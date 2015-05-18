Поход на дачу

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:13

Скептик 2012 Просмотров: 102 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 20:13 by

Сейчас расскажу историю, произошла она с моей сестрой и её семьей пару лет назад.Итак, сестра с мужем и сыном поехали в гости к родителям мужа в Зеленогорск. Там они: дед, бабушка, моя сестра — Алена, её сын — Андрей (ему тогда лет 8-9 было) и муж сестры — Коля направились на дачу. Время года то ли весна, то ли осень, дорогу замело, сугробы по колено.Дорога, по которой они шли, идет вверх, в гору. Впереди идут мужики: Коля и дед с собакой (собака охотничья, натренирована на крупного зверя). Дальше, где-то на середине горы, бабушка и сама Аленка. И замыкающим, еле плелся, но уже поднялся на гору, Андрей.Дальше рассказ от первого лица, как мне его рассказала сестра:Нет, у моей сестры нет и никогда не было даже намека на ясно/неясно-видение. И ни у кого не открылось дополнительных способностей. Да и ребенок уже давно забыл тот инцидент.Но при последующих визитах в Зеленогорск, когда взрослые пили чай и обсуждали пережитое, Аленка рассказывала, что видела всех в тот момент, на что все подтверждали те детали, которые она называла, и говорили, что она это видеть не могла, потому как уже летела лицом к Андрею, а, следовательно, спиной ко всем остальным, и лося она тоже видеть не могла, тем более куда он свернул. А она "видела".

Ключевые слова: Поход гора лось встреча

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