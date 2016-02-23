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Истории из жизни

Джумбала

Историю эту рассказал мне бывший опер и просил не называть его настоящего имени, так что назовем его Олегом.
Я попробую пересказать её в повествовательном ключе от его имени.

Лет тридцать назад я пришел работать в уголовный розыск молодым и зеленым мальчишкой. Настоящих дел мне не давали, а так - мелочевку разную.
И вот однажды вызвал начальник и говорит: "Олег, надо съездить в одну больницу, там из морга пропал труп", а на мои вопросы ответил, что надо разбираться на месте.

Приехал я в морг, выясняю, что ночью из реанимации доставили труп. Утром пришли санитары, история болезни лежит, а трупа нет.
Стал выяснять, оказалось, что вчера скорая привезла в реанимацию молодого парня с высокой температурой и без сознания. Врачи сделали все что могли, но увы - в девять часов вечера парень умер, как говорится, не приходя в сознание.
Опросил всех, кого можно было, а история такая: в скорую позвонил кто-то из прохожих, дескать, на лавочке лежит молодой парень без сознания, ну и так далее. Я в полном недоумении, вроде все на глазах было, а куда труп исчез - непонятно.
Решил еще раз пройтись по больнице, вдруг кто что-нибудь вспомнит. И, надо же, повезло - медсестра из реанимации вспомнила, что парень какое-то время бредил и несколько раз повторил слово «джумбала». Что это такое, она не знала, но слово запомнила.

Приехал я в отдел, докладываю, что результатов пока никаких, как вдруг один из оперов говорит: "Джумбала – это районный центр. У меня теща оттуда".
Я прозрел прямо, звоню местному участковому и спрашиваю, не знает ли он местного жителя - молодого парня (описал его как мог). Говорит, что знает. Это Сашка Коновалов, да только убило его молнией месяц назад, похоронили на местном кладбище.
Уж не знаю как, но понял я, что ехать мне нужно в эту самую Джумбалу и все на месте выяснить.

Приехал, встретился с матерью. Рассказала она мне, что Сашка работал трактористом, пошел вечером домой, а тут гроза началась, вот его в чистом поле молния и убила.
А участковый рассказал, что сначала Сашка лежал дома в открытом гробу и даже совсем как живой, а хоронили в закрытом (со слов матери, он сильно почернел).
Каким-то шестым чувством я понял, что все не так, напрямую сказал матери, что потребую эксгумации трупа. Она упала в ноги - голосит, прощения просит. Ну, успокоил как мог, прошу ее рассказать, как все было.
Она и говорит: "Задремала ночью, а утром встала - гроб пустой. Я к брату, рассказала ему все, и решили мы камней в гроб наложить с соломой, а крышку заколотить и сказать, будто почернел он сильно. Куда Сашка делся - ума не приложу".

Не стал я пока ажиотаж поднимать, приехал на службу и доложил все, как было рассказано.
Начальство неделю думало, а потом дали мне приказ - забыть и молчать. Вот тридцать лет и молчал.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:47
Сегодня, 11:47 by Vit591159Просмотров: 1 413Комментарии: 21
+21

Ключевые слова: Джумбала реанимация труп морг гроб авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 11:49
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3065|0)
Публикаций: 312
Комментариев: 1 810
Я точно уверена, что читала эту историю, вот прям как дежавю.
Только нигде не могу копии найти. Автор, Вы нигде ее не публиковали? Или пересказали, небось, что в поиске не значится? 453
Я помню название и сам сюжет. Точно читала.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 12:03
+6
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (934|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 965
"Задремала ночью, а утром встала - гроб пустой. Я к брату, рассказала ему все, и решили мы камней в гроб наложить с соломой, а крышку заколотить и сказать, будто почернел он сильно" ЗАЧЕМ? где логика? поэтому слабо верится во всю историю
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#3 написал: Red Scorpion
Сегодня, 12:07
+5
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2575|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 273
... Во как, очень интересно, что же с Сашкой произошло.. В упыря , что ли обратился, а если так, то почему никого не тяпнул? Живым трупом стал, тогда почему ни сожрал?
Мысли зашевелились и фантазия разыгралась, ух как))) Да и название Джумбала , такое странное, как у колдунов Вуду ( а нет ли тут связи????) Да еще в пустой гроб камни с соломой класть? Чем люди думали?
Вот, чуть не забыл, поставлю ка я плюс автору.... +++!!
Зарегистрирован: 28.11.2012
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:58
+2
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 959
Мне вот интереснее, а что такого начальство могло придумать, предпринять за неделю? Нашли беглеца и осиновый кол заколотили?
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 14:13
+6
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Публикаций: 6
Комментариев: 1 134
не нашла такого районного центра нигде в инете.
мож за 30 лет его смыло m0304
странное поведение матери: чтобы в глазах людей не выглядеть бледно - наложила камней в гроб. другая бы уже весь район на уши поставила бы и все наизнанку вывернула бы и завернула обратно.. От людииии......я фигею.
так и не поняла, первый и второй одно и то же лицо были? как-то я не совсем состыковала все детали.
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#6 написал: Xomski
Сегодня, 14:27
+4
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 34

Цитата: Pmariam

странное поведение матери: чтобы в глазах людей не выглядеть бледно - наложила камней в гроб. другая бы уже весь район на уши поставила бы и все наизнанку вывернула бы и завернула обратно.. От людииии......я фигею.
+

Дааа...вот это то и удивляет.
А что касается этого тракториста, может у него клиническая смерть случилась, а когда очухался, оказалось, что и память потерял вот и дал деру. И никакой он не зомби.
Зарегистрирован: 23.02.2017
#7 написал: Latifa2323
Сегодня, 14:50
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 30
Цитата: Xomski
Цитата: Pmariam

странное поведение матери: чтобы в глазах людей не выглядеть бледно - наложила камней в гроб. другая бы уже весь район на уши поставила бы и все наизнанку вывернула бы и завернула обратно.. От людииии......я фигею.
+

Дааа...вот это то и удивляет.
А что касается этого тракториста, может у него клиническая смерть случилась, а когда очухался, оказалось, что и память потерял вот и дал деру. И никакой он не зомби.

Я к этому склоняюсь .Ну какие зомби, они только в фильме "ходячие мертвецы")
Скорее всего так и было.Второй раз тоже самое перекинула.Короче где то работает этот Санёк, по улице гуляет ,кофе по утрам пьет и не в курсе про эту историю.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#8 написал: Red Scorpion
Сегодня, 14:57
+8
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2575|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 273
Цитата: Pmariam
странное поведение матери: чтобы в глазах людей не выглядеть бледно - наложила камней в гроб.

типа: -Федя, просыпайся , у нас усопший исчез! Что делать?
- Ой, у нас же могила выкопана, старушки плакальщицы приглашены, самогон и прочая закусь приобретена, даже дядя Веня из Алупки приехал. неси солому и камни, их и закопаем, скажем Сашка почернел..
Главное до поминок продержаться!
Так что ли? 173
Зарегистрирован: 28.11.2012
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 15:24
+6
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Репутация: (934|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 965
Цитата: Red Scorpion
плакальщицы приглашены, самогон и прочая закусь приобретена, даже дядя Веня из Алупки приехал. неси солому и камни, их и закопаем, скажем Сашка почернел..

Да-да smeh что же добру пропадать. А еще в районном центре Джумбала жили три с половиной человека и их участковый всех знал в лицо, так чтобы описал ему слегонца человека, а он сразу и опознал: так это Сашка))
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#10 написал: Red Scorpion
Сегодня, 15:39
+7
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2575|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 273
Цитата: Tigger power
А еще в районном центре Джумбала жили три с половиной человека и их участковый всех знал в лицо, так чтобы описал ему слегонца человека, а он сразу и опознал: так это Сашка))

.... Канал НТВ. Программа "Следствие вели..." /звучит тревожная музыка.../
- Добрый день. оперуполномоченный по уголовным делам города N- Олег!
- А , Олег. здравия желаю, участковый Джумбалы младший лейтенант Печкин!
- У нас ЧП- пропал труп! Молодой такой , с высокой температурой, повторял все что из Джумбалы..
- А , ежли же пропал, то это , скорее всего - Сашка Тракторист . Его как в поле молнией шибануло, так он и взял моду пропадать. Вот как то с похорон пропал своих..
=- Все ясно, мы выезжаем..!!!...
Зарегистрирован: 28.11.2012
#11 написал: Pmariam
Сегодня, 15:47
+3
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Репутация: (457|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 134
Цитата: Red Scorpion
Его как в поле молнией шибануло, так он и взял моду пропадать. Вот как то с похорон пропал своих..
smeh
"....вот как взял за привычку со своих похорон пропадать, так теперь и не угомониться, если раз в месяц не пропадет откуда нибудь..."
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 15:55
+2
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Репутация: (934|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 965
Цитата: Pmariam
Цитата: Red Scorpion
Его как в поле молнией шибануло, так он и взял моду пропадать. Вот как то с похорон пропал своих..
smeh
"....вот как взял за привычку со своих похорон пропадать, так теперь и не угомониться, если раз в месяц не пропадет откуда нибудь..."

laughing laughing laughing Вот такой потешный тракторист этот Сашка))
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#13 написал: Red Scorpion
Сегодня, 16:06
+5
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 4
Комментариев: 273
Цитата: Pmariam
.вот как взял за привычку со своих похорон пропадать, так теперь и не угомониться, если раз в месяц не пропадет откуда нибудь..."

Цитата: Tigger power
Вот такой потешный тракторист этот Сашка))

Да.. тут Коперфильд, Акопян и братья Сафроновы нервно курят в стороне. Им такое и не снилось. А лучшие режиссеры мистических жанров бьются за права экранизацию этой феноменальной истории. Стивен Кинг уже начал писать сценарий. А ЕГО Сиятельство Н. Михалков назначил денежную премию за эксклюзивное интервью с Сашкой Трактористом .
Зарегистрирован: 28.11.2012
#14 написал: грустное_облачко
Сегодня, 16:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (56|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 67
Цитата: Pmariam
Цитата: Red Scorpion
Его как в поле молнией шибануло, так он и взял моду пропадать. Вот как то с похорон пропал своих..
smeh
"....вот как взял за привычку со своих похорон пропадать, так теперь и не угомониться, если раз в месяц не пропадет откуда нибудь..."

Я так с пар в универе пропадал.

А если серьёзно - не верю.
Зарегистрирован: 30.10.2016
#15 написал: Хан Хам
Сегодня, 16:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 41
Все ясно, мы выезжаем..!!!


Олежка, у нас труп ушёл! Возможно, криминал. По коням!
Позови меня с собой...

Джамбул (ныне Тараз) - город в Казахстане.
Зарегистрирован: 11.01.2018
#16 написал: Pmariam
Сегодня, 16:43
+2
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Репутация: (457|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 134
Цитата: Хан Хам
Все ясно, мы выезжаем..!!!


Олежка, у нас труп ушёл! Возможно, криминал. По коням!
Позови меня с собой...

Джамбул (ныне Тараз) - город в Казахстане.

коллеги, прошу не путать ЖдумБаЛа и ЖдамБул

Джамбул я тож нашла, а вот Джумбалу не смогла
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#17 написал: Red Scorpion
Сегодня, 16:52
+4
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 4
Комментариев: 273
Pmariam
Маша, не ищи!!!! smeh Джубала- это одно из разветвлений ВУДУ, в честь его и было назано село, в котором и находилась секта, которая оживляет мертвецов, а потом людей доводит до безумия их исчезновением.. так же известна поставкой населению горбов с камнями и соломой
Зарегистрирован: 28.11.2012
#18 написал: Tigger power
Сегодня, 17:25
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Группа: Комментаторы
Репутация: (934|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 965
Чичас бабуля придет и скажет нам, что за фрукт этот Сашка!
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#19 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:44
+4
Группа: Авторы
Репутация: (2496|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 041
Да нет же! Медсестра перепутала! Не Джумбалу Сашка тот поминал в бреду а Ганджубас! Наркотиками он видать торговал и сам их принимал. Где то прокололся, искать его стали и вот начал он финты разные выделывать чтобы скрыться. Сперва притворился что помер, три дня в гробу отлёживался (ктож будет труп то арестовывать?), потом понял что закопают, если не сбежать. Уехал в город, месяц на лавке в парке ночевал. Когда поймали, пришлось снова жмуриком прикинуться. Ну уж а из морга бог велел бежать куда подальше, главное менты местные прикрыли, потому как на них видать и работал. Об ентом последний абзац истории ясно свидетельствует.Тёмные вы люди, сами догадаться не можете .
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#20 написал: Tigger power
Сегодня, 18:00
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 965
Ну вот, картинка сложилась!))
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#21 написал: Pmariam
Сегодня, 18:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (457|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 134
Цитата: Red Scorpion
Pmariam
Маша, не ищи!!!! smeh Джубала- это одно из разветвлений ВУДУ, в честь его и было назано село, в котором и находилась секта, которая оживляет мертвецов, а потом людей доводит до безумия их исчезновением.. так же известна поставкой населению горбов с камнями и соломой

не, если по чесноку, то сижу читаю все истории Автора. и судя по возрасту Автора, внятному изложению и отсутствию явных и неявных косяков/нестыковок/бреда в описанных историях, хочется верить и в эту. Но т.к. Автор пересказал историю (не являлся участником описанных событий) то остается уповать на то, что ГГ что-то недосказал или наоборот приукрасил.
Автору большой плюс, пишите еще.
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
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