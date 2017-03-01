Новогодние чудеса

Lynx Просмотров: 107 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 03:01 by

Написала эту историю неделю назад, думала - публиковать или нет. История отлежалась и просится в люди. Это история не моя, а моей близкой подруги, а теперь еще и крестной нашего младшего сына. Но я была свидетелем. История рассказана с разрешения героини.Диана, молодая красивая девушка 37 лет, разведена, воспитывает сына 13 лет. Три года назад, приблизительно в это же время, Диана оказалась в тяжелой материальной ситуации - как раз перед праздниками магазин, в котором она работала директором, неожиданно срочно закрыли.Вот представь: идешь ты в понедельник утром на работу, настроена хорошо потрудится и рассчитываешь на премию - праздники, подарки. И получаешь сообщение, что магазин больше не работает. В среду вечером, загрузив последние ящики товара в фуру на склад и с большим трудом распихав своих продавцов по другим магазинам сети, идешь домой и хочется плакать, убить своего руководителя за такую подставу, напиться и убиться тоже. Но: есть сын, его надо кормить, одевать, учить, совсем некогда плакать. И кому объяснять, что накопления потрачены на лечение сына и восстановление здоровья. От бывшего мужа помощи нет, не было и не будет, а родители могут помочь мешком картошки. Денег осталось совсем мало. А впереди праздники, значит -никаких подарков и всего остального. А возможно, придется питаться одной картошкой. Найти нормальную и достойную работу в такое время и в кратчайшие строки практически нереально. В плане напиться я ее поддержала. От материальной помощи Диана отказывалась наотрез. Я понимаю - гордость, чувство собственного достоинства, сама такая. Но какая, черт возьми, гордость, если денег нет на маршрутку сыну в школу добраться?И я ведь не чужой человек. Пришлось хитрить: настойчиво приглашать в гости, чтобы накормить; приходить самой с гостинцами, паковать в сумку какие-то продукты и сыну в карман подкидывать денег.Через две недели мой муж нашел Диане работу. Не фонтан, конечно, и, по сравнению с последним местом работы, - вообще кошмар, но лучших и других вариантов не было. Хоть что-то.- Это временно, - говорю я. - Пока не найдешь другую работу. Жить ведь надо.- Да-а-а-а-а, - рыдала Диана. - Раньше я продавала косметику, сидела красивая в платье и в туфлях в кабинете, пила кофе и рассказывала девочкам, как общаться с покупателями...А теперь она продавала цемент в маленьком строительном магазине и сидела под стремянкой на банке краски в бушлате. Зато к Новому году шеф обещал выдать аванс и пригласил на корпоратив.Голодная и холодная смерть отступила.Но была у Дианы еще одна печаль: сын мечтал на Новый год получить подарок - вертолет на управлении. Мечтал тихо и скромно, истерик не закатывал и успокаивал мать, что может подождать и обойтись под елкой мандаринами, отчего становилось еще горше. Таких денег у нее не было.И вот, за три дня до Нового года, вышла Диана из подъезда и споткнулась об мужской кошелек. А в нем много денег в разной валюте... Настолько много, что можно даже уволиться и не носить бушлат, а спокойно искать достойное место работы. А еще карточки разных банков и конверты с пин-кодами, документы на машину и права. Такое вот мужское сокровище.Ни одной мысли оставить себе деньги и поживиться счетами у Дианы не было. Еще с раннего детства она знала: возьмешь чужое - потеряешь в десять раз больше. Не нужны ей чужие деньги.Она начала искать владельца. И нашла в конце-концов, но это была целая детективная история. Потому что пин-код уважаемый в кошельке носил, а свой номер телефона нигде не записал. Диане пришлось попросить знакомую из одного банка, чтобы по номеру карты найти растеряшу. Мужчина не мог поверить своему счастью и тому, что бывают такие честные люди, как Диана.Это был молодой парниша, который приходил в гости к другу в этом же доме и случайно обронил портмоне. Диана хотела просто вернуть кошелек и разойтись, но мужчина не отпустил ее без благодарности.У мальчика под елкой был вертолет. У Дианы появилось новое платье на корпоратив и полный стол деликатесов к праздникам.Нет, они не поженились и даже больше не виделись. Но эта история заставляет меня верить в чудеса. Вселенная знает, что делает.Вчера Диана в такси нашла барсетку с деньгами и телефоном. Скоро Новый год, у сына сломался планшет, а он ему нужен для учебы. Как найти владельца, если ему никто не звонит, а телефон закодирован, да и скоро батарея сядет? Хорошо, что хоть карточка банковская одна есть.Воистину, новогодние чудеса бывают! А у Вселенной все-таки есть чувство юмора...P.S. Диана давно уже не продает цемент, ходит на работу красивая, в платьях. Но ту зиму вспоминает и с грустью, и с благодарностью.

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