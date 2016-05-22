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Истории из жизни

Чёрная женщина на дороге

Ехала я как-то по трассе, было уже довольно поздно, ночь практически. Прошёл дождь, дорога была мокрая. Соответственно, видимость не самая лучшая.

Проехала посёлок с положенной скоростью. Все пешеходники, светофоры и лежачие полицейские остались позади, и я начала разгоняться. И вдруг слева, довольно близко, замечаю женщину в чёрных штанах и куртке, которая начинает переходить дорогу. Я по тормозам, на всякий случай сигналю, а она дальше идёт. Видимо, я ещё не успела сильно разогнаться и успела остановиться, наверное, метрах в двух от неё. А она не то что не повернулась, даже не дернулась и не ускорилась.
Я хотела выйти и напенделять ей, уже даже дверцу открыла, но в этот момент ощутила непонятное чувство тревоги и даже страха. Какой-то прямо внутренний щелчок - НЕТ. Думаю: "Ладно, бог с тобой". Поехала дальше.

Потом уже еду и думаю: как так? Нормальный человек разве станет переходить через трассу в непосредственной близи от машины (при этом других машин не было)? И потом, так невозмутимо и медленно идти, не реагируя на сигналы и визг тормозов. И последнее: если слева ей было, откуда идти (там ещё были дома), то куда она шла? Справа было только кладбище и лес на много километров. Либо это была наркоманка в полной прострации, тогда тут, конечно, нет никакой мистики.
Но то чувство непонятное, которое сменило мою ярость, не даёт мне покоя, потому что обычно, если злишься, то ничего не может тебя остановить, пока не выплеснешь это.
Ну, в общем, на ваш суд, дорогие читатели.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:29
Сегодня, 16:29 by NecahПросмотров: 529Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Дорога машина женщина страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Balzac
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Ставлю +.
Загадочно, возможно это и впрямь была наркоманка, а возможно.... 173
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#2 написал: nerenga
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Глухая мож баба то была flushed
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