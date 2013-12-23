Кладбище зомби

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 66 Комментарии: 2 +2 Вчера, 16:48 by

Жила была девушка, с ее парнем случилось нечто аномальное, во что поверить очень трудно!Как-то раз Эля приехала в гости к Максу, в деревушку Астраханской области. Они долго разговаривали, пили чай, были рады встрече. К вечеру у Эли заболела голова, Максим дал девушке таблеток. После возлюбленные решили прогуляться. Макс и так весь день болтал о деревне, о ее красивых местах, что решил все показать девушке. Они проходили почти все местные памятники истории. Эля захотела кушать, но до круглосуточного магазина идти было быстрее, чем до дома. Когда они шли в направление магазина, они проходили заброшенное старое кладбище. Парень решил остановиться и рассказать историю.Говорит, что кладбище будто имеет магнетизм, притягивает людей. Эля долго смеялась над этим бредом. Максу не понравился ее настрой, и он решил рассказать до конца странную историю. Как-то раз его приятели катались на велосипедах на перегонки. Один парень не справился с управлением и упал. Когда к нему подбежали друзья, он потерял сознание, они пытались поставить его на ноги. Через небольшое время парень все же пришел в себя, но тут-то было. Он оттолкнул ребят и рванулся со всех ног к могилам. Ребятня побежала за ним, им удалось его остановить. Когда они требовали объяснений, то оказалось, что мальчик ничего не помнит, даже не в состоянии понять - зачем ему это было нужно.А один мужчина вовсе пошел на это кладбище с открытыми глазами. Дошел до середины и начал драться, говорить с воображаемыми сущностями. Женщина, проходящая мимо, услышала голос своего знакомого. Когда забрала мужика, он тоже ничего не помнил.Когда Эля приехала во второй раз, они собрали компанию и пошли гулять. Вдруг услышали, как один мотоциклист свалился на землю и побежал с криками к захоронениям. Все побежали за ним. Он сильно сопротивлялся, но его смогли остановить. Внешний вид его был ужасен: зрачки широкие, волосы чуть ли не дыбом, весь бледный.Как только они удалились от страшного места, аномалия пропала, но у многих заболела голова.Неужели такие аномалия действительно встречается в повседневной жизни некоторых людей?Автор - tyyyz.

Ключевые слова: Деревня памятник истории кладбище магнетизм аномалия

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