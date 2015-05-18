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Истории из жизни

Поход на дачу

Сейчас расскажу историю, произошла она с моей сестрой и её семьей пару лет назад.
Итак, сестра с мужем и сыном поехали в гости к родителям мужа в Зеленогорск. Там они: дед, бабушка, моя сестра — Алена, её сын — Андрей (ему тогда лет 8-9 было) и муж сестры — Коля направились на дачу. Время года то ли весна, то ли осень, дорогу замело, сугробы по колено.
Дорога, по которой они шли, идет вверх, в гору. Впереди идут мужики: Коля и дед с собакой (собака охотничья, натренирована на крупного зверя). Дальше, где-то на середине горы, бабушка и сама Аленка. И замыкающим, еле плелся, но уже поднялся на гору, Андрей.

Дальше рассказ от первого лица, как мне его рассказала сестра:
Я притормозила, чтоб подождать сына, но в метрах 20-ти от меня, внизу горы. Еле идет, оно и понятно, ножки короткие не то, что у взрослых. Слышим, пес залаял. Потом дед заорал, что-то типа: Бегите! Спасайтесь! Еще какие-то слова, четко прозвучало слово ЛОСЬ.

Бабушка была выше меня, тоже заорала: Садитесь на жопу и катитесь! Затопчет! Параллельно сама выполняя свою команду.

Я тоже разворачиваюсь, падаю на пятую точку и лечу вниз. А там сын орет, что застрял. Вылезти из сугроба не может. И я понимаю, что я лечу на него, и если не остановлюсь, то минимум сломаю ему обе ноги, которые по колено или чуть выше в сугробе.

Я пытаюсь тормозить и ногами, и руками, пытаюсь за что-нибудь ухватиться, упереться, но ничего выходит. Снег, за который хватаюсь, летит со мной.

И тут я вижу солнечный луч, который пробился сквозь облачное небо и светит прямо на сына. В одно мгновение все затихло, нет звуков, и все вокруг затормозило, как в замедленной съемке. Я каким-то непонятным способом, но точно не зрением, вижу как бабушка, выполняя какие-то кульбиты (а она "ехала" за мной), сворачивает к кустам и въезжает в них.

Сверху лось, несшийся на нас, спасаясь от гонящейся за ним собаки, видя нас, сворачивает с своей траектории, поворачивает с дороги в сторону и скрывается в зарослях.

А я еще несусь на сына, который орет мне что-то, но я его не слышу, как и все остальных, они тоже орут.

Всё и все вокруг замедленные, и только я могу быстро двигаться и быстро соображать. Я ложусь на спину и уже еду лежа, потом поворачиваюсь со спины на живот через левое плечо, потом опять на спину, через правое плечо, переворачиваюсь в том же направлении еще раз. Все перевороты в одну сторону, чтоб объехать Андрея. И, объехав его, останавливаюсь чуть ниже места расположения сына.

Открываю глаза, звуки вернулись мгновенно, и осознание, что я все это время была с зажмуренными глазами. Но эту мысль я от себя отогнала, ведь не может человек видеть с закрытыми глазами. А я видела всё и всех одновременно, будто наблюдая со стороны или точнее сверху.

Дальше все дружно передумали идти на дачу и поспешили в квартиру. Все испугались и наорались, поэтому дома, сидя на кухне, долго молчали, каждый думал о своем. И только Андрей сказал, что он лосей не боится. А самое страшное, что ему пришлось пережить в этот день: это когда мама неслась на него с закрытыми глазами.

Нет, у моей сестры нет и никогда не было даже намека на ясно/неясно-видение. И ни у кого не открылось дополнительных способностей. Да и ребенок уже давно забыл тот инцидент.

Но при последующих визитах в Зеленогорск, когда взрослые пили чай и обсуждали пережитое, Аленка рассказывала, что видела всех в тот момент, на что все подтверждали те детали, которые она называла, и говорили, что она это видеть не могла, потому как уже летела лицом к Андрею, а, следовательно, спиной ко всем остальным, и лося она тоже видеть не могла, тем более куда он свернул. А она "видела".


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:13
Сегодня, 20:13 by Скептик 2012Просмотров: 102Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Поход гора лось встреча

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 20:58
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Непонятно, откуда минусы. История яркая, очень интересный пример того, как время может "замедлиться" индивидуально, благодаря чему можно изменить ситуацию. Это, скорее, момент восприятия и способности действовать в состоянии измененного сознания, нежели временнЫе искажения.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: слон и слоненок
Сегодня, 21:08
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Способности человека удивительны и малоизучены.
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