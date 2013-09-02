Ведьмы обитают не только в местности Блэр

Летяга Просмотров: 334 Комментарии: 2 +3 Вчера, 17:38 by

Сразу скажу, я не свидетель этой истории, но в силу определенных обстоятельств не сомневаюсь в её правдивости. А вам, дорогие читатели, придется поверить мне на слово.Началась эта история в одной из квартир нашего города. Четверо парней и две девушки, сидя на диване, обсуждали только что увиденный фильм «Ведьма из Блэйр. Курсовая с того света».Одни придерживались мнения, что все увиденное чушь, другие говорили, что такое вполне реально могло произойти. Всё на том бы и закончилось, если бы один из «защитников» фильма не предложил снять свой фильм на эту тему, мол, нечистых мест и у нас завались. Может быть, они, в отличие от тех ребят, по-настоящему снимут всяких монстров.Идея понравилась.Сразу стали обсуждать техническую сторону проекта. А когда расходились, была уже образована экспедиция со своим бюджетом, с двумя видеокамерами и участниками, полными энтузиазма. Единственное – никто не знал по-настоящему страшного места. Но решили, что с этим проблем не будет, поскольку у них был знакомый, выходец из деревни, который несколько раз в разговорах упоминал, что в его родных местах есть проклятые места (кыраммыт сирдэр).Знакомый не соглашался везти ребят в эти «кыраммыт сирдэр». Он верил в проклятья и жутко боялся. Многочисленные уговоры не имели результата. Сказал, что если они такие придурки, чтобы добровольно рисковать не только жизнью, но и будущей судьбой, пусть делают это без него, без его помощи. По якутским поверьям, проклятие духов сказаться на судьбу, а если проклятие пошлет кто-нибудь (что-нибудь) могущественный, то и на всем его будущее потомство.Отказ знакомого еще больше раззадорил ребят. Поскольку не было достоверной информации, решили искать место сами. Николай, Роман, Павел и Миша поклялись довести начатое дело до конца.Решили поехать в тот улус, откуда был родом их знакомый, и там узнать места обитания духов. Сказано -- сделано. Через неделю они были уже на пароме, плывущем в сторону Нижнего Бестяха. Пункт назначения находился где-то в 200-х километрах от города. Добравшись до деревни N- наах, ребята, назвавшись студентами-историками, переночевали у местных жителей. Девушки, назовем их Верой и Надей, которые ночевали у одной бабки, утром пришли к парням с новостью о том, что, возможно, они нашли место, где нечисть кишмя кишит. Бабка оказалась особой, весьма уважающей горячительные напитки, и намекнула девчатам, что неплохо бы ей бутылочку поставить за гостеприимство. Что девчата и сделали. Охмелевшая бабка оказалась на редкость болтливой и между рассказом о муже, помершем двадцать лет тому назад, и жалобами на местного главу администрации, упомянула о местности, где есть старая заброшенная юрта (былыргы етех) – обиталище злых духов. Итак, место съемок найдено.Оставалось найти проводника. Снова проблема – никто не хотел наниматься проводником. Бабка же уговаривала девушек не ехать туда, каялась, что рассказала им про этот «былыргы етех», тем самым вызвав сомнения у девушек, но ребята быстро развеяли их сомнения. Кстати, все это время один из них постоянно записывал на камеру. Вечером около сельмага к ним подошел парень с довольно потрепанным лицом и предложил свои услуги в качестве проводника за десять бутылок водки. Ребят удивил чрезмерно крупный размер гонорара, ведь совсем недавно они купили за 58 рублей (стоимость одной бутылки водки в сельмаге) три кило свежего мяса! Начали торговаться. Абориген, представившийся Васей, после долгих уговоров согласился на пять бутылок, но потребовал аванс в размере двух бутылок немедленно. Эта субботняя ночь была страшнее любого ужастика. Вся мужская часть населения перепилась, и улица напоминала арену, где происходила драка по правилам «все против всех». Вся съемочная группа не спала всю ночь: боялись за себя и за проводника, который прибегал к ним за новой бутылкой весь в крови и с разорванной майкой. В общем, страхи начались задолго до появления духов.Утром проводник Вася сказал, что передумал, объяснив свой отказ тем, что старики запретили ему содействовать «в этом греховном мероприятии». Экспедиция оказалась на грани краха. Некоторые начали склоняться к мысли о возвращении в город. Это, казалось, было единственным выходом из создавшейся ситуации. Как потом говорила одна из участниц проекта, и самым правильным.Собирались обратно, и вдруг ситуация резко изменилась. Опять пришел Вася со словами в «гробу я видел всех этих старперов» и «наливайте скорей, пока не передумал». Как оказалось, старики обещали ему заплатить, если он откажется от этой затеи, и, видимо, не сдержали слова.Через пару часов были уже в пути. Сильно донимали комары, несмотря на обильно намазанный на кожу репеллент. Вася все время прикладывался к бутылке и требовал, чтобы лучше запоминали путь, потому как ребятам придется возвращаться самим. Настроение у всех было приподнятое, парни шутили, девушки смеялись, один лишь Вася был мрачнее тучи и изредка матерился в адрес стариков. Видимо, его мучила совесть.Через четыре часа открылся вид на алас с небольшим черным пятном посередине, который и был «былыргы етех». Здесь Вася попрощался со всеми, забрал остаток своего «гонорара» и ушел.В юрте было чисто и как-то нетронуто. Судя по слою пыли, никто не заходил сюда очень долгое время. На трехногом столе-сандалы стоял чайник, на нарах лежали растрескавшиеся берестяные посудины «чабычах». Картину можно было назвать скучной, но никак не страшной. Девушки начали убирать пыль, парни пошли за дровами и водой. Через некоторое время етех принял вполне обжитой вид: букет цветов на столе, огонь в печке, из магнитофона слышалась музыка. Вечерело.Когда один из парней решил покормить огонь по якутскому обычаю, ему посоветовали не делать этого, мол, пусть духи обидятся. Из этого же соображения увеличили громкость магнитофона, поставив там «Hot like a sauna» «Triky». Вскоре заметили, что все молчат и вслушиваются в звуки музыки в странном гипнотическом оцепенении. Начали было громко разговаривать, но как-то быстро умолкли. Разговор не клеился. Неожиданно раздался визг: “ВЫКЛЮЧИТЕ МУЗЫКУ!!!” Кричала Вера. Зажав уши, она в истерике каталась по глиняному полу. Надя попыталась ее успокоить, но безуспешно. Неожиданно все затихло. Оказывается, пленка в магнитофоне закончилась и музыка прекратилась. Никто не догадался выключить ее.Легли спать, но никто не мог заснуть. Вдруг за стеной послышались шаги. Кто- то обогнул, спотыкаясь, юрту, но не вошел, а пошел еще раз по кругу. Было такое ощущение, что этот кто-то ищет дверь, но не может ее найти. “Вася, это ты?”— спросил Коля, никто не ответил. После третьего круга звуки шагов удалились в сторону леса. Рома, взяв камеру, направился к выходу, но тут девушки начали кричать, чтобы он не открывал дверь. Вера была вновь на грани истерики. Рома с камерой вышел, дверь за ним захлопнулась.Все вскочили и начали обсуждать, что делать дальше. Решили покормить огонь и попросить прощения у духов. Начали готовиться к ритуалу. Дверь со стуком распахнулась, и на пороге возник Рома: “Я снял его, он за мной гонится!” При этом он как-то странно скалился и дико таращил глаза. “Я снял его, я снял его,..” -- без перерыва бормотал он. Девушки начали плакать. Что дальше было, никто толком не помнит. Обрывки воспоминаний, которые сохранились, расходятся.Вернулись они в деревню вечером следующего дня. У Романа разболелся живот, кружилась голова. На новость, что Вася не вернулся, никто не отреагировали. Им дали успокоительного и отправили автобусом до Нижнего Бестяха. Роман остался в местной больнице. Вся видеопленка была размагничена, одна видеокамера оказалась сломанной.В городе прежде очень дружная компания распалась, их больше не видели вместе. Роман через полгода попытался повеситься, сейчас состоит на учете на Котенко. Николай, прежде очень общительный парень, стал замкнутым. Проводника Васю так и не нашли.Автор - Игорь Кынаттыров.

Ключевые слова: Проводник музыка духи огонь

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