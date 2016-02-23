Джумбала

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:47

Vit591159 Просмотров: 1 413 Комментарии: 21 +21 Сегодня, 11:47 by

Историю эту рассказал мне бывший опер и просил не называть его настоящего имени, так что назовем его Олегом.Я попробую пересказать её в повествовательном ключе от его имени.Лет тридцать назад я пришел работать в уголовный розыск молодым и зеленым мальчишкой. Настоящих дел мне не давали, а так - мелочевку разную.И вот однажды вызвал начальник и говорит: "Олег, надо съездить в одну больницу, там из морга пропал труп", а на мои вопросы ответил, что надо разбираться на месте.Приехал я в морг, выясняю, что ночью из реанимации доставили труп. Утром пришли санитары, история болезни лежит, а трупа нет.Стал выяснять, оказалось, что вчера скорая привезла в реанимацию молодого парня с высокой температурой и без сознания. Врачи сделали все что могли, но увы - в девять часов вечера парень умер, как говорится, не приходя в сознание.Опросил всех, кого можно было, а история такая: в скорую позвонил кто-то из прохожих, дескать, на лавочке лежит молодой парень без сознания, ну и так далее. Я в полном недоумении, вроде все на глазах было, а куда труп исчез - непонятно.Решил еще раз пройтись по больнице, вдруг кто что-нибудь вспомнит. И, надо же, повезло - медсестра из реанимации вспомнила, что парень какое-то время бредил и несколько раз повторил слово «джумбала». Что это такое, она не знала, но слово запомнила.Приехал я в отдел, докладываю, что результатов пока никаких, как вдруг один из оперов говорит: "Джумбала – это районный центр. У меня теща оттуда".Я прозрел прямо, звоню местному участковому и спрашиваю, не знает ли он местного жителя - молодого парня (описал его как мог). Говорит, что знает. Это Сашка Коновалов, да только убило его молнией месяц назад, похоронили на местном кладбище.Уж не знаю как, но понял я, что ехать мне нужно в эту самую Джумбалу и все на месте выяснить.Приехал, встретился с матерью. Рассказала она мне, что Сашка работал трактористом, пошел вечером домой, а тут гроза началась, вот его в чистом поле молния и убила.А участковый рассказал, что сначала Сашка лежал дома в открытом гробу и даже совсем как живой, а хоронили в закрытом (со слов матери, он сильно почернел).Каким-то шестым чувством я понял, что все не так, напрямую сказал матери, что потребую эксгумации трупа. Она упала в ноги - голосит, прощения просит. Ну, успокоил как мог, прошу ее рассказать, как все было.Она и говорит: "Задремала ночью, а утром встала - гроб пустой. Я к брату, рассказала ему все, и решили мы камней в гроб наложить с соломой, а крышку заколотить и сказать, будто почернел он сильно. Куда Сашка делся - ума не приложу".Не стал я пока ажиотаж поднимать, приехал на службу и доложил все, как было рассказано.Начальство неделю думало, а потом дали мне приказ - забыть и молчать. Вот тридцать лет и молчал.

Ключевые слова: Джумбала реанимация труп морг гроб авторская история

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