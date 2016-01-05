Проклятая квартира

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:43

Helldog Просмотров: 55 Комментарии: 1 0 Сегодня, 02:43 by

Мне от бабушки в старом трехэтажном доме осталась квартира. Вскоре я поселилась там с будущим мужем. Сделали ремонт, все старое выбросили и купили новую мебель. И тут все началось.В квартире (до этого вполне комфортной) стало жутко находиться, особенно в одиночестве. Замечали это и гости, которые советовали освятить жилье, но мы в такую чепуху не верим, поэтому и не сделали, а завели собаку.Летом собрались в отпуск и пригласили свекровь пожить у нас, чтобы выгуливать собаку. Она согласилась, но уже через два дня стала звонить и говорить, что больше там не может находиться, забрала собаку к себе и уехала с нашей квартиры.Через год мы не выдержали и выставили ее на продажу. Когда приходила показывать ее покупателям, чувствовала себя там очень неуютно, не понимаю, как смогли прожить там столько времени. Новые жильцы ничего не чувствуют, квартира им нравится, даже мебель просили оставить, хотя мы и так не собирались ее забирать.Недавно узнаю, что нашу квартиру они продали, и там поселился одинокий старый человек. Соседка сказала, что он любит выпить, и сын купил ему отдельно жилье, благо прежние жильцы недорого продавали. Почему-то спешили уехать. Я ничего не стала говорить соседке, сказала, что просто забежала на минутку, так как находилась неподалеку.Хочу добавить, что в этой квартире родилась и выросла моя мама, бабушка была добрейшим человеком и квартиру оставила мне добровольно. Раньше никогда такого не было, ведь все каникулы я проводила у дедушки с бабушкой в этой квартире. Кто же там поселился раньше нас?

Ключевые слова: Квартира сущность дискомфорт продажа

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