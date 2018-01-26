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Истории из жизни / Сны

Сапфировые сережки

Давно это было, лет двадцать назад. Работала я тогда экскурсоводом в краеведческом музее, а начальником отдела была Фарида — красивая женщина лет 40, кажется, татарка. Ее муж — кадровый офицер — высокий и статный, служил где-то на военной базе недалеко от города. В общем, красивая была пара, и любили они друг друга сильно, это было видно по их отношениям — очень добрым и доверительным.
А вот, собственно, и сама история.

Дело было весной. На 8-е марта любимый муж подарил Фариде хорошенькие золотые сережки с красивым синим камнем — сапфиром. Они очень шли к ее ярко-синим глазам и нежной коже. Мы все любовались ею. А она принесла бутылку шампанского и сказала:
— Мой муж поздравляет женщин нашего отдела с праздником!
Мы дружно выпили вино, пожелав семье счастья и процветания, только вот недолго это счастье длилось.

Уже в апреле случилось неожиданное несчастье. Ее муж был на очередных военных сборах и покушал рыбную консерву, зараженную ботулизмом. Все выпили водки, а он оказался. В больнице ему лучше не становилось, хотя врачи прилагали все усилия. Фарида не отходила от него ни на шаг, дежуря день и ночь. Но силы человека небезграничны, и она решила сходить домой искупаться и просто выспаться.
И в эту ночь мне приснился сон.
Мы с Фаридой идем через прозрачный ясеневый лес, заблудились, ищем дорогу в город. Трава только пробивается, пахнет сырой землей, а под ногами постоянно путаются карлики и гномы, мешая нам идти и сбивая с пути. Их было очень много, и они реально раздражали, потому что мы боялись их затоптать. Было такое чувство, что мы попали на их территорию, и теперь мы должны откупиться.
Время от времени они бросались к Фариде и верещали:
— Сережки! Отдай сапфировые сережки!
Но Фарида только отмахивалась и продолжала идти. Ей сережки были дороги во всех отношениях, она не могла даже подумать о том, чтобы их отдать.
В общем, к трассе мы вышли, только когда забрезжил рассвет, а когда она добралась до больницы, муж ее уже умер.
Так оказалось и наяву — когда Фарида приехала в больницу, муж ее уже был мертв.

Прошло много лет, а несколько вопросов мне не дают покоя — почему гномы мешали нам идти? Почему они просили сережки? Если бы Фарида их отдала, можно было что-то изменить? И почему это все приснилось мне? Ведь утром, когда я шла на работу, я уже знала, что у Фариды горе и похороны.

Автор - Софья.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:05
Причина: Авторская стилистика сохранена, добавлена категория
Сегодня, 06:05 by Сделано_в_СССРПросмотров: 414Комментарии: 7
+2

Ключевые слова: Экскурсовод краеведческий музей несчастье сон гномы смерть мужа горе

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 06:50
+3
Группа: Посетители
Репутация: (156|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 843
"Почему они просили сережки?"

Да потому, что ты сама хотела эти сережки.


Не любит наша жизнь красивых, хороших, умных и счастливых, обязательно надо всё испоганить.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:12
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (524|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 700
Обычно, про что мы думаем, то нам и снится. Думали про сережки, вот они вам и приснились. А гномы и карлики - это лишь дополнение ко сну. Мне вот мои начальники никогда не снятся (упаси Бог!)...
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#3 написал: DRUID
Сегодня, 08:58
+5
Группа: Посетители
Репутация: (156|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 843
Хотела, хотела авторша себе такие серьги вот и снились они ей.
А в образе карликов и гномов во сне были остальные представительницы дружного рабочего женского коллектива, которые так-же, завидовали и хотели такие-же серьги, а может и такого- же мужа.

Хоть заминусуйтесь, а всё так и есть.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#4 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:11
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (524|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 700
DRUID, а я вот плюсану, поскольку полностью согласна!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 09:41
-1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1099|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 2 707
Цитата: DRUID
Хотела, хотела авторша себе такие серьги вот и снились они ей.
А в образе карликов и гномов во сне были остальные представительницы дружного рабочего женского коллектива, которые так-же, завидовали и хотели такие-же серьги, а может и такого- же мужа.

Хоть заминусуйтесь, а всё так и есть.

а я вот даже не подумала об этом. сразу стала мозг ломать кону нужно было отдать эти серьги чтобы муж поправился... Оказывается подруженции :)
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#6 написал: supik
Сегодня, 09:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 250
судьба злодейка, то чем дорожим лучше порой отдать..
Зарегистрирован: 16.11.2018
#7 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 10:18
0
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 126
Оооо, если я начну строчить в ииж то, что мне снится, а снится мне ооочень много вещих ярких снов, то здесь ресурс сайта закончится.

401 ни о чём. Без оценки.
Зарегистрирован: 19.03.2018
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