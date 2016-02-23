Интуиция не подвела

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:11

Причина: Стилистика автора сохранена

Helena888 Просмотров: 569 Комментарии: 8 +10 Сегодня, 00:11 by

Долго не могла решиться написать эту историю, произошедшую со мной примерно пять лет назад. О пережитом тогда тяжеловато вспоминать. Нет, ничего прямо такого страшного в итоге не произошло, но ситуация оставила свой отпечаток в моей жизни. И не только в моей.Это было удивительно теплое и солнечное лето, что очень необычно для Москвы. Мы с мамой прилетели в Москву погостить у родственников и погулять по столице.Проведя незабываемый месяц в Москве (мы тогда обошли все музеи и парки, повидали почти все достопримечательности), настало время собираться домой. Билеты на самолет были куплены на ближайшее время, осталось только упаковать чемоданы и в назначенное время отправиться в путь.Когда же настал день отъезда, то с самого утра день не задался. У меня было очень плохое предчувствие. Не знаю почему, но я стала просить маму поменять билеты хотя бы на следующий день. С каждым часом волнение только нарастало. Это все сопровождалось непонятными событиями. То полностью заряженный телефон отключился из-за севшей батареи - нам пришлось ждать, пока телефон зарядится, чтобы вызвать такси. То все начало буквально валиться с рук: косметика, вещи, посуда. Потом мама пролила на себя кофе, ей пришлось переодеваться.Уже выходя из квартиры, мы провозились с замком минут десять и никак не могли его открыть. Все это как будто специально оттягивало наш выход из дома. Мама уже начинала изрядно нервничать, ведь мы опаздывали на рейс! До вылета оставалось два с половиной часа, а добираться до аэропорта примерно около двух часов.Но приключения на этом не заканчивались. Все-таки выйдя из дома, мы не обнаружили заказанного такси, хотя нам сообщили, что оно нас уже ждет у подъезда. Мама в панике начала дозваниваться до фирмы, где мы его заказали. Сначала она долго не могла до них дозвониться, линия была перегружена, но потом все же дозвонилась, и оператор сообщила, что произошла ошибка - машина к нам выехать не сможет.У меня же в нутрии все кричало, что нам не нужно ехать, что лучше поменять билеты. Все указывало на то, что этим рейсом нам лететь нельзя! Но мама как будто не слышала моих просьб и не замечала знаков, которые подкидывала нам судьба. Она, схватив чемоданы, помчалась в сторону метро, благо мы жили рядом с ним.В метро, на мое удивление, мы до нужной нам станции добрались без происшествий и довольно быстро. Но до аэропорта нам еще оставалось добраться на электричке. До вылета оставался час с небольшим, а на электричке до аэропорта ехать минут тридцать, а еще надо успеть пройти регистрацию. Времени оставалось впритык. Но мама уверенно бежала вперед с тяжеленными чемоданами, набитыми вещами и сувенирами, все надеясь, что мы успеем на этот рейс.Прибежав на станцию, где останавливается нужная нам электричка, все в мыле и с отнимающимися руками, мы не успели перевести дух, как внезапно испортилась до этого прекрасная погода. Налетел сильный и порывистый ветер, и все небо заволокли черные огромные тучи. Буквально за какие-то три минуты начался жуткий ливень. Он шел непроглядной стеной.Быстро заскочив в уже стоявшую на станции электричку и плюхнувшись на свободные места, я не переставала уговаривать маму поменять билеты. В ответ мама сказала: «Такими темпами, мы опоздаем на рейс. Тогда нам вообще не придется менять билеты!». Теперь и у нее появились сомнения в том, что мы вообще должны лететь на этом рейсе...Наконец-то ливень стал утихать, и электричка тронулась с места, набирая неплохую скорость, так как из-за непогоды выбивалась из графика.Когда до аэропорта оставалось каких-то пять минут, электричка резко начала тормозить, пока полностью не остановилась. Оказалось, что из-за разбушевавшейся погоды на рельсы повалило деревья. Пока их не уберут, электричка дальше не поедет.До вылета оставалось сорок пять минут. Мы прождали минут двадцать, прежде чем электричка тронулась дальше.Наконец-то прибыв в аэропорт, мы с удивлением обнаружили, что наш рейс задерживается на неопределенное время. Мама с облегчением выдохнула, и мы уже спокойно прошли регистрацию. Меня же не покидало ощущение того, что лететь нам сегодня не надо.Наконец-то нам объявили, что посадка на наш рейс будет только через два часа. Причины задержки рейса не сообщили. Узнав о такой длительной задержке рейса, нам ничего другого не оставалась, как найти место, где можно было бы удобно расположиться и поесть.Через два часа всех пассажиров нашего рейса пригласили на посадку. Когда уже все оказались в самолете и заняли свои места, стало заметно, что наши бортпроводники начали суетиться и перешептываться между собой. Потом успокоились и заняли свои места, запустились двигатели самолета. Прозвучала команда приготовиться к взлету и пристегнуть ремни. Самолет тронулся с места, дернулся и покатился, не набирая скорость, потом через какое-то время остановился. Через пару минут двигатели заглушили, а еще через какое-то время запустили вновь. Пассажиры начали переглядываться между собой. И тут кто-то из пассажиров заметил ремонтников, которые бегают около правого двигателя, активно жестикулируя руками и явно с недовольными лицами. По салону прошел слух, что самолет неисправен, вновь забегали бортпроводники. Но на все вопросы пассажиров они отвечали: «Все хорошо, произошла небольшая заминка, скоро будем взлетать, не покидайте свои места!».Двигатель пытались запустить еще несколько раз, но все напрасно. Мы просидели в самолете целый час, нервы у пассажиров уже были на пределе, поэтому все стали проситься покинуть самолет. К нам вышел пилот и, извинившись, сообщил, что самолет неисправен - сгорел правый двигатель. Он попросил спокойно собрать свои вещи и ждать, пока за нами не приедет автобус и не отвезет нас в аэропорт.В аэропорту нам всем выдали талоны на питание и сообщили, что всех распределят в гостиницу. Объяснили, что все затраты на проживание и питание компания возьмет на себя.В гостинице мы прожили целых три дня, ожидая, пока нам не выделят самолет и не отправят домой.Напоследок могу добавить, что, судя по обсуждениям пассажиров этого злополучного рейса, стало известно о том, что самолет был неисправен изначально. Поломку пытались быстро исправить, поэтому рейс задержали на два часа. Когда же мы все-таки пытались взлететь, то датчики не показывали неисправность правого двигателя, и пилот уже был готов разогнать самолет и подняться в воздух, но самолет плоховато тянул, и с правой стороны ощущалась небольшая вибрация. Почувствовав что-то неладное, пилот остановил самолет и заглушил двигатели. После нескольких повторных запусков стало известно, что двигатель полностью неисправен - требуется полная его замена.Зачем нас так долго держали в самолете, и на что надеялись ремонтники и пилоты - неизвестно.Страшно представить, сколько людей могло бы погибнуть, поднимись этот самолет в воздух.

Ключевые слова: Предупреждения знаки судьба самолет аэропорт авторская история

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