Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Новогодние чудеса

Написала эту историю неделю назад, думала - публиковать или нет. История отлежалась и просится в люди. Это история не моя, а моей близкой подруги, а теперь еще и крестной нашего младшего сына. Но я была свидетелем. История рассказана с разрешения героини.

Диана, молодая красивая девушка 37 лет, разведена, воспитывает сына 13 лет. Три года назад, приблизительно в это же время, Диана оказалась в тяжелой материальной ситуации - как раз перед праздниками магазин, в котором она работала директором, неожиданно срочно закрыли.
Вот представь: идешь ты в понедельник утром на работу, настроена хорошо потрудится и рассчитываешь на премию - праздники, подарки. И получаешь сообщение, что магазин больше не работает. В среду вечером, загрузив последние ящики товара в фуру на склад и с большим трудом распихав своих продавцов по другим магазинам сети, идешь домой и хочется плакать, убить своего руководителя за такую подставу, напиться и убиться тоже. Но: есть сын, его надо кормить, одевать, учить, совсем некогда плакать. И кому объяснять, что накопления потрачены на лечение сына и восстановление здоровья. От бывшего мужа помощи нет, не было и не будет, а родители могут помочь мешком картошки. Денег осталось совсем мало. А впереди праздники, значит -
никаких подарков и всего остального. А возможно, придется питаться одной картошкой. Найти нормальную и достойную работу в такое время и в кратчайшие строки практически нереально. В плане напиться я ее поддержала. От материальной помощи Диана отказывалась наотрез. Я понимаю - гордость, чувство собственного достоинства, сама такая. Но какая, черт возьми, гордость, если денег нет на маршрутку сыну в школу добраться?

И я ведь не чужой человек. Пришлось хитрить: настойчиво приглашать в гости, чтобы накормить; приходить самой с гостинцами, паковать в сумку какие-то продукты и сыну в карман подкидывать денег.
Через две недели мой муж нашел Диане работу. Не фонтан, конечно, и, по сравнению с последним местом работы, - вообще кошмар, но лучших и других вариантов не было. Хоть что-то.
- Это временно, - говорю я. - Пока не найдешь другую работу. Жить ведь надо.
- Да-а-а-а-а, - рыдала Диана. - Раньше я продавала косметику, сидела красивая в платье и в туфлях в кабинете, пила кофе и рассказывала девочкам, как общаться с покупателями...
А теперь она продавала цемент в маленьком строительном магазине и сидела под стремянкой на банке краски в бушлате. Зато к Новому году шеф обещал выдать аванс и пригласил на корпоратив.
Голодная и холодная смерть отступила.

Но была у Дианы еще одна печаль: сын мечтал на Новый год получить подарок - вертолет на управлении. Мечтал тихо и скромно, истерик не закатывал и успокаивал мать, что может подождать и обойтись под елкой мандаринами, отчего становилось еще горше. Таких денег у нее не было.

И вот, за три дня до Нового года, вышла Диана из подъезда и споткнулась об мужской кошелек. А в нем много денег в разной валюте... Настолько много, что можно даже уволиться и не носить бушлат, а спокойно искать достойное место работы. А еще карточки разных банков и конверты с пин-кодами, документы на машину и права. Такое вот мужское сокровище.
Ни одной мысли оставить себе деньги и поживиться счетами у Дианы не было. Еще с раннего детства она знала: возьмешь чужое - потеряешь в десять раз больше. Не нужны ей чужие деньги.
Она начала искать владельца. И нашла в конце-концов, но это была целая детективная история. Потому что пин-код уважаемый в кошельке носил, а свой номер телефона нигде не записал. Диане пришлось попросить знакомую из одного банка, чтобы по номеру карты найти растеряшу. Мужчина не мог поверить своему счастью и тому, что бывают такие честные люди, как Диана.
Это был молодой парниша, который приходил в гости к другу в этом же доме и случайно обронил портмоне. Диана хотела просто вернуть кошелек и разойтись, но мужчина не отпустил ее без благодарности.

У мальчика под елкой был вертолет. У Дианы появилось новое платье на корпоратив и полный стол деликатесов к праздникам.
Нет, они не поженились и даже больше не виделись. Но эта история заставляет меня верить в чудеса. Вселенная знает, что делает.
Вчера Диана в такси нашла барсетку с деньгами и телефоном. Скоро Новый год, у сына сломался планшет, а он ему нужен для учебы. Как найти владельца, если ему никто не звонит, а телефон закодирован, да и скоро батарея сядет? Хорошо, что хоть карточка банковская одна есть.
Воистину, новогодние чудеса бывают! А у Вселенной все-таки есть чувство юмора...

P.S. Диана давно уже не продает цемент, ходит на работу красивая, в платьях. Но ту зиму вспоминает и с грустью, и с благодарностью.
Источник.
Сегодня, 03:01 by LynxПросмотров: 107Комментарии: 0
+3

Ключевые слова: Зима тяжелое время потеря кошелек чудеса находка

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.