на ручке сверху обнаружила волос.
Ну и про волосатые пятки- если бы только у одного из нас вылез, то у обоих сразу- мало верится в совпадения. Тем более за всю жизнь ни у него, не у меня такого не происходило.
Волосы, кстати, одинаковые. То есть чуть волнистые, примерно одной длинны.

А можете фото волос скинуть, интересно посмотреть.
Вообще история очень интересная, похожа на правду, но мне кажется, что тут есть логичное объяснение. А где работает муж, вы? На себе вы находили эти волосы или только на предметах? Волоски в пятниках по структуре такие-же как находите?


Вот на себе не находили не разу, только на предметах. К сожалению волосы эти сразу выкидывала, как-то и фотографировать не додумалась)) есть фото только волоса из пятки. По структуре этот волосок больше напоминает ресничку, только длинной в пару см, не чёрный. Я не работаю, муж мусульманин, работает имамом. На проповедях в мечети женщин нет. Да и не приняты у них лишние телесные Контакты даже с мужчинами, максимум за руку поздороваться. Как-то так)

И вот кстати, у отца его в доме периодически ночуем, там волос этих пока не обнаруживали. Только там, где мы именно живём.
Зарегистрирован: 17.10.2011
  
#9 написал: awesome-man
Вчера, 18:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|-1)
Публикаций: 18
Комментариев: 241
Что-то новенькое на сайте
Зарегистрирован: 18.06.2012
#10 написал: Дементор
Вчера, 19:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 7
странная стори. как-то не думаю, что имеет место быть мистика, но так и быть +
Зарегистрирован: 11.01.2021
#11 написал: Холодная роса
Вчера, 19:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 55
Странное дело, видеть мистику в совершенно очевидных вещах. Может оно и к лучшему. Берегите свою семью.
Зарегистрирован: 25.05.2020
#12 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:59
+3
Группа: Посетители
Репутация: (411|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 1 748
Цитата: marzzz
Купил в очередной раз лакомство и в недрах начинки обнаружил... жирный, черный, вьющийся, недлинный волос.
- Ну, подумаешь, ну, волос, - успокаивала я его, - ты ж его не съел! Ну, лысеет кто-то...
- Даааа, - скривил физиономию Димка, - хорошо, если этот волос с головы, а если с лобка??
Я тут же представила...

smeh Какой фантазер, однако)))
У знакомой муж на пенсии по вредности. Любит поприкалываться. Звонит ему знакомый и спрашивает, нашел ли работу, находясь на пенсии. Петя отвечает:
- Нашел!
-Кем?
- Парикмахером в роддоме!
-?!?!
- Да лобки перед родами брею. А волосами набиваем подушки. Продаем подушки на Запад - 100 у.е. одна. Там спрос на них хороший!
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#13 написал: Arhip
Вчера, 23:40
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1682|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 595
Цитата: Light_a_dark
У знакомой муж на пенсии по вредности. Любит поприкалываться. Звонит ему знакомый и спрашивает, нашел ли работу, находясь на пенсии. Петя отвечает:
- Нашел!
-Кем?
- Парикмахером в роддоме!
-?!?!
- Да лобки перед родами брею. А волосами набиваем подушки. Продаем подушки на Запад - 100 у.е. одна. Там спрос на них хороший!


Хорошая идея кстати. Еще парики можно делать и накладные ресницы.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#14 написал: максик83
Сегодня, 00:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 721
Ну щас Вам тут насоветуют!)) Одно ВАм скажу - долго вы вместе не проживёте! Скоро вы расстанетесь.
Зарегистрирован: 26.08.2012
  
#15 написал: Nelly_OG
Сегодня, 01:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Аномалия идёт из деревни. Или это на росу был заговор местным колдуном, скорее всего мужского пола. или вы оба подцепили шипицу (разновидность ВПЧ), при которой из пятки может вырасти на месте шипицы волос. Про остальные волосы ничего В голову не приходит.. опять же колдун или дама деревенская ходит)). Возможно это паразит власоглав тоже в деревне в пруду или реке подцепили. Вообще деревня место такое, все время какие-то аномалии в организме, на теле и в жизни, особенно если ты там не «свой».
Зарегистрирован: 2.01.2021
#16 написал: Cava
Сегодня, 01:12
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 7
Ну не знаю. У меня дочка когда только родилась, была очень спокойной, ела и спала. Через месяц начался кошмар. Она постоянно плакала, не спала. Врачи говорили, что это колики. Я что только ни делала, ничего не помогало. И массажи, и лекарства, и к невропатологу ездили. Я думала, что с ума сойду. И так продолжалось шесть месяцев. Прекратилось в один день, когда я, простите, в подгузнике обнаружила вышедший естественным путем длинный, черный, как смоль, волос, очень толстый, похожий на конский. Ребенок такое проглотить не мог, его в нее запихнули.
Я догадываюсь, кто это сделал, кому этот ребенок помешал. Но у нее не получилось.Будет эта ведьма в аду гореть.
Зарегистрирован: 15.01.2019
#17 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:00
+4
Группа: Журналисты
Репутация: (3533|-1)
Публикаций: 2 591
Комментариев: 13 530
Цитата: Cava
Ну не знаю. У меня дочка когда только родилась, была очень спокойной, ела и спала. Через месяц начался кошмар. Она постоянно плакала, не спала. Врачи говорили, что это колики. Я что только ни делала, ничего не помогало. И массажи, и лекарства, и к невропатологу ездили. Я думала, что с ума сойду. И так продолжалось шесть месяцев. Прекратилось в один день, когда я, простите, в подгузнике обнаружила вышедший естественным путем длинный, черный, как смоль, волос, очень толстый, похожий на конский. Ребенок такое проглотить не мог, его в нее запихнули.
Я догадываюсь, кто это сделал, кому этот ребенок помешал. Но у нее не получилось.Будет эта ведьма в аду гореть.

Вот это ужасти. Додуматься до такого надо было.

По истории, в таких случаях лучший аргумент камеры поставить, причём с секретом, незаметные. Другого способа выявить аномалию с волосами, нет. Гостей нет, животных нет, Вы не работаете, муж чистоплотен, не нежить же у вас обитает.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
#18 написал: Talisha
Сегодня, 07:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1810|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 789
Как ни странно, люди, работающие в религиозной среде, чаще подвержены колдовству завистников или бесноватых в этой же системе.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#19 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 09:56
0
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 391
Брр. что-то новенькое на фостор.
Волосок с корнем выдернуть можно только пинцетом.

"с корнем"- это выражение просто, или там правда были волоски с корнем?

Есть предложение, не знаю, насколько реализуемо, если вы не в большом городе живете: есть лаборатории, которые делают экспертизы различные. Можно попробовать сдать найденные волосы на анализ, чтобы понять: они человеческие или нет. Был вариант про ДНК, но ДНК волоса вроде в корне содержится, а если Вы их находите без корня, то, наверное, ДНК не прокатит. Но я не очень шарю в этом :( Но это первое, что приходит в голову - узнать "происхождение" волос.

И я б тоже поставила камеру незаметно (для чистоты эксперимента без ведома мужа).

Если будет продолжение или новые обстоятельства, обязательно сюда пишите. Я в мистическую сторону не очень верю, но заинтриговало, т.к. вариантов нет.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
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