Я не отсюда?

Никса Просмотров: 157 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:57 by

Случилось это в 2012 году. Работала я тогда в книжном магазине. Не в крупном в центре города, а в небольшом, районном. Но были и у нас свои постоянные покупатели, которые знали, что у нас можно найти очень интересные книги, за которыми не нужно будет ехать через пробки в центр города, теряя время, а иногда и деньги.В общем был самый обычный воскресный день. Торговля, как вы уже знаете, не ведает выходных. В будние дни и в субботу обычно наплыв покупателей, а вот в воскресенье затишье. И вот сижу я, "никого не трогаю, примус починяю". За окном тихая сентябрьская изумительная осень с разноцветными листьями на деревьях, прозрачным голубым небом. И вдруг у меня перед глазами встаёт картина : передо мной море жёлтого чистого песка. Именно жёлтого, немного похожего цветом на цыплячий пух. Песок от горизонта до горизонта. А над ним купол хрустально-голубого неба. День, но солнца на небосклоне не видно. С неба куда-то за горизонт падает яркая белая звёздочка. Очень яркая.Я понимаю, что это моя душа. А всё вокруг - это наша планета в незапамятные времена, когда людей на ней было раз-два и обчёлся. Мне сегодняшней даётся знание, что да, это именно моя душа. И отправлена она на эту планету в наказание за что-то. За что, не сообщили. Я должна была прожить на Земле долгие тысячелетия, будучи одиночкой. Мне запрещено было не только заводить семью и рожать детей, но и просто привязываться к кому-либо.Теперь о себе. Я действительно по жизни одиночка. У меня нет привязанностей. Когда мне было 23 года нашёлся парень, который всё же позвал меня замуж. Казалось бы радуйся! Девушки поголовно стремятся создать семью, свить своё гнёздышко. Но не я. Моё настроение резко пошло к плинтусу. Умом я понимала, что мои одноклассницы уже и замужем, и детей нарожали, а на меня смотрят как на ущербную, никому ненужную, что вот он - мой шанс доказать свою нужность и привлекательность. В то время я работала в аэропорту, в мужском коллективе. Мужики заметили моё нижнеплинтусное настроение, думали, что меня кто-то обидел. Но когда узнали причину, были немало ошарашены. У них произошёл разрыв шаблона.Короче, я всё же вышла замуж, даже родила сына. Правда с мужем разошлись, когда я была на четвёртом месяце беременности. Сына я рожала трое суток. Потом были реанимации, детская и взрослая. Ходить нормально я начала только через полгода.Ещё два раза я пыталась завести полноценную семью. Но не смогла ужиться с мужчинами. Расставались ровно, без скандалов.После этого видения просмотрела всю свою жизнь. И вот теперь гадаю, что это было? Сколько мне ещё быть наказанной? И неужели эти трое суток со схватками были тоже наказанием за нарушение "тюремного режима"? А может, это был знак, что это окончание срока?Или всё же бред сивой кобылы?Пы.Сы. Единственный человек, которого я очень люблю - это мой сын. Родители - да, уважаю, по мере возможности помогаю. Но они мне словно близкие знакомые, хорошие, но не родные.

Ключевые слова: Душа ссылка наказание авторская история

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