Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Кладбище зомби

Жила была девушка, с ее парнем случилось нечто аномальное, во что поверить очень трудно!
Как-то раз Эля приехала в гости к Максу, в деревушку Астраханской области. Они долго разговаривали, пили чай, были рады встрече. К вечеру у Эли заболела голова, Максим дал девушке таблеток. После возлюбленные решили прогуляться. Макс и так весь день болтал о деревне, о ее красивых местах, что решил все показать девушке. Они проходили почти все местные памятники истории. Эля захотела кушать, но до круглосуточного магазина идти было быстрее, чем до дома. Когда они шли в направление магазина, они проходили заброшенное старое кладбище. Парень решил остановиться и рассказать историю.

Говорит, что кладбище будто имеет магнетизм, притягивает людей. Эля долго смеялась над этим бредом. Максу не понравился ее настрой, и он решил рассказать до конца странную историю. Как-то раз его приятели катались на велосипедах на перегонки. Один парень не справился с управлением и упал. Когда к нему подбежали друзья, он потерял сознание, они пытались поставить его на ноги. Через небольшое время парень все же пришел в себя, но тут-то было. Он оттолкнул ребят и рванулся со всех ног к могилам. Ребятня побежала за ним, им удалось его остановить. Когда они требовали объяснений, то оказалось, что мальчик ничего не помнит, даже не в состоянии понять - зачем ему это было нужно.

А один мужчина вовсе пошел на это кладбище с открытыми глазами. Дошел до середины и начал драться, говорить с воображаемыми сущностями. Женщина, проходящая мимо, услышала голос своего знакомого. Когда забрала мужика, он тоже ничего не помнил.

Когда Эля приехала во второй раз, они собрали компанию и пошли гулять. Вдруг услышали, как один мотоциклист свалился на землю и побежал с криками к захоронениям. Все побежали за ним. Он сильно сопротивлялся, но его смогли остановить. Внешний вид его был ужасен: зрачки широкие, волосы чуть ли не дыбом, весь бледный.

Как только они удалились от страшного места, аномалия пропала, но у многих заболела голова.

Неужели такие аномалия действительно встречается в повседневной жизни некоторых людей?

Кладбище зомби


Автор - tyyyz.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:03
Вчера, 16:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 66Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Деревня памятник истории кладбище магнетизм аномалия

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:56
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1378|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 3 805
Не знаю почему в несерьезных, ибо смешного особо нет.
Может они все под запрещенными препаратами были. Эля же не побежала сломя голову, несмотря на головную боль и таблетки.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:51
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2405|0)
Публикаций: 1 214
Комментариев: 8 549
Цитата: зелёное яблочко
Может они все под запрещенными препаратами были. Эля же не побежала сломя голову, несмотря на головную боль и таблетки.

Ну, тут прослеживается явная аномалия места, где располагается кладбище, плюс призраков и привидений на кладбищах предостаточно. Думаю всё воедино дополняет друг друга и особенно действует на людей со слабой психикой, нервами, на восприимчивых в общем.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.