Сапфировые сережки

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:05

Причина: Авторская стилистика сохранена, добавлена категория

Сделано_в_СССР Просмотров: 414 Комментарии: 7 +2 Сегодня, 06:05 by

Давно это было, лет двадцать назад. Работала я тогда экскурсоводом в краеведческом музее, а начальником отдела была Фарида — красивая женщина лет 40, кажется, татарка. Ее муж — кадровый офицер — высокий и статный, служил где-то на военной базе недалеко от города. В общем, красивая была пара, и любили они друг друга сильно, это было видно по их отношениям — очень добрым и доверительным.А вот, собственно, и сама история.Дело было весной. На 8-е марта любимый муж подарил Фариде хорошенькие золотые сережки с красивым синим камнем — сапфиром. Они очень шли к ее ярко-синим глазам и нежной коже. Мы все любовались ею. А она принесла бутылку шампанского и сказала:— Мой муж поздравляет женщин нашего отдела с праздником!Мы дружно выпили вино, пожелав семье счастья и процветания, только вот недолго это счастье длилось.Уже в апреле случилось неожиданное несчастье. Ее муж был на очередных военных сборах и покушал рыбную консерву, зараженную ботулизмом. Все выпили водки, а он оказался. В больнице ему лучше не становилось, хотя врачи прилагали все усилия. Фарида не отходила от него ни на шаг, дежуря день и ночь. Но силы человека небезграничны, и она решила сходить домой искупаться и просто выспаться.И в эту ночь мне приснился сон.Мы с Фаридой идем через прозрачный ясеневый лес, заблудились, ищем дорогу в город. Трава только пробивается, пахнет сырой землей, а под ногами постоянно путаются карлики и гномы, мешая нам идти и сбивая с пути. Их было очень много, и они реально раздражали, потому что мы боялись их затоптать. Было такое чувство, что мы попали на их территорию, и теперь мы должны откупиться.Время от времени они бросались к Фариде и верещали:— Сережки! Отдай сапфировые сережки!Но Фарида только отмахивалась и продолжала идти. Ей сережки были дороги во всех отношениях, она не могла даже подумать о том, чтобы их отдать.В общем, к трассе мы вышли, только когда забрезжил рассвет, а когда она добралась до больницы, муж ее уже умер.Так оказалось и наяву — когда Фарида приехала в больницу, муж ее уже был мертв.Прошло много лет, а несколько вопросов мне не дают покоя — почему гномы мешали нам идти? Почему они просили сережки? Если бы Фарида их отдала, можно было что-то изменить? И почему это все приснилось мне? Ведь утром, когда я шла на работу, я уже знала, что у Фариды горе и похороны.Автор - Софья.

Ключевые слова: Экскурсовод краеведческий музей несчастье сон гномы смерть мужа горе

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