Старая душа

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:43

слон и слоненок Просмотров: 405 Комментарии: 2 +8 Сегодня, 07:43 by

Стояли жаркие июльские дни 1999 года. Никуда не хотелось выходить из комнат с затененными окнами и намытым холодной водой полом. Так я спасалась от зноя. Но вдруг мне позвонил хороший знакомый. Он работал каким-то массовиком-затейником в местном клубе: вел дискотеки по вечерам, днем приходили дети что-то мастерить, еще был хор бабушек в русских костюмах, больше похожих на цыганские шириной юбок и пестротой платков. Но пели они хорошо, вытягивая песню не столько голосами, сколько душевностью.Миха сказал мне, что в клуб приехали интересные люди с лекцией о Рерихе. А народу совсем нет, будний день да еще жара, кто и дома - все попрятались. Вот он и обзванивает всех знакомых, чтоб пришли. Бесплатно!Я идти не хотела. Стала отговариваться, что сына не с кем оставить. «Так с собой бери!» - сказал Леха. И заныл: «Выручай, ну никто не хочет идти. Будет интересно!»Я пошла. Не пожалела. До сих пор эта история не дает мне покоя.Народу и вправду было немного, в основном дети и многочисленная Михина родня. Окна были закрыты шторами, не плотными, а просвечивающими. В зале был такой полусвет. Мы расселись в зрительном зале, и на сцену вышла женщина.Ах, да. Я пришла со своим сыном, которому в то время было 4 года. До трех лет он сильно заикался, вылечила его знахарка (тоже интересная история) из-за этого он был крайне необщителен и был сильно ко мне привязан. Мне это доставляло неудобства, оставить его даже у бабушки было невозможно, бабушка обижалась и говорила, что мы его настраиваем против. Короче, семейные терки. С чужими людьми не общался от слова совсем.Но у него было необычайно раннее развитие. В два года он знал все буквы, а в три уже читал. Причем, когда читал – не заикался. Детские книги он отвергал, всякие петушки и лисички его не интересовали совсем. Первая его прочитанная книга была «Краткий словарь по эстетике», красивый переплет и небольшой формат. Не думаю, чтоб он там что-то понимал, но читал с увлечением вслух: «имажинизм - это эстетическая концепция художественного творчества...» Мои подруги просто падали, когда к нам приходили – сидит дите на горшке и читает об этикете вслух. Моя подруга - учительница начальных классов сказала: «Я таких детей ни разу еще не видела». Вторая его книга была «Восстание Болотникова» Соловьева, тут он меня пытал вопросами о казаках. Чтоб вы, мои дорогие читатели, совсем не разуверились в моем рассказе, скажу, что способности сына пропали так же внезапно, как и появились. Сейчас он взрослый студент, читать не любит совсем, только учебную литературу.Вернемся в наш зал. Я не помню ничего, что рассказывала лектор, я не помню, была ли она одна или еще с кем-то. Я как-то впала в транс от ее голоса, от полутьмы зала и очнулась тогда, когда вдруг увидела, что над левым плечом женщины висит яркий, светящийся белым, шарик размером с теннисный. Я повела глазами на окна, может луч? Но окна закрыты шторами. Я огляделась осторожно - видит ли еще кто-то? Нет, все сидели в полудреме. И знаете, почему-то я забыла про этот шарик. Я вообще только дома про него вспомнила.«У кого есть вопросы - задавайте!» - бодрым голосом воскликнула лектор, и все очнулись. Вопросов не было, хотелось домой. И тут для меня случилось неожиданное – почище светящегося шарика. Мой сын, который в жизни не заговаривал с чужими, встал и сказал:- Тётя, а почему, когда я телевизор смотрю, мне страшно становится?Женщина сбежала по ступенькам со сцены в зал и подошла к нам.- Это чей ребенок?- Мой, - говорю, а сама испугалась даже.Она вытаращилась на него как на чудо какое-то. Потом говорит ему, дословно не помню, но что-то вроде – малыш, ты правильно говоришь, ты не смотри телевизор, там ничего хорошего. И мне: «Береги его. У него старая душа. Он живет в последний раз».Я была просто в офигении, не ожидала такого окончания лекции. По дороге домой пыталась расспросить сына, почему он спросил тетю, а мне никогда не говорил о своих страхах, но сын замкнулся в себе, не отвечал.Прошло много лет, я иногда думаю - что это было? Кто были эти лекторы-путешественники? По сыну прогноз сбывается. Он молодой человек, умный, симпатичный блондин с зелеными глазами, но по рассуждениям и поступкам старше моих родителей. В нем нет той живости, веселости, что присуща молодости. Он как-то думает наизнанку, видит ситуации с неожиданной стороны. Родственники считают его странным. У сына один друг и тот аутист.Его любят животные и насекомые. В саду разговаривал со шмелем и кормил его.- Он устал, - говорит, - далеко летел. Пусть тут переночует.И устроил ему ночлег. В его руках оживают завядшие растения. Не убивает мух и пауков, выносит их на улицу. Ну бред же.Я не знаю, как на это реагировать. Неужели и вправду есть реинкарнация, и это его последнее земное воплощение?

Ключевые слова: Лекция ребенок реинкарнация душа авторская история

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