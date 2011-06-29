Желтые сапожки

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:01

Причина: Стилистика автора сохранена

shellys Просмотров: 431 Комментарии: 1 +10 Вчера, 10:01 by

Истрия моя, автор я.Произошла она относительно недавно, в 2019 году, когда моей дочке был годик с небольшим. Я провожала прилетевшего погостить из другого города своего двоюродного брата в аэропорт. Рейс был ночной, и возвращалась назад я уже в районе часа ночи. Подъезжая к району, думала, поставить ли машину на паркинг или оставить рядом с домом. Но, представив себе, что сейчас придется долго кружить вокруг дома в поисках свободного места, выбрала все-таки первый вариант, даже несмотря на то, что на улице моросил мелкий противный дождь. Благо от паркинга до дома идти было всего ничего, минут 5–7 быстрым шагом.Надо было пройти мимо футбольного поля, школы и старого магазинчика, а дальше небольшой пустырь и спуск по ступенькам в низинку, где и находился мой дом. Больше никаких объектов и жилых домов на моем пути не было, все дома как раз располагались внизу, где и мой (такой ландшафт у нашего района). И вот иду я домой, дождик в лицо, я без зонта, стараюсь идти как можно быстрее и особо не смотрю по сторонам. И в момент, когда я уже прошла поле, школу и поравнялась с небольшим магазинчиком, естественно, закрытым в силу позднего времени, то боковым зрением замечаю ярко-желтое, явно выделяющееся среди темноты пятно.Перевожу взгляд — вижу небольшой темный силуэт в палисаднике недалеко от магазина. Проморгалась от дождя и чуть замедлила шаг — смотрю, ребенок в ярко-желтых сапожках. Ну, думаю, странное дело, конечно. Но мало ли, может, маму ждёт стоит. Уже было хотела пойти дальше, но потом взыграла совесть, я ведь сама мама… А вдруг малыш потерялся и ему нужна помощь, тем более в столь поздний час и один на улице… Ладно, думаю, остановлюсь и спрошу. Окликнула ребенка раз, окликнула второй, в ответ — тишина. Подошла чуть ближе. В тусклом свете фонаря четче увидела: ребенок на вид 4-5 лет, непонятно, мальчик или девочка, в темном болоньевом комбинезоне, в капюшоне, из-под которого виднеется серая шапка, и желтых резиновых сапожках, медленно ходит туда-сюда, пиная ногой мелкие камушки, в общем, ведет себя как самый обыкновенный ребенок, ничего страшного или мистического. Кроме того, что он здесь один в такое время, разумеется.Я подошла ещё на пару шагов ближе и присела на корточки, так я всегда разговариваю со своей дочкой, на равне, чтобы было больше взаимопонимания. Спрашиваю: «Что ты тут делаешь? Кого-то ждешь? Где твои родители?» Ну и тому подобные вопросы. Дождик почти стих. Так что не услышать меня с такого расстояния ребенок просто не мог, но тем не менее он молчал. Более того, за все время даже мельком не взглянул в мою сторону. Я приподнялась и со словами из серии «не бойся, как тебя зовут?» сделала ещё шаг вперед… И тут ребенок, даже не глядя на меня, просто с нереальной для такого возраста скоростью метнулся в закуток за магазин. Магазинчик плотно примыкал к школьному забору, и потому пройти насквозь туда, куда он побежал, невозможно. Я тоже завернула в этот закуток и увидела, что ребенок там стоит и по-прежнему на меня не смотрит. Мне, признаться честно, стало немного не по себе в тот момент, я остановилась и громко сказала: «Значит так, стой здесь, а я сейчас позвоню в полицию, они приедут и вернут тебя родителям». И достала телефон из сумки.После этих слов ребенок с такой же скоростью, как убегал, минуя ступеньки, быстро прыгнул в ямку, в которой находилась дверь в подвал магазинчика. Ага, думаю, попался. Начала было набирать номер полиции, но прежде зачем-то, наверное, чтобы убедиться, посветила телефоном в эту самую ямку со ступеньками и… Там никого не было! Абсолютно! Эти ярко-желтые сапожки просто так не успели бы скрыться у меня из поля зрения просто никак, даже несмотря на то, что я на пару секунд отвлеклась на телефон! К тому же, повторюсь, со стороны магазина и школы был тупик, а с другой стороны стояла я. У меня сначала случился полнейший ступор, а затем побежали мурашки по телу… Преодолев свой страх, я все-таки подошла к подвальной ямке и посветила телефоном на дверь в подвал — на ней висел огромный ржавый замок. Хотя, конечно, это глупо предполагать, что ребенок в таком возрасте в принципе мог бы отпереть подобную дверь. И я тут же с мыслями в голове «ну нафиг» практически бегом удрала домой.Дома муж — убежденный скептик, выслушав меня, сначала не особо поверил, но, глядя на мой недоумевающий и испуганный вид, предложил завтра спросить у продавщицы магазина, вдруг это она вчера задержалась по работе где-нибудь в подсобке, а это её сын/внук ходил там вокруг да около... Но она лишь пожала плечами, добавив, что подвал давно не используется и от него даже нет ключей...

Ключевые слова: Ночь ребенок палисадник подвал исчезновение авторская история

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