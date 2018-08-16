МелодияРаньше я жила в пятиэтажке — в двухкомнатной квартире на втором этаже.
Обычная квартира, ничем не примечательная... Но здесь есть что-то необъяснимое.
В это трудно поверить, но в самой квартире играет какая-то красивая мелодия... Возможно, даже, звонок какого-нибудь телефона... Может, я и смогу когда-нибудь передать словами эту мелодию, вот только каким образом?
Хочу записать её на диктофон — она выключается... Начинает играть, подумаю о ней — выключается...
Помню случай, когда сижу я с бабушкой на кухне и учу уроки... И вот заиграла эта мелодия, я говорю бабушке: "Слышишь?". А она ничего не слышала...
Если честно, эта мелодия тихая, поэтому навряд ли бабушка могла бы её услышать. Но я и у мамы спрашивала — тоже самое. Никто ничего не слышит. И что самое удивительное, эта мелодия неизвестно откуда начинается. Да, с одной стороны, её и в квартире слышно. Но и в подъезде, и даже на улице!
Возможно, это какой-то розыгрыш, кто-то просто захотел поприкалываться. Но зачем? Чтобы все подумали, что у меня глюки? Я могу поклясться, что слышала эту мелодию. Но, к сожалению, мне никто не поверит...
Иногда я всё-таки пыталась её записать, но в итоге ничего не было слышно...
И эта мелодия не в моей голове... Она просто есть, но где?
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:06
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:06 by AnonimeysПросмотров: 74Комментарии: 4
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