А пони его знает!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:36

Причина: Вырезаны смайлы.

Tengu Просмотров: 1 337 Комментарии: 19 +30 Вчера, 06:36 by

Эта квартира - прелесть. У нее приятная планировка, и дом стоит в том самой районе, и даже на той самой улице, где я всегда хотела пожить (и почему-то была уверена, что так и будет). Вид из окна спальни очень похож на вид из моей собственной комнаты в старой квартире. Улица, деревья, дом напротив - сталинка, печные трубы... Этаж совпадает! Она даже ориентирована так же: закат гаснет в правом углу окна, рассвет разгорается в левом. В общем, почувствуй себя как дома. Вот я и чувствую себя как дома. Причем, во всех смыслах. Ибо из всех квартир и отелей, какие я видела, только в одной квартире на ночь хотелось оставить свет в туалете. В той квартире, где я выросла. Она была какая-то живая. В ней все время что-то шуршало, шумело, скрипело. Но там и дом старый был, сам еще с печными трубами. А тут... и дом новый, а все то же самое - дом скрипит, шуршит, живет таинственной тихой жизнью. Холодильник, и тот не просто гудит иногда, как положено холодильнику, а исключительно удачно имитирует звук включающегося чайника и закипающей воды. Когда я это первый раз услышала ночью... Шорохи тут вообще интересны - вроде сквозняка нет, а целлофановые пакеты шуршат, и всегда не там, где я нахожусь. Если я в кухне - шуршат в прихожей, если в комнате - то на кухне. Один раз я пришла домой, сняла рюкзак, поставила рядом пакет со свежим молоком - помою руки и переставлю в холодильник, мол. И забыла про этот пакет с молоком начисто. Через час-другой из прихожей раздался истерический целлофановый шорох. Это шуршали они: рюкзак с пакетом. Кто там из них на кого падал, не помню уже, но было забавно - прибегаю в прихожую, что, где? А это забытое молоко о себе напоминает. Ну, спасибо.Когда мы только заехали и обустраивались, муж вдруг уставился поверх моего плеча в сторону ванной. Планировка там такая: дверной проем в стене - за ним просторный предбанник, типа кладовки без двери, где справа и слева по стенам стоят шкафы, стеллажи, встроенная в нишу стиральная машинка, а прямо по курсу - матовая стеклянная дверь в ванную. Из комнаты этот предбанник целиком не виден, ни с какого ракурса. И вот муж смотрит туда задумчивым долгим взглядом, а потом идет и начинает с интересом исследовать полки с нашей одеждой. "Погоди, тут, кажется, хозяева какого-то своего питомца нам оставили". А что, бывает. Мой знакомый квартиру так купил - заходит, голые стены, мебель прежние владельцы вывезли... а в углу сидит печальная одинокая черепашка. Бонус, так сказать, к недвижимости. Черепашку он оставил у себя и старательно кормил свежими листиками, насколько я знаю.Тут, однако, была не черепашка, потому что мужу примерещился ни много ни мало, а светлый, бодро машущий хвост, как у... пони. Представляете себе пони, скачущую по стеллажам? Вот и я не представляю. Но местные странности все равно получили у нас кодовое название "пони".- А куда зарядка от айфона подевалась?- А пони его знает.Здесь все время происходят вещи, легко объяснимые с точки зрения логики, но... вот не соскучишься.Однажды утром захожу я в ванную, смотрю на себя, сонную, в зеркало... и обалдеваю, потому что у меня, как в дурацком кино, на шее справа, там, где сонная артерия проходит, виднеются яркие отчетливые следы от пальцев. Я, видимо, уснула, положив голову на руку, во сне руку вниз сдвинула - и дальше спала уже, прижавшись шеей к ладони. Вот и следы. Но выглядит-то это ого-го как! Смотрю я на себя и думаю: «И тональника нету, это счастье замазать...» На мое счастье, следы за полчаса сами сошли. Но несколько незабываемых мгновений мне этот эпизод подарил.Чувство юмора у пони-квартиры вообще весьма... кинематографичное. Пару недель назад у меня ночевала подруга. Если вы думаете, что мы полночи болтали, слушали музыку и лопали вкусняшки, сидя на кровати в пижамах и с корейскими масочками на лице, то вы недалеки от истины. Только занялись мы всем этим сильно после полуночи. А в полночь мы... перетряхивали мусорное ведро, хихикая как два подростка (весьма нервно хихикая, надо сказать).Ужинали мы в кафе, и что-то подруга моя не то съела, понадобились таблетки от расстройства желудка. У нее они были. И мы обе помним, как она вытряхнула их из сумочки на диван, где я ей постелила, вместе с косметикой и телефоном. Телефон лежит. Косметика лежит. Таблеток нет. Мы перепахали весь диван, мы его даже подвигали - нет таблеток. А ночер уже глубокий, в аптеку бежать очень не хочется. Мы проверили стеллаж, стол... и логическим путем дошли до мусорного ведра, потому что со стола я убирала перед ужином и теоретически могла отправить таблетки в мусор, если, опять же теоретически, подруга все-таки положила их на стол, а не на кровать. Маловероятно, но блин, таблетки НУ ОЧЕНЬ нужны. И вот ночь, мусор, резиновые перчатки, мы с подругой... "Дааа, - говорит она, - это настоящая дружба!" Тупая американская комедия как есть.Таблетки так и не нашлись. Ни тогда, ни позже, когда подруга уже уехала, а я наводила уборку. В какое подпространство они канули, не знаю. Справедливости ради, они и не понадобились - все само прошло.Прошла неделя, другая. И вот сегодня, бросив взгляд на припотевшую дверь ванной, я призадумалась... и набрала подругу.- А зачем, - говорю, - ты в ванной на двери сердечко рисовала?- А я, - отвечает, - не рисовала. Это, может, муж твой.Ага. Будет он сердечки на дверях пальцем рисовать. Хотя там и не пальцем. Словно это сердечко пушистой варежкой рисовали, штрихуя весь объем.Ну что тут скажешь? Занятно.

Ключевые слова: Квартира жилец подруга авторская история

Другие, подобные истории: