Странный случай в детском саду

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:09

Вариор Просмотров: 379 Комментарии: 4 +1 Сегодня, 20:09 by

Всех приветствую, дорогие друзья.Хочу поделиться с вами одним странным случаем, который произошел со мной однажды в детском саду, в те далекие времена конца 80-х годов. Много есть случаев, где описывают, что дети видят то, чего не видят взрослые, но этот случай не из тех, что довелось мне увидеть тогда, однако в этом есть что-то странное. Этот случай я вспоминаю время от времени и никак не могу понять, что же все-таки это могло быть?Был обычный день после обеда, и вся наша группа пошла спать. Моя кровать в спальне хоть и стояла ближе к входной двери напротив окна, но при этом я никак не мог разглядеть, что происходило в главном зале, где находились воспитательница и няня, хотя в спальне дверь была открыта.Вся группа спала, и вдруг некоторые ребята проснулись от непонятного шума, в том числе и я. В главном зале подняли шум воспитательница и няня, был слышен звон посуды и их визг, они визжали и бегали по залу, будто убегая от кого-то. Но тревоги и страха по их поднявшемуся шуму слышно не было, так как они визжали и бегали смеясь, словно с ними кто-то заигрывал. Няня, будто бы убегая непонятно от кого, даже забежала в спальню смеясь, но сразу же вышла.Помню, как одна девочка тогда проснулась, и хоть ей тоже не очень было видно в проеме, что там происходит в зале, но ее что-то тоже очень развеселило.Потом все утихло, и когда группа встала и начала одеваться, а на столах уже были приготовлены для ужина тарелки, мне стало интересно, что же тогда произошло? И я спросил об этом у няни. На что она мне не то чтобы в шутку, как-то несерьезно ответила, а наоборот, как-то искренне и не улыбаясь, что к ним зашло что-то непонятное и страшное, от которого и поднялся шум. Еще она мне сказала, что это нечто хватало воспитательницу за горло, когда она сидела за столом, при этом поднимало ее и бросало на пол. Рассказывала она это без всякой улыбки на лице, вполне серьезно. Какое-то слово няня, правда, назвала про это непонятное чудо, которое тогда зашло к ним, но, к сожалению, не помню, как она тогда выразилась. Время уже давно вытерло из памяти его.За все время, которое я ходил в садик, такого случая или похожего на этот не повторялось никогда, ни перед этим, ни после. Что это было, дорогие читатели? Судить вам.

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