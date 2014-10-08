Тихо шифером шурша⁠⁠

Летяга Просмотров: 314 Комментарии: 2 +6 Вчера, 11:57 by

Столкнулся я тут на днях с необъяснимым. Да так столкнулся, что до сих пор плющит.Но... По порядку.Мужчина я, прямо скажем, не молодой. На пенсии. И, от делать нефиг, подвизался дворником у магазинов нашего дома убираться.Работу работать свою предпочитаю ранним-ранним утром. До того ранним, что часы эти можно смело назвать поздней-поздней ночью. Народ еще туда-сюда не шастает, девственный снег лежит никем не притоптанный. Барражирую вдоль подъездных аллеек с лопатой, музыкой в наушниках наслаждаюсь.И вот стал я замечать, что появился у меня соглядатай: размытый, едва видный, силуэт в темном окне первого этажа. Кидаешь снег и чувствуешь затылком неотступный взгляд. Вида не показываю, откровенно в это окно не пялюсь, но периферийным зрением постоянно цепляю бледное пятно лица.Так продолжалось недели две, пока однажды форточка не приоткрылась, и скрипучий старушечий голос не заявил:- А не надо мне на кусты снег кидать! Вы их уже полностью завалили.- Да что им сделается то? Снег же мягкий. Им только на пользу.- Не надо!Ну, не надо, так не надо. Что со старой-то закусываться?!Стал откидывать на другую сторону аллеи.Дня через два обнаружил подгон от бабки: видать, приходила днем, очистила свой шиповник, и часть снега, как бы невзначай, скинула на тротуар.Однажды, к слову, помянул зловредную старушенцию с первого этажа в разговоре со старшей дома.Та:- Саш, да какая бабка? У нас как в 90-х магазины откупили первые этажи, так с тех пор там никто не живет.- Ну одна-то квартира осталась - два окна справа от крыльца "Каролины".- Да что ты мне говоришь?! Это я ведь коммуналку растаскиваю, знаю наверное!Тут припоминаю, что света то я в этих окнах ни разу не видел, лишь бледный фиолетовый отблеск работающего где-то в глубине телевизора.- Ну, значит, она там ночным сторожем работает.Интересуюсь у девчонок-продавцов "Каролины":- Эти два окна ваши?- Да, у нас там склад.- А ночной сторож у вас есть?- Зачем нам? У нас магазин на сигнализации.Стою перед злосчастными окнами. Ну ведь не приснилось же мне это всё! Ведь вот же, через эту форточку...ПАБАМ-М!!!На окнах стеклопакеты без намека на какие-либо форточки.Ой, мама! Капусточка, конечно, вещь хорошая. Но в доме нужно держать и мясные закуски.Пы. Сы.Я-то в этом доме живу относительно недавно. Разговорился с бабками-старожилами:- Да, жила там Антонина... Как её? Сергеевна. Да. Шиповник этот под окнами она сажала. Только ведь она померла давно.Автор - Sanviktorovi4.

Ключевые слова: Дворник окна форточка кусты шиповник

Другие, подобные истории: