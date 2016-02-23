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Истории из жизни

Странный случай в детском саду

Всех приветствую, дорогие друзья.
Хочу поделиться с вами одним странным случаем, который произошел со мной однажды в детском саду, в те далекие времена конца 80-х годов. Много есть случаев, где описывают, что дети видят то, чего не видят взрослые, но этот случай не из тех, что довелось мне увидеть тогда, однако в этом есть что-то странное. Этот случай я вспоминаю время от времени и никак не могу понять, что же все-таки это могло быть?

Был обычный день после обеда, и вся наша группа пошла спать. Моя кровать в спальне хоть и стояла ближе к входной двери напротив окна, но при этом я никак не мог разглядеть, что происходило в главном зале, где находились воспитательница и няня, хотя в спальне дверь была открыта.
Вся группа спала, и вдруг некоторые ребята проснулись от непонятного шума, в том числе и я. В главном зале подняли шум воспитательница и няня, был слышен звон посуды и их визг, они визжали и бегали по залу, будто убегая от кого-то. Но тревоги и страха по их поднявшемуся шуму слышно не было, так как они визжали и бегали смеясь, словно с ними кто-то заигрывал. Няня, будто бы убегая непонятно от кого, даже забежала в спальню смеясь, но сразу же вышла.
Помню, как одна девочка тогда проснулась, и хоть ей тоже не очень было видно в проеме, что там происходит в зале, но ее что-то тоже очень развеселило.

Потом все утихло, и когда группа встала и начала одеваться, а на столах уже были приготовлены для ужина тарелки, мне стало интересно, что же тогда произошло? И я спросил об этом у няни. На что она мне не то чтобы в шутку, как-то несерьезно ответила, а наоборот, как-то искренне и не улыбаясь, что к ним зашло что-то непонятное и страшное, от которого и поднялся шум. Еще она мне сказала, что это нечто хватало воспитательницу за горло, когда она сидела за столом, при этом поднимало ее и бросало на пол. Рассказывала она это без всякой улыбки на лице, вполне серьезно. Какое-то слово няня, правда, назвала про это непонятное чудо, которое тогда зашло к ним, но, к сожалению, не помню, как она тогда выразилась. Время уже давно вытерло из памяти его.

За все время, которое я ходил в садик, такого случая или похожего на этот не повторялось никогда, ни перед этим, ни после. Что это было, дорогие читатели? Судить вам.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:09
Сегодня, 20:09 by ВариорПросмотров: 379Комментарии: 4
+1

Ключевые слова: Детский сад воспитательница няня визг звон нечто авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 20:12
+3
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1857|0)
Публикаций: 159
Комментариев: 1 255
Воспитательница с няней молоденькие были, поди, Петрович какой зашел и расшумелись.
А вообще, я вот из времен детского сада помню только то, как кидалась игрушечными пельменями в девочек, чтобы они не заходили на игрушечную кухню и не трогали все МОЕ. Мое и только мое. А еще в сон час я снимала с мальчиков трусы. Деньги запихать туда хотела, наверное.
Няни тоже от меня визжали и в угол ставили на целый день. Таки дела.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: Летяга
Сегодня, 20:50
+4
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Репутация: (6083|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 5 196
В главном зале подняли шум воспитательница и няня, был слышен звон посуды и их визг, они визжали и бегали по залу, будто убегая от кого-то. Но тревоги и страха по их поднявшемуся шуму слышно не было, так как они визжали и бегали смеясь, словно с ними кто-то заигрывал. Няня, будто бы убегая непонятно от кого, даже забежала в спальню смеясь, но сразу же вышла.

она мне сказала, что это нечто хватало воспитательницу за горло, когда она сидела за столом, при этом поднимало ее и бросало на пол.

Действительно, обхохочешься 418 facepalm
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#3 написал: Молния
Сегодня, 20:51
+5
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Публикаций: 0
Комментариев: 32
Да дурака они валяли, а вам просто рассказали небылицу. sweat_smile
Зарегистрирован: 30.05.2015
#4 написал: Эвиллс
Сегодня, 22:07
0
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Комментариев: 2 690
Может это был одиночный визит неупокоенного духа? Может. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
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