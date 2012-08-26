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Истории из жизни

Знахарка

Рассказано моей тещей.

Однажды, солнечным октябрьским утром я приехал в гости к свое теще, в Касимов.

Ольга Александровна (теща, далее по тексту О.А.) — человек разносторонний и интересный — по профессии была историком, работала экскурсоводом в местном краеведческом музее. Она могла поддержать разговор на любую тему. Вдобавок ко всему, она обладала удивительным даром понимать собеседника: могла поддержать словом так, что несмотря на трудности и невзгоды, ты вновь расправляешь крылья. Удивительный человек. С женой мы три года как расстались, а я до сих пор вспоминаю О.А. теплым словом.

Ну да ладно, ближе к теме.

Да, теща обладала даром психолога и хорошего рассказчика. Но в ее роду жил еще один человек, обладавший менее безобидным даром, который по рассказу О.А. чудом ей не передался!

Как то раз, мы сидели с ней на кухне и разговаривали обо всем. Беседа зашла о мистике, и я решил поинтересоваться, правда ли ее бабушка была знахаркой?!

- Сашка (так звали мою жену) рассказывала мне про бабу Аглаю - говорю, - что она людей травами лечила, знала рецепты лекарств от многих болезней. А какой была на самом деле ее жизнь?

- Знахаркой была, - отвечает О.А. - обладала силой. Она в конце жизни пыталась передать свой дар мне.

Я удивился:

- Но вы не приняли его? Почему?

- Да ты что, я все-таки крещеная. Зачем же мне такой грех на душу брать. Нас и так Бог наказал за то, что в роду «такой» человек был.

И начала рассказ:

«Баба Аглая жила в деревне «Княжи». К этой деревушке из райцентра вела только одна дорога - через густой, дремучий лес, где основными жителями были рыси, гадюки и комары с палец. В дождливую погоду к «Княжам» ни пройти ни проехать, а зимой в деревню и подавно не ходил никакой транспорт. Продукты в местный магазин привозили раз в неделю. На зиму местные делали запасы.

У бабушки было двое дочерей — моя мама и моя тетя. У тети за долгие годы брака детей так и не появилось. Братьев/сестер у меня нет, поэтому у бабушки я была любимой внучкой.

В начале каждого июня меня привозили в «Княжи» а забирали в конце августа.

Мне нравилось проводить лето у бабы Аглаи, она очень любила меня. Ее жилище, находилось поодаль от остальных домов в деревне (чтобы до нас дойти, нужно было пересечь большой луг, а потом метров 50 пройти по лесной тропинке). Несмотря на то, что ее домик был совсем маленький, я удивлялась, как внутри могло помещаться столько всего: печка, стол, две кровати, какие то прялки, всякие безделушки (как мне казалось) в виде узелков по углам и на полках. Но самым необычным и загадочным предметом в доме был бабушкин сундук - большой, деревянный и с металлическими набойками. К нему баба Аглая относилась с особым трепетом — все, что было у нее ценного, хранилось внутри сундука.

Но не смотря на то, что ближайших соседей у нее не было, местные жители постоянно навещали бабушку.

Каждый день она принимала гостей и всегда перед этим отправляла меня гулять. В самом раннем возрасте — лет до 8-ми — я совершенно не предавала этому значения, к тому же после их приема, бабушка угощала меня шоколадными конфетами, пирогами с капустой, леденцами на палочке. А вечером мы ложились спать: бабушка читала мне мои любимые сказки, как сейчас помню - «Гуси лебеди», и сказку о странной девочке, которая любила есть гвозди.

Кроме меня в деревне детей было немного, и мне приходилось дружить только с мальчиком Витей и одной девочкой — Маша, по-моему, ее звали. Большую часть времени мы проводили на речке.

Каждое лето, проходило у меня в «Княжах» размеренно, весело и сытно.

Только годам к 11-и я начала подмечать, что гости у бабы Аглаи непростые. То приедет целая делегация, то принесут кого-то на носилках. Один раз вообще привезли гроб с покойником.

Я невольно стала интересоваться, чем она занимается. Бабушка посвящать меня в это не спешила, но часто говорила:

- Людям нужно помогать, если они к тебе обращаются.

Как-то раз, холодным дождливым днем, я подхватила воспаление легких.

Отправить меня в город в больницу возможности не оказалось. Помню, как мне было плохо, какая температура была высокая. Бабушка никаких лекарств мне не давала — только отвар противный из трав и что-то мягкое клала под подушку. Через 4 дня, когда приехали родители, я вовсю гонялась по дому и от простуды не было и следа.

Тогда-то я и узнала, что бабушка занимается тем, что лечит людей. Больницы в деревне не было, а она здесь вместо доктора. Чуть позже, она мне рассказала, что и ее мама, и ее бабушка, были сильными знахарками, и, что все знания в роду переходят по наследству.

Я тоже всерьез заинтересовалась травами. Оказалось, что это целая наука. В сундуке у бабушки хранились книги о лекарственных растениях, гербарии, тетради с записями. Я многие рецепты до сих пор помню и готовлю своим девчонкам разные микстуры.

Однажды, я играла на улице и села под окном, любуясь вековыми елями. К бабушке в этот момент пришла гостья. Я услышала их разговор.

- Слушай, Аглая, - говорит гостья - может ты мне что посоветуешь? Второе лето держу свиней, а они не растут. Я что ни делала, а они только худеют, паразиты.

- Вот что попробуй, - отвечала бабушка. - С кладбища принеси земли, и в хлеву по четырем углам посыпь.

Женщина эта через какое-то время пришла к нам во второй раз и сказала, что свиней разнесло так, что даже страшно.

Вот тогда до меня дошло, что за силой обладала бабушка.
****

Когда мне исполнилось 12 лет, баба Аглая заболела. Тяжко заболела. Мои родители возили ее к врачам, даже в Москву отправляли в клинику (отец О.А. был комсомолом), но ничего не помогало. Одна болячка сменяла другую. Сама бабушка говорила, что все эти поездки по врачам бесполезны.

Семья у нас была верующая. Каждое воскресенье с родителями мы ходили в церковь, у мамы с папой был духовник, с которым они всегда и обо всем советовались. Даже в паломничество как-то ездили. С ним мама решила обсудить бабушкино здоровье. Батюшка склонялся к тому, что Аглаю нужно причастить и соборовать. Между тем, он прекрасно знал и саму Аглаю, и ее деятельность. И вот, о чем он предупредил маму: вскоре бабушка будет пытаться передать свою силу, и вам категорически запрещено принимать от нее какие-либо подарки: любые предметы, все, что угодно — ничего не берите, ни под каким предлогом! Ни вы, ни ваша дочь!

Мама дала такой наказ и мне, но тогда мы не отнеслись к этому серьезно.

И как-то осенью, мама поехала в «Княжи», а вернулась с известием о том, что бабушка хочет со мной повидаться.

Когда через пару недель мы приехали к ней, баба была в хорошем настроении, спрашивала меня об учебе , была как всегда гостеприимной и казалось, что она на поправку идет.

К вечеру, когда мы уже вышли из дома и собрались уезжать в город, бабушка вдруг крикнула из-за двери: «Оля, вернись на секунду!»

Я вернулась в дом, и бабушка говорит: «Оль, держи вот конфеток на дорожку». И протягивает мне. Я уже готова была взять, но тут в голову пришли мамины слова:» У бабушки ничего не бери». Меня как током ударило — я отдернула руку!

«Чего ты Оль, ну бери же, конфеток на дорожку, возьми.» И улыбается так, с каким то странным блеском в глазах.

За тот год я к ней еще раза три приезжала, и каждый раз она пыталась меня угостить этими конфетами. «Оль, подойди помоги пряжу распутать». Я подойду, помогу, а она мне: «Вот спасибо, любимая внучка, на съешь конфету».

Ей становилось все хуже и хуже: к лету она впала в детство. Из родственников, как ни странно, она узнавала только меня. Остальных она принимала за чужих людей. Когда к ней приходили гости, она встречала их сидя на своем сундуке со словами: « А! Это ты Егор! Вернулся, а то мама волноваться начала».

Егор, был ее младших брат. Он умер в 8 лет. Всех незнакомых людей бабушка принимала за Егора.

Еще через пару месяцев она слегла в тяжких, непонятных мучениях. Врачи приезжали и только разводили руками. Ей не помогало ничего. Она мучилась, но не умирала.

Приехал как-то священник, пособоровал ее, причастил, а на следующий день ей стало еще хуже. По ночам она начала выть, страшно и громко.

Тогда маме пришла идея, обратиться за помощью к такому же знахарю — хорошего знакомого бабушки, из города. Он сразу определил, что она не может умереть из-за того, что она не смогла передать свой дар внучке. И если этот дар передан не будет, то умирать она может долго, до нескольких лет. Нужно проводить специальный обряд.

Мама кончено сразу согласилась.

Для этого знахарь потребовал собрать в доме умирающей как можно больше кровных родственников. Обязательно нужно пригласить священника.

Семейный духовник, ответил на такую просьбу, дал категорический отказ. И маме посоветовал не проводить никаких обрядов — мол тяжкий грех, и последствия могут быть самыми разными.

Пришлось искать другого священника.

Спустя несколько дней, все было готово, привезли священника из Рязани, который согласился принять участие в обряде. В бабушкином доме собралась вся наша семья во главе со знахарем.

Приглашенный батюшка, начал окуривать ладаном помещение. Обряд начался.

Знахарь начал читать какие то молитвы — но не православные — и ходить вокруг бабиной кровати. Почти сразу я почувствовала давящий страх — непонятно почему. Мама плакала. Непонятный ужас накатил на меня с такой силой, что мне стало трудно дышать, как будто воздух в помещении кончился. Мне захотелось выбежать из дома и пуститься на утек, но когда причитания знахаря сменились молитвами священника, я смогла взять себя в руки.

После чтения молитв, знахарь обложил бабушку еловыми ветками, а затем внес в дом длинную палку — как оказалось тоже еловую — и объяснил всем, что сейчас будет происходить.

Мои папа,мама и знахарь должны были разобрать восточный угол потолка и вставить в проем еловую трость. И всех предупредил — что бы ни произошло, оставаться всем на месте! Убегать нельзя ни в коем случае!

Но к счастью, во время этого ничего не случилось, но как только в разобранный проем знахарь вставил еловую палку, бабушка издала надрывный хрипящий стон — и умерла!

Хоронили ее в закрытом гробу, крышку которого по четырем углам забили осиновыми кольями. И так же были прочитаны специальные молитвы.

Мне не верилось, что рассказ О.А. правдив. Но все родственники подтверждали, что все это случилось на самом деле.

В тот октябрьский день мы поехали на природу к озеру. Касимов был окружен дремучими, сказочными лесами неземной красоты.

Сидя на сухом бревне, поедая сочный шашлык, я наблюдал как раскачиваются в вышине кроны вековых елей, и размышлял — сколько в мире всего непонятного, неисследованного. Но больше, чем сама вселенная, не исследована человеческая природа и наши способности.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:51
Сегодня, 11:51 by Shura_BaranikovПросмотров: 317Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Знахарка ведьма лес деревня колдоство священник знахарь гроб авторская история

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Комментарии

#1 написал: максик83
Сегодня, 12:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 743
Зачем нужны редакторы, если в текстах, постоянно, куча не исправленных ошибок? А за историю плюс!
Зарегистрирован: 26.08.2012
  
#2 написал: слон и слоненок
Сегодня, 12:26
+2
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Репутация: (43|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 46
Бедная женщина. Лечила-лечила людей, помогала.. И похоронить по -человечески не смогли.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#3 написал: ZelD
Сегодня, 12:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (102|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 618
Цитата: слон и слоненок
Бедная женщина. Лечила-лечила людей, помогала.. И похоронить по -человечески не смогли.

Оказывается грешно это. За это потом б.г всю семью накажет и люди кольев в гроб назабивают.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#4 написал: Shura_Baranikov
Сегодня, 12:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 20
Цитата: ZelD
Цитата: слон и слоненок
Бедная женщина. Лечила-лечила людей, помогала.. И похоронить по -человечески не смогли.

Оказывается грешно это. За это потом б.г всю семью накажет и люди кольев в гроб назабивают.


К этой истории я напишу дополнение. Потому как концовка все таки получилась не совсем понятной.
Зарегистрирован: 26.02.2017
#5 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:11
0
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Репутация: (81|-5)
Публикаций: 16
Комментариев: 1 928
Всё, коонечно, так, правильно. Только если бы у девочки была пневмония, вряд ли бы батюшка помог чем-либо. Да и в ситуации со свиньями священник тоже был бы бессилен.
А вот фармакология пошла от знахарей - это факт. И священники тоже лечатся травами, да пилюлями. Ну, понять не сложно, что без знахарей нынешняя медицина была бы на уровне "медицины" стада обезьян (поплевал "врач" на рану и всё прошло).
С энергией тоже не всё так просто. Можно запретить и остаться на уровне стада. Но развиваться науке не запретишь. Когда-нибудь будет доказано существование энергии жизни, что человек будет взлетать по желанию или телепортироваться в другой угол земли. Уже на это обращают внимание. Дело за малым - за доказательствами и практикой.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#6 написал: Luminary
Сегодня, 14:33
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 451
Сказку про девочку, любящую есть гвозди помню из детства, это Фенька, мне ее тоже читали. Даже не знала, что если ведьма умирает, не передав свой дар и с помощью обряда, то она может превратиться в вампира, ведь для этого осиновыми кольями гроб забивают, чтобы не превратилась? Отличная история +.
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
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