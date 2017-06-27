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Истории из жизни

А пони его знает!

Эта квартира - прелесть. У нее приятная планировка, и дом стоит в том самой районе, и даже на той самой улице, где я всегда хотела пожить (и почему-то была уверена, что так и будет). Вид из окна спальни очень похож на вид из моей собственной комнаты в старой квартире. Улица, деревья, дом напротив - сталинка, печные трубы... Этаж совпадает! Она даже ориентирована так же: закат гаснет в правом углу окна, рассвет разгорается в левом. В общем, почувствуй себя как дома. Вот я и чувствую себя как дома. Причем, во всех смыслах. Ибо из всех квартир и отелей, какие я видела, только в одной квартире на ночь хотелось оставить свет в туалете. В той квартире, где я выросла. Она была какая-то живая. В ней все время что-то шуршало, шумело, скрипело. Но там и дом старый был, сам еще с печными трубами. А тут... и дом новый, а все то же самое - дом скрипит, шуршит, живет таинственной тихой жизнью. Холодильник, и тот не просто гудит иногда, как положено холодильнику, а исключительно удачно имитирует звук включающегося чайника и закипающей воды. Когда я это первый раз услышала ночью... Шорохи тут вообще интересны - вроде сквозняка нет, а целлофановые пакеты шуршат, и всегда не там, где я нахожусь. Если я в кухне - шуршат в прихожей, если в комнате - то на кухне. Один раз я пришла домой, сняла рюкзак, поставила рядом пакет со свежим молоком - помою руки и переставлю в холодильник, мол. И забыла про этот пакет с молоком начисто. Через час-другой из прихожей раздался истерический целлофановый шорох. Это шуршали они: рюкзак с пакетом. Кто там из них на кого падал, не помню уже, но было забавно - прибегаю в прихожую, что, где? А это забытое молоко о себе напоминает. Ну, спасибо.

Когда мы только заехали и обустраивались, муж вдруг уставился поверх моего плеча в сторону ванной. Планировка там такая: дверной проем в стене - за ним просторный предбанник, типа кладовки без двери, где справа и слева по стенам стоят шкафы, стеллажи, встроенная в нишу стиральная машинка, а прямо по курсу - матовая стеклянная дверь в ванную. Из комнаты этот предбанник целиком не виден, ни с какого ракурса. И вот муж смотрит туда задумчивым долгим взглядом, а потом идет и начинает с интересом исследовать полки с нашей одеждой. "Погоди, тут, кажется, хозяева какого-то своего питомца нам оставили". А что, бывает. Мой знакомый квартиру так купил - заходит, голые стены, мебель прежние владельцы вывезли... а в углу сидит печальная одинокая черепашка. Бонус, так сказать, к недвижимости. Черепашку он оставил у себя и старательно кормил свежими листиками, насколько я знаю.

Тут, однако, была не черепашка, потому что мужу примерещился ни много ни мало, а светлый, бодро машущий хвост, как у... пони. Представляете себе пони, скачущую по стеллажам? Вот и я не представляю. Но местные странности все равно получили у нас кодовое название "пони".

- А куда зарядка от айфона подевалась?
- А пони его знает.

Здесь все время происходят вещи, легко объяснимые с точки зрения логики, но... вот не соскучишься.

Однажды утром захожу я в ванную, смотрю на себя, сонную, в зеркало... и обалдеваю, потому что у меня, как в дурацком кино, на шее справа, там, где сонная артерия проходит, виднеются яркие отчетливые следы от пальцев. Я, видимо, уснула, положив голову на руку, во сне руку вниз сдвинула - и дальше спала уже, прижавшись шеей к ладони. Вот и следы. Но выглядит-то это ого-го как! Смотрю я на себя и думаю: «И тональника нету, это счастье замазать...» На мое счастье, следы за полчаса сами сошли. Но несколько незабываемых мгновений мне этот эпизод подарил.

Чувство юмора у пони-квартиры вообще весьма... кинематографичное. Пару недель назад у меня ночевала подруга. Если вы думаете, что мы полночи болтали, слушали музыку и лопали вкусняшки, сидя на кровати в пижамах и с корейскими масочками на лице, то вы недалеки от истины. Только занялись мы всем этим сильно после полуночи. А в полночь мы... перетряхивали мусорное ведро, хихикая как два подростка (весьма нервно хихикая, надо сказать).

Ужинали мы в кафе, и что-то подруга моя не то съела, понадобились таблетки от расстройства желудка. У нее они были. И мы обе помним, как она вытряхнула их из сумочки на диван, где я ей постелила, вместе с косметикой и телефоном. Телефон лежит. Косметика лежит. Таблеток нет. Мы перепахали весь диван, мы его даже подвигали - нет таблеток. А ночер уже глубокий, в аптеку бежать очень не хочется. Мы проверили стеллаж, стол... и логическим путем дошли до мусорного ведра, потому что со стола я убирала перед ужином и теоретически могла отправить таблетки в мусор, если, опять же теоретически, подруга все-таки положила их на стол, а не на кровать. Маловероятно, но блин, таблетки НУ ОЧЕНЬ нужны. И вот ночь, мусор, резиновые перчатки, мы с подругой... "Дааа, - говорит она, - это настоящая дружба!" Тупая американская комедия как есть.

Таблетки так и не нашлись. Ни тогда, ни позже, когда подруга уже уехала, а я наводила уборку. В какое подпространство они канули, не знаю. Справедливости ради, они и не понадобились - все само прошло.

Прошла неделя, другая. И вот сегодня, бросив взгляд на припотевшую дверь ванной, я призадумалась... и набрала подругу.
- А зачем, - говорю, - ты в ванной на двери сердечко рисовала?
- А я, - отвечает, - не рисовала. Это, может, муж твой.
Ага. Будет он сердечки на дверях пальцем рисовать. Хотя там и не пальцем. Словно это сердечко пушистой варежкой рисовали, штрихуя весь объем.

Ну что тут скажешь? Занятно.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 06:36
Причина: Вырезаны смайлы.
Вчера, 06:36 by TenguПросмотров: 1 337Комментарии: 19
+30

Ключевые слова: Квартира жилец подруга авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 08:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (476|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 926
Что тут скажешь, доброе привидение! Жить можно.)) Местами даже удобно, забыл - напомнит. Ему, одному тоже одиноко, как той черепашке. Вот и жмётся к людям. Домовой возможно.
+++++
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: supik
Вчера, 09:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 521
Вещи в домах очень часто пропадают!! (пардоньте) но у меня пропали красивые кружевные плавочки..
а когда жила с родителями, пропала бигудюшка для челки (девочки поймут из 90-х), потом и ремонт делали и все равно ничего не нашла.. А когда ребенок был маленький я у него сопельки клизмой маленькой отсасывала (а не нынешними предметами что очень не удачные).. потом как-то схватилась, а клизмы нет.. и до сих пор нет..
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#3 написал: Pmariam
Вчера, 10:42
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1175|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 3 444
безобидное домашнее животное.
история хорошо написана
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#4 написал: Мать_Драконов
Вчера, 11:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (180|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 424
Ох уж эти "домашние" звуки! Особенно скрип половиц и какие-то щелканья (думаю это обои щелкают). Со временем привыкаешь.. На счет холодильника. Вот, например, наш холодильник издает странные поскрипывания во время гудения. Он сразу такой был, еще из магазина. Когда нам его установили, мы сразу поняли, почему он со скидкой 50% продавался!))) Менять не стали. Мы на столько привыкли к этим звукам, что когда переехали в другую квартиру с другим холодильником - это сразу бросилось в глаза, как говорится. Зато резкий скрип паркета в новой квартире я пугаюсь до сих пор.
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#5 написал: FromSiberia
Вчера, 11:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 938
Черепашка, какая прелесть)))) Мне бы кто так оставил черепашку... тогда бы я уж не отвертелась, купила бы ей террариум и жили бы мы дружно... :) А то второй год собираюсь завести, да то сахар закончился, то колготки порвались... )))) А без террариума нельзя, у нас квартира холодная, зимой на полу рептилии не выжить. Одна моя знакомая черепашку свою вообще нашла на проселочной дороге, осенью. Она была вся перемазанная в грязи, знакомая сначала испугалась очень, думала, это жук какой-то огромный))))) Но потом поняла, конечно, кто это, дома благополучно отмыла ребенка, сейчас живут душа в душу.

А у автора квартира очень интересная... прямо я бы пожила в такой, честно. Вроде не страшно, а завлекательно весьма. Всегда у пони какие-то сюрпризы, что-то новенькое для хозяев))))) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#6 написал: Estellan
Вчера, 11:30
+7
Группа: Редакторы
Репутация: (1645|0)
Публикаций: 173
Комментариев: 2 175
FromSiberia
Приезжайте в гости.
За скромную мзду предлагать особо смелым пожить недельку в уютной хате на первом этаже, где мои любимые (не знаю какая служба отвечает за установку и обслуживание уличных фонарей) рабочие, вкрутили в фонарь напротив окна лампочку дневного света. (Шоб им всю жизнь круглые сутки в окно лился этот ослепляющий свет.)
Сидишь себе ночью, никого не трогаешь, по комнате щемятся тени ветвей деревьев, ветерок за окнами задорно перекатывает небольшие булыжники и детей до 7 лет. Но чу, что это за душераздирающий скрип, подобный звуку несмазанной калитки на кладбище, ввинчивающийся в мозг? Это всего лишь качели на детской площадке под окнами. И не знаю я, какого хрена эта фигня всю ночь качается туда-сюда.
Так же к аттракциону прилагается внезапно скрипящий пол, проявивший эту особенность после того, как мастера какого-то черта начали ремонт в подъезде и подвале.
И не забыть бы о внезапно и почему-то только ночью, замыкающемся звонке в квартиру, который звонит не переставая, пока не выдернешь провода. Тут я грешу на соседей.
Совершенно бесплатно прилагаются шарящийся без дела по хате темный двухметровый силуэт, и мигающий, время от времени, свет по всей площади.
Соседи сверху, тихие, милые пенсионеры, всю ночь катающие титановые шары по полу, абсолютно даром будут вас каждый день от рассвета до заката развлекать бренчанием на пианино. И откуда у них столько сил?
Еще есть чирикнутая на всю голову птичка. Не знаю, откуда взялось это творение сатаны, но каждый день, не смотря на то, что на улице идет дождь, снег, цунами, камнепад, или ограбление караванов, эта тварь будет чирикать. С 3 часов и до вашей смерти. Круглогодично.
Если совершенно случайно покажется, что в хате особо цинично убивают дьявола, найдите и разбудите Люца. Этот кошак во сне издает совершенно неправдоподобные звуки.
Кстати, за отдельную плату могу оставить котов. За совершенно скромную цену 100р. штука, плюс корм, они могут доставить вам ни с чем несравнимое удовольствие, когда сядут вокруг вас кружком и вылупятся в стену за вашей спиной, раскрыв пачки от ужаса. Некоторые могут начать еще и подвывать.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#7 написал: верю-не верю
Вчера, 12:01
+3
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 322
Цитата: Estellan
Приезжайте в гости

Цитата: FromSiberia
Черепашка, какая прелесть)))) Мне бы кто так оставил черепашку...


После того, как погостите у Эстеллана smile , поезжайте В Западную Украину, Свалява, санаторий "Квитка Полоныны". Прямо по территории санатория протекает не глубокая речка, а в ней живут черепахи. Они выползают на берег погреться на солнышке и вот там выберете себе любую. Мой сосед по столу присмотрел себе там на память взрослую крупную черепаху, увез в Киев.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#8 написал: Мать_Драконов
Вчера, 12:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (180|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 424
Цитата: Estellan
FromSiberia
Приезжайте в гости.
За скромную мзду предлагать особо смелым пожить недельку в уютной хате на первом этаже, где мои любимые (не знаю какая служба отвечает за установку и обслуживание уличных фонарей) рабочие, вкрутили в фонарь напротив окна лампочку дневного света. (Шоб им всю жизнь круглые сутки в окно лился этот ослепляющий свет.)
Сидишь себе ночью, никого не трогаешь, по комнате щемятся тени ветвей деревьев, ветерок за окнами задорно перекатывает небольшие булыжники и детей до 7 лет. Но чу, что это за душераздирающий скрип, подобный звуку несмазанной калитки на кладбище, ввинчивающийся в мозг? Это всего лишь качели на детской площадке под окнами. И не знаю я, какого хрена эта фигня всю ночь качается туда-сюда.
Так же к аттракциону прилагается внезапно скрипящий пол, проявивший эту особенность после того, как мастера какого-то черта начали ремонт в подъезде и подвале.
И не забыть бы о внезапно и почему-то только ночью, замыкающемся звонке в квартиру, который звонит не переставая, пока не выдернешь провода. Тут я грешу на соседей.
Совершенно бесплатно прилагаются шарящийся без дела по хате темный двухметровый силуэт, и мигающий, время от времени, свет по всей площади.
Соседи сверху, тихие, милые пенсионеры, всю ночь катающие титановые шары по полу, абсолютно даром будут вас каждый день от рассвета до заката развлекать бренчанием на пианино. И откуда у них столько сил?
Еще есть чирикнутая на всю голову птичка. Не знаю, откуда взялось это творение сатаны, но каждый день, не смотря на то, что на улице идет дождь, снег, цунами, камнепад, или ограбление караванов, эта тварь будет чирикать. С 3 часов и до вашей смерти. Круглогодично.
Если совершенно случайно покажется, что в хате особо цинично убивают дьявола, найдите и разбудите Люца. Этот кошак во сне издает совершенно неправдоподобные звуки.
Кстати, за отдельную плату могу оставить котов. За совершенно скромную цену 100р. штука, плюс корм, они могут доставить вам ни с чем несравнимое удовольствие, когда сядут вокруг вас кружком и вылупятся в стену за вашей спиной, раскрыв пачки от ужаса. Некоторые могут начать еще и подвывать.

Какая прелесть! Прям всё так и происходит? fearful Вот если бы вдвоем с мужем и на день без ночевки... я бы согласилась пощекотать нервы)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#9 написал: Tigger power
Вчера, 12:30
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2300|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 916
Цитата: Estellan
Приезжайте в гости.
laughing
Ты смотри осторожнее приглашай, а то как понаедут))
Рассказ про пони прелесть +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#10 написал: Estellan
Вчера, 12:44
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1645|0)
Публикаций: 173
Комментариев: 2 175
Tigger power
Лишь бы с деньгами и без претензий))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#11 написал: Tengu
Вчера, 12:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 53
Комментариев: 944
Цитата: supik
Вещи в домах очень часто пропадают!! (пардоньте) но у меня пропали красивые кружевные плавочки..
а когда жила с родителями, пропала бигудюшка для челки (девочки поймут из 90-х), потом и ремонт делали и все равно ничего не нашла.. А когда ребенок был маленький я у него сопельки клизмой маленькой отсасывала (а не нынешними предметами что очень не удачные).. потом как-то схватилась, а клизмы нет.. и до сих пор нет..


Есть такое. Я не понимаю, как оно возможно.


Цитата: FromSiberia
А у автора квартира очень интересная... прямо я бы пожила в такой, честно. Вроде не страшно, а завлекательно весьма. Всегда у пони какие-то сюрпризы, что-то новенькое для хозяев)))))


Это, к сожалению или к счастью, не моя.

В ней ещё есть абсолютно немистические соседи сверху, которые ПОЮТ)))

Но вообще реально не соскучишься, вот я только что перезастилала диван, стоя на коленках спиной к стеклянному столику, на котором ноут, телефон, чашка и пульт от телевизора. И тут сзади как грянется что-то из этих предметов о стол, по звуку - похоже, что айфон. Я развернулась - думаю, он упал, что ли? Что на чем лежало?.. А фигушки, все предметы так расположены, что даже от толчка (если бы я стол задела) ничего упасть не могло - все по отдельности лежат. Да блин, ребята, телефон денег стоит, чего вы его так))))))
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#12 написал: верю-не верю
Вчера, 12:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 322
Цитата: Estellan
Они могут доставить вам ни с чем несравнимое удовольствие, когда сядут вокруг вас кружком и вылупятся в стену за вашей спиной, раскрыв пачки от ужаса. Некоторые могут начать еще и подвывать.


smeh smeh smeh Хохочу, не могу остановиться. Что ж они там видят?????
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#13 написал: Estellan
Вчера, 13:36
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1645|0)
Публикаций: 173
Комментариев: 2 175
верю-не верю
Подозреваю, что живущую у нас нежить))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#14 написал: stahlratte
Вчера, 16:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 283
Цитата: Estellan
FromSiberia
Приезжайте в гости

О божечки, вы сделали мой день, спасибо
И страшно и смешно, я в конце аж захрюкала
Но в гости не приеду, мне и моей нежити с котами хватает. Забесплатно
Зарегистрирован: 18.01.2013
#15 написал: Arhip
Вчера, 16:47
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1209|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 080
Цитата: Мать_Драконов
Ох уж эти "домашние" звуки! Особенно скрип половиц и какие-то щелканья (думаю это обои щелкают). Со временем привыкаешь.. На счет холодильника. Вот, например, наш холодильник издает странные поскрипывания во время гудения. Он сразу такой был, еще из магазина. Когда нам его установили, мы сразу поняли, почему он со скидкой 50% продавался!))) Менять не стали. Мы на столько привыкли к этим звукам, что когда переехали в другую квартиру с другим холодильником - это сразу бросилось в глаза, как говорится. Зато резкий скрип паркета в новой квартире я пугаюсь до сих пор.


У нас был когда-то древний холодильник, с ним, наверное еще мой дед на войну ходил.
Так вот он ВЫЛ по ночам. (Холодильник выл)
Днем он тоже выл, но это не так в уши бросалось на фоне общего шума. С тех пор я боюсь холодильников
Зарегистрирован: 29.08.2017
    
#16 написал: Jako tako
Вчера, 17:05
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Кошмар какой. Я не смогла бы в такой обстановке долго и спокойно прожить. Было у меня как минимум два странных случая. Один из них произошёл спустя полгода после переезда на новое съемное жильё в чудесном городе Санкт-Петербург. Когда я лежала в маленькой комнате на кровати, ждала задержавшегося на работе мужа, думала о том, что надо бы встать и попить чаю. Думала, но не вставала. Вдруг слышу, как сам включается электрический чайник, сам вскипает и отключается. Не описать, что со мной в тот момент было. В ужасе написала обо всем мужу, с мольбами (несись уже быстрей домой). Но из комнаты так и не вышла до его возвращения. Мне в итоге не показалось, и чайник действительно был вскипевший. Думаю до сих пор, как такое могло случиться. Может шла ранее, задела кнопку нечаянно, а позже ее замкнуло и чайник сам включился.. не знаю.
В той же квартире, кстати, от соседей сверху часа в 3 ночи часто слышали падающие тяжелые предметы. В какой-то момент была мысль, что они там убивают кого-то. Прочитала про металлические шары, подумала, что очень похоже.
Зарегистрирован: 14.09.2019
#17 написал: marzzz
Вчера, 18:11
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (544|0)
Публикаций: 102
Комментариев: 6 982
Цитата: Estellan
вкрутили в фонарь напротив окна лампочку дневного света.

Во! Та же песня. Правда, мой ночной друг расположен как раз на уровне 3-го этажа. Успокаиваю себя тем, что, если встала в ночи по какой-то надобности, ночник не нужен. В помещении не нужен. Он за окном имеется.

Цитата: Estellan
Если совершенно случайно покажется, что в хате особо цинично убивают дьявола, найдите и разбудите Люца. Этот кошак во сне издает совершенно неправдоподобные звуки.


Вчера буквально. Легла, кот и одна из кошек - в ногах. Читаю. За полночь уже. Слышу - тихий храп. Сначала тихий, потом - по нарастающей. Конкретный храп такой. И источник где-то в комнате... Напряглась. Прислушалась. Не поверила. Поднялась, обошла кровать. Справа кот валяется, как меховая тряпочка. Не он. В другом углу - кошка. Она, "собака"! Ну как заправский, простите, пьяный мужик: "Хррр-пшш! Хррр-пшш!". Блин. Хорошо, не спала. Обычно, когда в ночи резко просыпаешься, и такое слышишь где-то в районе соседней подушки, сначала волосы дыбом встают, потом наступает просветление в мозгу. И ведь, странное дело, знаю, что это Муся рассматривает свои кошачьи сны, но все равно напрягаюсь каждый раз!

Замечательный рассказ. Что ж это за хвост такой был скачущий?
Зарегистрирован: 2.11.2011
              
#18 написал: FromSiberia
Вчера, 20:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (90|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 938
Цитата: Tengu
Цитата: supik
Вещи в домах очень часто пропадают!! (пардоньте) но у меня пропали красивые кружевные плавочки..
а когда жила с родителями, пропала бигудюшка для челки (девочки поймут из 90-х), потом и ремонт делали и все равно ничего не нашла.. А когда ребенок был маленький я у него сопельки клизмой маленькой отсасывала (а не нынешними предметами что очень не удачные).. потом как-то схватилась, а клизмы нет.. и до сих пор нет..


Есть такое. Я не понимаю, как оно возможно.


Цитата: FromSiberia
А у автора квартира очень интересная... прямо я бы пожила в такой, честно. Вроде не страшно, а завлекательно весьма. Всегда у пони какие-то сюрпризы, что-то новенькое для хозяев)))))


Это, к сожалению или к счастью, не моя.

В ней ещё есть абсолютно немистические соседи сверху, которые ПОЮТ)))


Поющих соседей я не боюсь, если только они поют по ночам)))) По ночам я не особо сплю)))

Цитата: верю-не верю
Цитата: Estellan
Приезжайте в гости

Цитата: FromSiberia
Черепашка, какая прелесть)))) Мне бы кто так оставил черепашку...


После того, как погостите у Эстеллана smile , поезжайте В Западную Украину, Свалява, санаторий "Квитка Полоныны". Прямо по территории санатория протекает не глубокая речка, а в ней живут черепахи. Они выползают на берег погреться на солнышке и вот там выберете себе любую. Мой сосед по столу присмотрел себе там на память взрослую крупную черепаху, увез в Киев.


Не, я сухопутную хочу)))) У меня была в детстве, до сих пор скучаю. Соседская собака ее съела...

Цитата: Estellan
FromSiberia
Приезжайте в гости.
За скромную мзду предлагать особо смелым пожить недельку в уютной хате на первом этаже, где мои любимые (не знаю какая служба отвечает за установку и обслуживание уличных фонарей) рабочие, вкрутили в фонарь напротив окна лампочку дневного света. (Шоб им всю жизнь круглые сутки в окно лился этот ослепляющий свет.)
Сидишь себе ночью, никого не трогаешь, по комнате щемятся тени ветвей деревьев, ветерок за окнами задорно перекатывает небольшие булыжники и детей до 7 лет. Но чу, что это за душераздирающий скрип, подобный звуку несмазанной калитки на кладбище, ввинчивающийся в мозг? Это всего лишь качели на детской площадке под окнами. И не знаю я, какого хрена эта фигня всю ночь качается туда-сюда.
Так же к аттракциону прилагается внезапно скрипящий пол, проявивший эту особенность после того, как мастера какого-то черта начали ремонт в подъезде и подвале.
И не забыть бы о внезапно и почему-то только ночью, замыкающемся звонке в квартиру, который звонит не переставая, пока не выдернешь провода. Тут я грешу на соседей.
Совершенно бесплатно прилагаются шарящийся без дела по хате темный двухметровый силуэт, и мигающий, время от времени, свет по всей площади.
Соседи сверху, тихие, милые пенсионеры, всю ночь катающие титановые шары по полу, абсолютно даром будут вас каждый день от рассвета до заката развлекать бренчанием на пианино. И откуда у них столько сил?
Еще есть чирикнутая на всю голову птичка. Не знаю, откуда взялось это творение сатаны, но каждый день, не смотря на то, что на улице идет дождь, снег, цунами, камнепад, или ограбление караванов, эта тварь будет чирикать. С 3 часов и до вашей смерти. Круглогодично.
Если совершенно случайно покажется, что в хате особо цинично убивают дьявола, найдите и разбудите Люца. Этот кошак во сне издает совершенно неправдоподобные звуки.
Кстати, за отдельную плату могу оставить котов. За совершенно скромную цену 100р. штука, плюс корм, они могут доставить вам ни с чем несравнимое удовольствие, когда сядут вокруг вас кружком и вылупятся в стену за вашей спиной, раскрыв пачки от ужаса. Некоторые могут начать еще и подвывать.

У вас как-то жутко получается))) У Tengu веселее))) Хотя если оставите котов, я ничего не буду бояться) С парой котов я бы и ту панночку гоголевскую постерегла)
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#19 написал: Estellan
Сегодня, 02:57
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Комментариев: 2 175
marzzz
Наш тоже храпит. Один. Хорошенький такой, лапы на груди сложит и понеслась...

stahlratte
Коты они такие.

FromSiberia
А я вот когда впервые звонок в три часа ночи услышал, чуть не поседел))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
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