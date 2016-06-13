Призрак невесты на Капчагайской трассе

Новость отредактировал Halet - Сегодня, 18:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lunnaya Просмотров: 26 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:37 by

В Алматы есть трасса, ведущая на Капчагайское озеро, которую признают аномальной и наиболее аварийной. Особенно между 42-м и 103-м км включительно... На этой дороге водители периодически видят призрак женщины в белом платье невесты. Сама легенда гласит, что какая-то банда выкрала невесту прямо со свадьбы, увезли в сторону Капчагайской трассы, долго издевались над ней, насиловали, потом измученную девушку изверги убили. Ее несостоявшийся муж каким-то образом перешел этой банде дорогу, это была месть. Ее растерзанное тело нашли через несколько дней. Через какое-то время поползли слухи, что на трассе в сторону Капчагая, ночью, ближе к полуночи, появляется девушка и голосует. Стоит она в белой одежде, но, когда автомобиль подъезжает ближе, водитель пугается и, не останавливаясь, проезжает мимо. Потому что девушка стоит в свадебном платье, где в некоторых местах из него вырваны куски ткани и оттуда видны ее окровавленные ноги, а вместо ступней - копыта. Так вот, если автомобиль не останавливается, она начинает преследовать. Представьте весь ужас, который испытывает одинокий водитель, когда в зеркале заднего вида видит бегущий за машиной призрак. Причем кажется, будто за машиной гонится огромная лошадь. Если каким-то образом она догоняет машину, то кладет руки на багажник и с силой раскачивает машину, некоторые говорят, что и вместо рук у нее копыта. К сожалению, у меня нет сведений, что произошло с теми, кто имел глупость остановиться голосующей невесте. Почти все события происходят с одинокими водителями примерно ближе к полуночи.P.S. Эту историю я вычитала в газете примерно 15 лет назад, но и сейчас есть в интернете много историй про эту трассу.

Ключевые слова: Трасса призрак невесты копыта

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