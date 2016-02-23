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Истории из жизни

Интуиция не подвела

Долго не могла решиться написать эту историю, произошедшую со мной примерно пять лет назад. О пережитом тогда тяжеловато вспоминать. Нет, ничего прямо такого страшного в итоге не произошло, но ситуация оставила свой отпечаток в моей жизни. И не только в моей.

Это было удивительно теплое и солнечное лето, что очень необычно для Москвы. Мы с мамой прилетели в Москву погостить у родственников и погулять по столице.
Проведя незабываемый месяц в Москве (мы тогда обошли все музеи и парки, повидали почти все достопримечательности), настало время собираться домой. Билеты на самолет были куплены на ближайшее время, осталось только упаковать чемоданы и в назначенное время отправиться в путь.

Когда же настал день отъезда, то с самого утра день не задался. У меня было очень плохое предчувствие. Не знаю почему, но я стала просить маму поменять билеты хотя бы на следующий день. С каждым часом волнение только нарастало. Это все сопровождалось непонятными событиями. То полностью заряженный телефон отключился из-за севшей батареи - нам пришлось ждать, пока телефон зарядится, чтобы вызвать такси. То все начало буквально валиться с рук: косметика, вещи, посуда. Потом мама пролила на себя кофе, ей пришлось переодеваться.
Уже выходя из квартиры, мы провозились с замком минут десять и никак не могли его открыть. Все это как будто специально оттягивало наш выход из дома. Мама уже начинала изрядно нервничать, ведь мы опаздывали на рейс! До вылета оставалось два с половиной часа, а добираться до аэропорта примерно около двух часов.

Но приключения на этом не заканчивались. Все-таки выйдя из дома, мы не обнаружили заказанного такси, хотя нам сообщили, что оно нас уже ждет у подъезда. Мама в панике начала дозваниваться до фирмы, где мы его заказали. Сначала она долго не могла до них дозвониться, линия была перегружена, но потом все же дозвонилась, и оператор сообщила, что произошла ошибка - машина к нам выехать не сможет.
У меня же в нутрии все кричало, что нам не нужно ехать, что лучше поменять билеты. Все указывало на то, что этим рейсом нам лететь нельзя! Но мама как будто не слышала моих просьб и не замечала знаков, которые подкидывала нам судьба. Она, схватив чемоданы, помчалась в сторону метро, благо мы жили рядом с ним.
В метро, на мое удивление, мы до нужной нам станции добрались без происшествий и довольно быстро. Но до аэропорта нам еще оставалось добраться на электричке. До вылета оставался час с небольшим, а на электричке до аэропорта ехать минут тридцать, а еще надо успеть пройти регистрацию. Времени оставалось впритык. Но мама уверенно бежала вперед с тяжеленными чемоданами, набитыми вещами и сувенирами, все надеясь, что мы успеем на этот рейс.

Прибежав на станцию, где останавливается нужная нам электричка, все в мыле и с отнимающимися руками, мы не успели перевести дух, как внезапно испортилась до этого прекрасная погода. Налетел сильный и порывистый ветер, и все небо заволокли черные огромные тучи. Буквально за какие-то три минуты начался жуткий ливень. Он шел непроглядной стеной.
Быстро заскочив в уже стоявшую на станции электричку и плюхнувшись на свободные места, я не переставала уговаривать маму поменять билеты. В ответ мама сказала: «Такими темпами, мы опоздаем на рейс. Тогда нам вообще не придется менять билеты!». Теперь и у нее появились сомнения в том, что мы вообще должны лететь на этом рейсе...

Наконец-то ливень стал утихать, и электричка тронулась с места, набирая неплохую скорость, так как из-за непогоды выбивалась из графика.
Когда до аэропорта оставалось каких-то пять минут, электричка резко начала тормозить, пока полностью не остановилась. Оказалось, что из-за разбушевавшейся погоды на рельсы повалило деревья. Пока их не уберут, электричка дальше не поедет.
До вылета оставалось сорок пять минут. Мы прождали минут двадцать, прежде чем электричка тронулась дальше.

Наконец-то прибыв в аэропорт, мы с удивлением обнаружили, что наш рейс задерживается на неопределенное время. Мама с облегчением выдохнула, и мы уже спокойно прошли регистрацию. Меня же не покидало ощущение того, что лететь нам сегодня не надо.
Наконец-то нам объявили, что посадка на наш рейс будет только через два часа. Причины задержки рейса не сообщили. Узнав о такой длительной задержке рейса, нам ничего другого не оставалась, как найти место, где можно было бы удобно расположиться и поесть.

Через два часа всех пассажиров нашего рейса пригласили на посадку. Когда уже все оказались в самолете и заняли свои места, стало заметно, что наши бортпроводники начали суетиться и перешептываться между собой. Потом успокоились и заняли свои места, запустились двигатели самолета. Прозвучала команда приготовиться к взлету и пристегнуть ремни. Самолет тронулся с места, дернулся и покатился, не набирая скорость, потом через какое-то время остановился. Через пару минут двигатели заглушили, а еще через какое-то время запустили вновь. Пассажиры начали переглядываться между собой. И тут кто-то из пассажиров заметил ремонтников, которые бегают около правого двигателя, активно жестикулируя руками и явно с недовольными лицами. По салону прошел слух, что самолет неисправен, вновь забегали бортпроводники. Но на все вопросы пассажиров они отвечали: «Все хорошо, произошла небольшая заминка, скоро будем взлетать, не покидайте свои места!».
Двигатель пытались запустить еще несколько раз, но все напрасно. Мы просидели в самолете целый час, нервы у пассажиров уже были на пределе, поэтому все стали проситься покинуть самолет. К нам вышел пилот и, извинившись, сообщил, что самолет неисправен - сгорел правый двигатель. Он попросил спокойно собрать свои вещи и ждать, пока за нами не приедет автобус и не отвезет нас в аэропорт.

В аэропорту нам всем выдали талоны на питание и сообщили, что всех распределят в гостиницу. Объяснили, что все затраты на проживание и питание компания возьмет на себя.
В гостинице мы прожили целых три дня, ожидая, пока нам не выделят самолет и не отправят домой.

Напоследок могу добавить, что, судя по обсуждениям пассажиров этого злополучного рейса, стало известно о том, что самолет был неисправен изначально. Поломку пытались быстро исправить, поэтому рейс задержали на два часа. Когда же мы все-таки пытались взлететь, то датчики не показывали неисправность правого двигателя, и пилот уже был готов разогнать самолет и подняться в воздух, но самолет плоховато тянул, и с правой стороны ощущалась небольшая вибрация. Почувствовав что-то неладное, пилот остановил самолет и заглушил двигатели. После нескольких повторных запусков стало известно, что двигатель полностью неисправен - требуется полная его замена.

Зачем нас так долго держали в самолете, и на что надеялись ремонтники и пилоты - неизвестно.
Страшно представить, сколько людей могло бы погибнуть, поднимись этот самолет в воздух.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:11
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:11 by Helena888Просмотров: 569Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Предупреждения знаки судьба самолет аэропорт авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:12
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2350|0)
Публикаций: 217
Комментариев: 1 476
и на что надеялись ремонтники и пилоты - неизвестно


На авось они надеялись, как и всегда, что раздражает неистово. Ни в одной развитой стране нет такого пофигизма.

За историю плюс. До конца держало в напряжении. Хорошо, что все обошлось.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: hronika
Сегодня, 05:16
0
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Репутация: (34|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 20
Это ж Россия, здесь все на авось innocent
Зарегистрирован: 2.07.2016
#3 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 07:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 425
Ужас что творят в авиалинии.....может в этом вся проблема авиакатастроф в России?.
Повезло вам......кто то свыше так и пытался вас предупредить, задержать....
слава богу что всё так "живенько" закончилось!

Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#4 написал: Talisha
Сегодня, 07:36
+2
Группа: Посетители
Репутация: (879|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 946
Возможно и взлетел бы самолет и все погибли бы...если бы вы не полетели этим рейсом. ВАС что-то бережет, оттого и знаки столь яркие. Оттого и самолет не стал взлетать в конце концов, чтоб вы не погибли, потому что в салоне находились. У вас карма редкая, хорошая, спасли кучу людей своим присутствием.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 482
Сейчас в авиакомпаниях одни косяки. Все гонятся за бабками ошалело. Исправен самолёт или нет - начальству не интересно. Человеческая жизнь ничего не стоит нынче. И что семья - это ячейка общества, уже давно все забыли. Изменились нравственные ценности.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#6 написал: az.ecmb
Сегодня, 09:21
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1533|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 967
Дык где же тут мистика? Из этой мистикой вся наша жизнь состоит, называется она "бабы ещё нарожают".
Неисправный двигатель не может быть подлатан на месте. После ремонта он должен быть комплексно проверен.
А пилоты надеялись, что пронесёт. Это только в ICAO и в "наставлениях" они могут решение об отказе взлёта принять. В российской действительности страх потерять работу оказывается сильнее, ответственность за других - вообще бла-бла для красного словца. И не только в авиации.

Кстати, никакие нравственные ценности никуда не изменились. Они всегда были такими, только масштаб был грандиознее а исполнение чудовищнее. Раньше только травка была зеленее.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#7 написал: Pmariam
Сегодня, 09:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (221|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 695
Зачем вам посылают знаки если вы упорно их игнорируете?!? Смотрите: обидятся и перестанут больше посылать 507
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#8 написал: Snejnay
Сегодня, 11:17
0
Онлайн
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Репутация: (770|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 319
После того, как самолёт в котором летела я, посадили на одном двигателе - Я решила что везде куда можно доехать, лучше доехать. +
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
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