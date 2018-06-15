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Истории из жизни

Кто это был?

Начало было хорошее, поехали на шашлыки с девушкой на Орель, на турбазу. Плыли с самого утра теплоходом, приехали, расположились, я пожарил шашлыки. Но тут ни с того ни с сего началась ссора с девушкой, причем из-за мелочи какой-то. В общем доссорились, что она села на маршрутку и уехала, а я пошел за мост в кафешку и с горя напился. Кафешка летняя была.

Проснулся часа в три ночи, голова болит, пить хочется. Решил добираться до турбазы своими силами, там где то километра полтора всего идти. Но если в городе ночью свет от витрин и т.п. есть, то там, как говорится, хоть глаз выколи, не видно ничего, лишь иногда когда луна выходила из-за облаков. Я пошел через мост и потом решил идти вдоль берега, а у самой базы ориентировочно свернуть. Потому что там можно было и по трассе выйти, но мне этот путь показался более затруднительным.

Включил фонарик на телефоне. Иду, освещаю себе немного путь, зашел в какие-то камыши, думаю, тут их немного, пройду и на нормальный берег выйду, и тут появилось ЭТО. Роста небольшого, похоже на человека, но видно, что не человек, глаза горят каким-то огнем и весь в тине, и непонятно одетый или нет. Зыркнул на меня и бултых в воду. Я чуть сознание с перепугу не потерял, как дал оттуда деру, побежал уже по трассе, хорошо хоть фонарик был. Забежал в домик и закрыл дверь на замок. А утром я в камуфляжных штанах обнаружил наполовину пустую баклажку с болотной водой. Откуда она взялась в штанах остается загадкой, причем по виду баклажка как будто пролежала на какой-то свалке лет 15 минимум, вся каких-то царапинках была.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:13
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:13 by neststalinПросмотров: 483Комментарии: 24
-4

Ключевые слова: Ночь болото существо страх история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: vityammy
Вчера, 21:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 342
Чёт такого можно с лихвой наштамповать) Минус, без обид

Написал бы более интересно, тогда, возможно плюс
Зарегистрирован: 15.06.2018
  
#2 написал: Космонасть
Вчера, 21:28
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (568|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 1 165
Вы возвращались в нетрезвом состоянии ночью через камыши.Вот и всё.
Зарегистрирован: 2.11.2017
    
#3 написал: vityammy
Вчера, 21:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 342
Цитата: Космонасть
Вы возвращались в нетрезвом состоянии ночью через камыши.Вот и всё.


да тут надо не просто "нетрезвое состояние", тут надо аж белку словить)
Зарегистрирован: 15.06.2018
  
#4 написал: Maxim 80
Вчера, 21:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 65
Детишки опять жгут... request
Зарегистрирован: 8.10.2017
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 21:37
+5
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 250
Я днём в трезвом состоянии на берегу реки в том году испугался. Стоял с удочкой, поворачиваю голову, а в метрах десяти от меня нечто, коричневого цвета, почти мне по пояс ростом, пошло на задних ногах в полный рост, хвост как висло, и бултых оно в воду. Меня передернуло от неожиданности и мерзкого вида существа. Это спустя минуту я понял, что это бобер. Но от этого мне легче не стало, там стоять желание отпало, как и ловить рыбу)) А Вы пьяный были, да ночью в камышах. Мало ли чего там. Может тоже бобер. Ладно хвостом своим, который как висло приличное, не заехал. Так он и бошку сломать может и что угодно, да и зубы у него приличные. Нечего по камышам ночью ходить))
Зарегистрирован: 15.04.2018
#6 написал: neststalin
Вчера, 21:47
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
всем спасибо за оценки, какие б они не были)критику тоже воспринимать нужно
Зарегистрирован: 18.06.2018
#7 написал: Космонасть
Вчера, 21:49
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (568|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 1 165
Цитата: vityammy
Цитата: Космонасть
Вы возвращались в нетрезвом состоянии ночью через камыши.Вот и всё.


да тут надо не просто "нетрезвое состояние", тут надо аж белку словить)

Да ладно.Не совсем трезвое состояние,ночь и камыши.Зачем белка ещё?)
Зарегистрирован: 2.11.2017
    
#8 написал: vityammy
Вчера, 21:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 342
Цитата: Космонасть
Цитата: vityammy
Цитата: Космонасть
Вы возвращались в нетрезвом состоянии ночью через камыши.Вот и всё.


да тут надо не просто "нетрезвое состояние", тут надо аж белку словить)

Да ладно.Не совсем трезвое состояние,ночь и камыши.Зачем белка ещё?)


по себе сужу, ахахах laughing
Зарегистрирован: 15.06.2018
  
#9 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 22:10
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (2803|-1)
Публикаций: 33
Комментариев: 9 355
Цитата: МертвецкиЖив
Может тоже бобер. Ладно хвостом своим, который как висло приличное, не заехал. Так он и бошку сломать может и что угодно, да и зубы у него приличные

Вы прямо какие-то ужасы про бобров рассказываете)). Зачем бобру ломать кому-то башку своим хвостом? Мне даже представить страшно, как он будет это делать. Я, конечно, давно не отслеживал статистику нападений бобров на людей, но рискну поредположить, что на самом деле не так всё страшно, как Вам кажется.))
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#10 написал: kas11
Вчера, 22:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (972|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 303
смешно... )))) на пикабу читал подобное из смешных историй из жизни.... плюс тебе ,позабавил...
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#11 написал: neststalin
Вчера, 22:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: kas11
смешно... )))) на пикабу читал подобное из смешных историй из жизни.... плюс тебе,позабавил...

благодарю)
Зарегистрирован: 18.06.2018
#12 написал: Maxim 80
Вчера, 22:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 65
Не скажи-боевые хомячки и бешеные тушканчики-эт страшная сила...А ночные бобры-воины тени-так с ними вообще лучше не связываться...
Зарегистрирован: 8.10.2017
#13 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 250
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: МертвецкиЖив
Может тоже бобер. Ладно хвостом своим, который как висло приличное, не заехал. Так он и бошку сломать может и что угодно, да и зубы у него приличные

Вы прямо какие-то ужасы про бобров рассказываете)). Зачем бобру ломать кому-то башку своим хвостом? Мне даже представить страшно, как он будет это делать. Я, конечно, давно не отслеживал статистику нападений бобров на людей, но рискну поредположить, что на самом деле не так всё страшно, как Вам кажется.))

Так то они не нападают, а кто их знает, если вот так ночью залезть к ним в камыши?)) То, что хвост у них мощный и зубы - это факт. Я приличного размерчика видал бобра. Не хотел бы такого застать в расплох и испытать чего он может))
Зарегистрирован: 15.04.2018
#14 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:50
+4
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 250
Winnie-the-pooh, вот, что я нашёл, заодно сам просветился))

13 апреля примерно в час ночи мужчина по имени Сергей возвращался домой после встречи с друзьями. Вдруг он увидел, как прямо на него бежит бобр. Мужчина попытался отпугнуть его, но «кыш-кыш» животное не остановило, и оно впилось в его левую ногу. Началась драка: Сергей отбросил бобра и попытался его ударить. Бобр не сдавался и смог повалить мужчину на землю.

После этого животное не стало добивать человека, а взяло его в плен: пока Сергей лежал на земле, бобр его не трогал и просто сидел рядом, но вгрызался в ногу каждый раз, когда мужчина пытался подняться. Лежа на земле, Сергей позвонил в службу спасения, но там не поверили в историю с нападением бобра и положили трубку. Тогда мужчина дозвонился до своего друга — тот тоже сначала не поверил в его рассказ, но согласился приехать.

Директор Латгальского зоосада, биолог Михаил Пупиньш предупредил: бобры — не такие милые, как кажутся. Это животные весом до 40 килограммов с острыми зубами, которые не любят, когда их трогают или на их пути оказывается препятствие. По словам Пупиньша, при встрече с бобром надо убегать: «Бобер достаточно быстро бегает, но на длинной дистанции ваши шансы возрастают. Причем убегать лучше петляя, пытаясь запутать его и скрыться из виду. Вскарабкаться на дерево — тоже хороший вариант. Бобер не ест людей. Его пища — деревья. Так что у него не сработает в голове сценарий „перегрызть ствол дерева, на котором сидит человек, чтобы добыть человека“».
Зарегистрирован: 15.04.2018
#15 написал: neststalin
Вчера, 22:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 9
Цитата: МертвецкиЖив
Winnie-the-pooh, вот, что я нашёл, заодно сам просветился))

13 апреля примерно в час ночи мужчина по имени Сергей возвращался домой после встречи с друзьями. Вдруг он увидел, как прямо на него бежит бобр. Мужчина попытался отпугнуть его, но «кыш-кыш» животное не остановило, и оно впилось в его левую ногу. Началась драка: Сергей отбросил бобра и попытался его ударить. Бобр не сдавался и смог повалить мужчину на землю.

После этого животное не стало добивать человека, а взяло его в плен: пока Сергей лежал на земле, бобр его не трогал и просто сидел рядом, но вгрызался в ногу каждый раз, когда мужчина пытался подняться. Лежа на земле, Сергей позвонил в службу спасения, но там не поверили в историю с нападением бобра и положили трубку. Тогда мужчина дозвонился до своего друга — тот тоже сначала не поверил в его рассказ, но согласился приехать.

Директор Латгальского зоосада, биолог Михаил Пупиньш предупредил: бобры — не такие милые, как кажутся. Это животные весом до 40 килограммов с острыми зубами, которые не любят, когда их трогают или на их пути оказывается препятствие. По словам Пупиньша, при встрече с бобром надо убегать: «Бобер достаточно быстро бегает, но на длинной дистанции ваши шансы возрастают. Причем убегать лучше петляя, пытаясь запутать его и скрыться из виду. Вскарабкаться на дерево — тоже хороший вариант. Бобер не ест людей. Его пища — деревья. Так что у него не сработает в голове сценарий „перегрызть ствол дерева, на котором сидит человек, чтобы добыть человека“».

ничего себе))
Зарегистрирован: 18.06.2018
#16 написал: az.ecmb
Вчера, 23:08
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 217
Цитата: МертвецкиЖив
«Бобер достаточно быстро бегает, но на длинной дистанции ваши шансы возрастают. Причем убегать лучше петляя, пытаясь запутать его и скрыться из виду. Вскарабкаться на дерево — тоже хороший вариант.

Второй раз сегодня ору.
Не знаю кто автор этого опуса, но это или стёб, или автор идиот. Во втором случае его шансы "запутать" бобра не велики. Бобёр обязательно его поймает.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#17 написал: Вариор
Вчера, 23:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1042|0)
Публикаций: 226
Комментариев: 2 487
Пьяные люди видят как потустороннее так и ничего могут не увидеть. Но тут по описанию мог быть и водяной. Но с питьем скажу честно надо завязывать, даже как бы там не было. Это и головные боли и побочные состояния. В общем ужасно.
Зарегистрирован: 5.04.2012
           
#18 написал: az.ecmb
Вчера, 23:14
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 217
Цитата: neststalin
Его пища — деревья.

Третий раз ору.
Диагноз автору опуса не меняю
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#19 написал: Kosten
Вчера, 23:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7
„перегрызть ствол дерева, на котором сидит человек, чтобы добыть человека“».[/quote]

Ахаха, под столом)))
Зарегистрирован: 6.09.2017
#20 написал: az.ecmb
Вчера, 23:19
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 217
Цитата: МертвецкиЖив
«Бобер достаточно быстро бегает, но на длинной дистанции ваши шансы возрастают. Причем убегать лучше петляя, пытаясь запутать его и скрыться из виду.

Это или стеб, или автор, что приписывает такие перлы директору зоосада - идиот. Во втором случае его шансы обмануть бобра не велики. Бобёр обязательно его поймает.

Цитата: МертвецкиЖив
Бобер не ест людей. Его пища — деревья

Опять ору.

П.с. Какой сегодня богатый на креатив день.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#21 написал: bogdansto
Вчера, 23:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
По пьяни и не такое увидишь) -
Зарегистрирован: 9.12.2017
#22 написал: stahlratte
Вчера, 23:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 99
Цитата: Winnie-the-Pooh
Цитата: МертвецкиЖив
Может тоже бобер. Ладно хвостом своим, который как висло приличное, не заехал. Так он и бошку сломать может и что угодно, да и зубы у него приличные

Вы прямо какие-то ужасы про бобров рассказываете)). Зачем бобру ломать кому-то башку своим хвостом? Мне даже представить страшно, как он будет это делать. Я, конечно, давно не отслеживал статистику нападений бобров на людей, но рискну поредположить, что на самом деле не так всё страшно, как Вам кажется.))

А вы наберите в поисковике "в белоруссии бобер"
В свое время уйма приколов со скриншотами таких поисков было. В Беллоруссии бобры настолько суровы, что при встрече с ними надо тикать
Зарегистрирован: 18.01.2013
#23 написал: Летяга
Сегодня, 00:10
+3
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 612
Комментариев: 7 638
Цитата: stahlratte
А вы наберите в поисковике "в белоруссии бобер"

Набрала
yaaah dinozavr
Бешеный бобер насмерть загрыз фотографа-рыбака. ВИДЕО
Как страшно жить
418 crazy
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#24 написал: az.ecmb
Сегодня, 00:42
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 217
Цитата: Летяга
Цитата: stahlratte
А вы наберите в поисковике "в белоруссии бобер"

Набрала
yaaah dinozavr
Бешеный бобер насмерть загрыз фотографа-рыбака. ВИДЕО
Как страшно жить
418 crazy

Я тоже загуглил crazy
По словам ученых(!!!) ... проблема в том, что охота на животных в тёмное время суток запрещена. А днём ночной хищник(!!!) для охотника не добыча.

Это канал ТВ-5!

Не могу отказаться от удовольствия еще раз прочесть опус от "директора зоосада":
После этого животное не стало добивать человека, а взяло его в плен: пока Сергей лежал на земле, бобр его не трогал и просто сидел рядом, но вгрызался в ногу каждый раз, когда мужчина пытался подняться
Думаю это просто объясняется. Происходило всё это наверняка осенью. Бобр просто заготовлял запасы на зиму.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
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