Кто это был?

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

neststalin Просмотров: 483 Комментарии: 24 -4 Вчера, 21:13 by

Начало было хорошее, поехали на шашлыки с девушкой на Орель, на турбазу. Плыли с самого утра теплоходом, приехали, расположились, я пожарил шашлыки. Но тут ни с того ни с сего началась ссора с девушкой, причем из-за мелочи какой-то. В общем доссорились, что она села на маршрутку и уехала, а я пошел за мост в кафешку и с горя напился. Кафешка летняя была.Проснулся часа в три ночи, голова болит, пить хочется. Решил добираться до турбазы своими силами, там где то километра полтора всего идти. Но если в городе ночью свет от витрин и т.п. есть, то там, как говорится, хоть глаз выколи, не видно ничего, лишь иногда когда луна выходила из-за облаков. Я пошел через мост и потом решил идти вдоль берега, а у самой базы ориентировочно свернуть. Потому что там можно было и по трассе выйти, но мне этот путь показался более затруднительным.Включил фонарик на телефоне. Иду, освещаю себе немного путь, зашел в какие-то камыши, думаю, тут их немного, пройду и на нормальный берег выйду, и тут появилось ЭТО. Роста небольшого, похоже на человека, но видно, что не человек, глаза горят каким-то огнем и весь в тине, и непонятно одетый или нет. Зыркнул на меня и бултых в воду. Я чуть сознание с перепугу не потерял, как дал оттуда деру, побежал уже по трассе, хорошо хоть фонарик был. Забежал в домик и закрыл дверь на замок. А утром я в камуфляжных штанах обнаружил наполовину пустую баклажку с болотной водой. Откуда она взялась в штанах остается загадкой, причем по виду баклажка как будто пролежала на какой-то свалке лет 15 минимум, вся каких-то царапинках была.

Ключевые слова: Ночь болото существо страх история из жизни авторская история

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