Мелодия

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:06

Причина: Авторская стилистика сохранена

Anonimeys Просмотров: 74 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 06:06 by

Раньше я жила в пятиэтажке — в двухкомнатной квартире на втором этаже.Обычная квартира, ничем не примечательная... Но здесь есть что-то необъяснимое.В это трудно поверить, но в самой квартире играет какая-то красивая мелодия... Возможно, даже, звонок какого-нибудь телефона... Может, я и смогу когда-нибудь передать словами эту мелодию, вот только каким образом?Хочу записать её на диктофон — она выключается... Начинает играть, подумаю о ней — выключается...Помню случай, когда сижу я с бабушкой на кухне и учу уроки... И вот заиграла эта мелодия, я говорю бабушке: "Слышишь?". А она ничего не слышала...Если честно, эта мелодия тихая, поэтому навряд ли бабушка могла бы её услышать. Но я и у мамы спрашивала — тоже самое. Никто ничего не слышит. И что самое удивительное, эта мелодия неизвестно откуда начинается. Да, с одной стороны, её и в квартире слышно. Но и в подъезде, и даже на улице!Возможно, это какой-то розыгрыш, кто-то просто захотел поприкалываться. Но зачем? Чтобы все подумали, что у меня глюки? Я могу поклясться, что слышала эту мелодию. Но, к сожалению, мне никто не поверит...Иногда я всё-таки пыталась её записать, но в итоге ничего не было слышно...И эта мелодия не в моей голове... Она просто есть, но где?

Ключевые слова: Mелодия звучать пятиэтажка музыка в голове диктафон авторская история

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