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Страшно интересно

Мелодия

Раньше я жила в пятиэтажке — в двухкомнатной квартире на втором этаже.
Обычная квартира, ничем не примечательная... Но здесь есть что-то необъяснимое.
В это трудно поверить, но в самой квартире играет какая-то красивая мелодия... Возможно, даже, звонок какого-нибудь телефона... Может, я и смогу когда-нибудь передать словами эту мелодию, вот только каким образом?

Хочу записать её на диктофон — она выключается... Начинает играть, подумаю о ней — выключается...
Помню случай, когда сижу я с бабушкой на кухне и учу уроки... И вот заиграла эта мелодия, я говорю бабушке: "Слышишь?". А она ничего не слышала...

Если честно, эта мелодия тихая, поэтому навряд ли бабушка могла бы её услышать. Но я и у мамы спрашивала — тоже самое. Никто ничего не слышит. И что самое удивительное, эта мелодия неизвестно откуда начинается. Да, с одной стороны, её и в квартире слышно. Но и в подъезде, и даже на улице!

Возможно, это какой-то розыгрыш, кто-то просто захотел поприкалываться. Но зачем? Чтобы все подумали, что у меня глюки? Я могу поклясться, что слышала эту мелодию. Но, к сожалению, мне никто не поверит...

Иногда я всё-таки пыталась её записать, но в итоге ничего не было слышно...
И эта мелодия не в моей голове... Она просто есть, но где?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:06
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:06 by AnonimeysПросмотров: 74Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Mелодия звучать пятиэтажка музыка в голове диктафон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Aksia
Сегодня, 08:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3
Скорее всего, мелодия всё-таки в голове. У меня иногда бывает, что я вроде бы слышу знакомую мелодию телефона, которая в данный момент просто не может звучать, тк телефона этого в пределах досягаемости нет, иногда слышу даже вроде бы мелодию моего телефона, но проверяю - входящего вызова нет. Начинаю вслушиваться и понимаю, что это вибрации старого холодильника, или чайника на плите, или какой-то другой механический звук. Наш мозг очень любит иногда что-то непонятное ему в данный момент подгонять под стандарт хорошо знакомого. Отсюда случается и обман слуха, и обман зрения.
Зарегистрирован: 16.08.2018
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 168
Соглашусь, что все-таки она звучит в Вашей голове. Я как-то писала в комментариях, что когда я спросила у одной женщины, увлекающейся эзотерикой, что за музыку я периодически слышу, которую не слышит никто. Она сказала, что это ангелы тебе напевают. Меня этот ответ удовлетворил. Так как пусть будет лучше, что ангелы напевают, чем : "У тебя поехала крыша"))). А музыка у меня была не мелодичная, а просто разные ноты плавно перетекающие из одной в другую, в разных тональностях, высотах и громкости звучания. Но очень красиво все звучало. Причем могла действительно звучать в любое время и в любом месте. Сейчас этого нет.
А музыку мобильника, (на каждого члена семьи своя ну и у каждой группы своя) я тоже периодически слышу. Беру телефон - звонков нет. Но, через минуту, мне звонит именно тот человек, чья мелодия у меня звучала.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#3 написал: Asheera
Сегодня, 12:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (220|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 703
Я изредка слышу дивную, прекрасную музыку на границе засыпания.
Понимаю, что это фантомный слух улавливает. На сердце так хорошо становится, сплю спокойно.

Но вот чтобы днём- не было.
Возможно, где-то в подъезде живет человек, которому его ангел-хранитель напевает в ушко, а Автор иногда улавливает отголоски)
Или человек, медитациями или молитвой воспаряющий в сферы высокие и чистые, и выступающий как резонатор тех энергий в окружающее пространство, что могут уловить сверхвосприимчивые люди.

Очень интересно, плюс!
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:59
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1914|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3 431
Во сне иногда тоже слышу музыку дивную) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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