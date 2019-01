Неспокойные покойники

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:55

Сделано_в_СССР Просмотров: 293 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 07:55 by

Эту историю я впервые услышала в 1999 году в Казани. Тогда я подрабатывала натурщицей в художественном училище (ныне Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина). Кстати, его окончили многие известные художники. Среди них, например, художник Константин Васильев. Потом объясню, почему я упомянула именно его.Сейчас это учебное заведение расширилось, а тогда занимало только одно здание на улице Муштари, дом No 16. Это был старинный двухэтажный особняк, построенный в середине XIX века. До 1918 года особняк принадлежал родственникам знаменитого математика Николая Ивановича Лобачевского. В военные годы здесь располагался госпиталь. Мне запомнилась широкая чугунная лестница, кафельный пол с рисунком. И сама атмосфера здания… В те годы, когда я училась, оно не было отремонтировано под евростандарт. Из-за особой акустики слышимость здесь была отличная. Так вот, мне предложили подработку: попозировать в учебной группе на занятиях по живописи. Конечно, я согласилась. Лишние денежки студентке не помешают.Училась я во вторую смену, а позировать нужно было по утрам. Надо сказать, что работа натурщицы не такая уж и легкая, как кажется на первый взгляд. Да что тут такого, возможно, скажет кто-то, — сиди себе и сиди на стульчике. Но вот это-то и было самым тяжелым. Два с половиной часа я должна была сидеть на месте в одной и той же позе, даже если она неудобная, смотреть в одну точку с определенным поворотом головы. Кстати, как мне потом разъяснили юные художники, все красивые художественные позы очень неудобны. Надо выглядеть спокойной, расслабленной, в то время как все мышцы в напряжении и просто ноют от усталости. Так что денежку платили натурщикам не просто так.Сами юные живописцы не замечали моих мук. Для них я была всего лишь модель, и они сосредоточенно выполняли свою работу. В классе стояла тишина, нарушаемая разве что отдельными фразами учащихся и звуками полоскания кисточек в растворителе. Все это создавало уютную рабочую атмосферу.Позировать было не только физически тяжело, но и скучно. Чтобы как-то развлечь себя, я, не меняя позы, принялась болтать с молодыми дарованиями о живописи. Но однажды возникла другая тема. Я еще тогда сказала, здорово, мол, учиться в таком старинном месте с красивой лепниной, высокими потолками… На что последовали усмешки и перемигивания: «Ну-ну! Еще бы не здорово! Спросите об этом тех, кто здесь до ночи остается». Оказалось, что здесь обитает привидение. И ведет оно себя весьма шумно. Некоторым из старшекурсников приходилось засиживаться в особняке допоздна. Чаще это были студенты, которые не успевали подготовить дипломную или экзаменационную работу. Boт они-то потом и рассказывали, как ближе к ночи звучали странные размеренные шаги на лестнице, слышались звуки, будто по полу волокут что-то тяжелое.Кто-то видел неясный силуэт человека. Особенно боялись заходить в туалет. Там, по одной из легенд училища, когда-то повесился мальчик. Я выразила сомнение, что, мол, байки это все… Мои слова вызвали всеобщее неподдельное негодование:— Посмотрим, как ты заговоришь, если останешься здесь на ночь!На ночь я не осталась — родители у меня строгих правил. Не позднее 21:00 я должна была приходить домой. Если бы не они, наверное, ради любопытства собрала бы компашку и переночевала на спор. Сейчас-то я ни за что не согласилась бы на такую авантюру. Теперь в Казани бываю нечасто. Знаю только, что училище продолжает работать и воспитывать новые таланты. Интересно, передались ли все эти легенды современной молодежи, нашлись ли смельчаки, которые рискнули остаться в этих стенах, чтобы увидеть привидение собственными глазами?В начале истории я неспроста вспомнила Константина Васильева. Помню, меня, еще маленькую девочку, привели на его персональную выставку. Картины меня просто потрясли! Хотя они несли совсем не детский посыл, а что-то очень философское, мистическое, загадочное и вместе с тем патриотичное. Оказывается, Васильев учился и позже преподавал в здании училища, где я подрабатывала натурщицей. Позже я интересовалась его биографией. Меня потрясло, что художника больше нет в живых, а смерть его была ужасна. В возрасте тридцати четырех лет он погиб под колесами поезда. Причем многие уверены, что это был не несчастный случай, а жестокое убийство. И когда я узнала об этом, то подумала — может, это дух Константина Васильева обитает в училище?Жанна Боброва, г. Лобня Московской обл.Сейчас я нахожусь в местах лишения свободы и хочу рассказать историю, которую сначала услышал от сокамерников. Но, что самое интересное, я оказался непосредственно причастным к этой истории.Несколько лет назад в тюрьме, где я оказался, в камере No 20, покончил жизнь самоубийством молодой парень по имени Саша и по прозвищу Афоня. Что толкнуло его на этот поступок, не знает никто. Скорее всего, большой срок, к которому его приговорили, — десять лет. В один из дней Афоня отказался идти на прогулку. Сокамерники вернулись, а он висит на собственной майке. В свои неполные 24 года Саша совершенно не умел читать и писать. Заключенные, которые находились рядом с ним, старались его научить грамоте, но все попытки не увенчались успехом. Саша никак не мог освоить даже буквы — слишком отсталый он был. В 24 года он по уровню развития тянул лет на 14, а то и меньше.Так вот, осужденные, сидевшие вместе с Сашей, рассказывали, что после его самоубийства в камере No 20 по ночам стали раздаваться шорохи, а кран с водой открывался и закрывался сам собой. Но в эти истории мало кто верилНе так давно и мне «посчастливилось» попасть в камеру No 20. Были мы в ней вдвоем с парнем по имени Женя. Едва переступили порог, стали вспоминать истории, связанные с этим местом. Еще и посмеялись по этому поводу. Но, оказалось, смеялись мы зря. В первую же ночь я проснулся от того, что мой сокамерник страшно хрипел во сне. Я его растолкал: мало ли, может, медика нужно позвать. Когда Женя пришел в себя, рассказал, что его душил Афоня. Сон как рукой сняло, до утра мы лежали, прислушиваясь к тишине.На следующую ночь все повторилось. Я опять проснулся от Жениного хрипа, и вновь оказалось, что его душил Афоня. Атмосфера в камере накалилась до предела, было уже не до шуток. Рассказывать о происходящем администрации колонии или другим осужденным, разумеется, не имело смысла, нас бы просто обсмеяли, как уже было много раз с прежними сидельцами. Нужно было что-то делать, но что мы можем?Начали усердно молиться, когда вдруг (это было уже днем) я случайно заметил, что из щели в полу торчит какой-то кусочек бумаги. Аккуратно извлек его и развернул. Это был обрывок с четверть тетрадного листа с какими-то каракулями. При внимательном изучении я понял, что это алфавит, в котором не хватало почти половины букв. Я сел и дописал полностью весь алфавит от «А» до «Я» и внизу по какому-то наитию добавил «Афоня».Листок с алфавитом перед сном мы положили в камере на видное место — на стол. Попробовали уснуть. Мой сокамерник заснул довольно быстро, Я же еще долго ворочался. А проснулся от того, что мне на ухо прошептали: «Спасибо». В ушах у меня зазвенело, я сразу разбудил Женю. Мы оба взглянули на стол. Женя не удержался и вскрикнул — листок исчез! Мы оба были в ужасе, не верили своим глазам. Начали шарить, везде: вокруг стола, в раковине, даже глянули даже в стакан с зубной щеткой. Листок с алфавитом просто испарился. Все следующие ночи нас ничто не тревожило. Дух оставил камеру No 20 и больше никогда не приходил.Игорь Юрьевич Студенцов, г. Новотроицк Оренбургской обл.Этот случай произошел со мной в 1978 году, когда я, будучи студенткой, снимала угол у милой приветливой хозяйки. Она работала вахтером, и как- то в ночь ее дежурств я оставалась в квартире одна. Ближе к полуночи из ванной комнаты послышались звуки, будто там моется мужчина: шум льющейся воды, бряканье душевого шланга, характерное пофыркивание и даже тихое пение. Несколько раз, стуча зубами от страха, я подходила к двери, включала свет, заглядывала в ванную - и никого! Нас воспитывали в духе махрового атеизма. И верить в чертовщину никак не хотелось, но она настойчиво давала о себе знать. Нет, не было мокрых полотенец, капель воды, луж на полу. Но воздух! Он был явно влажный.Когда я рассказала хозяйке о ночных страхах, она весело воскликнула:— Света, не бойся! Это мой сын приходит мыться! Он повесился и ванной двадцать лет назад.После этого, конечно, я съехала с этой квартиры. Через пару лет случайно столкнулась с хозяйкой в городе, и она снова позвала меня к себе:— Свет, я разобрала кладовку рядом с ванной, нашла там куртку сына, вынесла её в сарай. Везде водой святой побрызгала. Теперь в квартире тихо, приходи ко мне опять жить!Нет уж, простите…Светлана Вязова.Это было, когда я училась в пятом классе. До сих пор вспоминаю тот случай с ужасом.Моя мама по профессии медик. В ту ночь, как я помню, были учения по гражданской обороне, и ее заставили дежурить всю ночь на телефоне в пустом корпусе больнице. Не знаю точно, какого года постройки была больница, но старая. Больных там к тому времени уже не было, но за многие годы эти стены видели не одну смерть. И вот мы с мамой вечером прибыли на дежурство. Дома оставить меня было не с кем. Да она и побаивалась, наверное, быть ночью одна, вдвоем не так страшно. Вечером я поиграла с друзьями, которые жили неподалеку, а потом вернулась к маме в пустующее отделение. Перекусив, легла спать — мне утром надо было в школу. А мама сидела за столом и что-то писала. Наверное, отчет. Но уснуть толком мне не удалось — началось нечто невероятное.Наша пустая больница ожила. В коридоре стали слышны голоса, смех, разговоры. Я не могла уснуть и спрашивала маму, кто там. Она не знала, что ответить. Ведь мы с ней вместе закрыли двери больничного корпуса изнутри и были тут одни. Шаги и голоса то приближались к нашей двери (пост для дежурства был оборудован в одной из палат), то удалялись. Мне было жутко, а там, в коридоре, творилось что-то невообразимое. Только под утро я уснула. Этот кошмар я помню все свои годы. Что это было, мы, конечно, не знаем. Но я уверена, что в ту ночь больница жила той своей жизнью. Может, это были души людей, когда-то умерших в этих старых стенах.Николь Тиссен, г. Латен, Германия.Рядом с нашим домом в поле много лет сажала картошку одна бабушка. Она очень любила свой участок, ухаживала за ним и урожай получала отменный. Потом я долго не видела этой бабушки. «Видимо, — думаю, — она совсем состарилась, и вместо нее в поле работают уже ее дочь и внучка». В июне 2011 года ударили сильные заморозки. Картошка почернела на корню.Я копалась в своем огороде, подняла голову от грядок и увидела ту бабушку. Она была в белом платочке, а сопровождала ее незнакомая девочка в белом платьице. Бабушка склонилась над своей почерневшей картошкой. Видно было, что она очень переживает, ведь урожай погиб. Я опять занялась своими делами, размышляя: мол, надо же, такая старенькая, а как переживает за свою картошку, в такую даль пришла. Да еще внучку (а кого еще?) привела. Прошло минут пять, поднимаю голову — нет ни бабушки, ни девочки. Думаю: "Как это они быстро так ушли?" И машины не слышно было, если за ними приехали и увезли.Потом через некоторое время, может, недели через две, я встречаю дочку этой бабушки и говорю ей:— Лена, видела твою маму…Та всплеснула руками:— Что ты, Надя, мамы моей уж год как нет. Она умерла, - и заплакала.У меня волосы на голове зашевелились. Кого же я видела? Я тогда еще подумала, что девочка, которая была рядом с бабушкой, была немного младше ее внучки, которую я знала. Подумала, может, другая внучка у нее родилась. Но тогда не придала этому значения. Сейчас думаю, может, это ангел сопроводил ее на землю?Надежда Н., г. Рыбинск.С рождения и до тридцати трех лет я жил в одном из сел Астраханской области. В 1975 году, отслужив срочную службу, демобилизовался из армии. Оставаться в селе мне не хотелось, поэтому я уехал в Астрахань.В Астрахани я устроился работать на трикотажный комбинат. Снял квартиру в частном секторе. На тот момент в доме, где я поселился, уже имелся квартирант по имени Мирад. Он учился в речном училище. Однажды Мирад рассказал мне такую историю.— По ночам, когда мы уже спим, к нам приходит какая-то старушка. Я просыпаюсь оттого, что слышу, как падает крючок, ударившись о дверной косяк. Она включает свет, медленно проходит по комнатам, осматривая все по-хозяйски. А затем так же уходит, и крючок, как только захлопнется дверь, сам встает на место. Выглядит она лет на семьдесят, невысокая, худенькая, в черном длинном пальто, в черной почти до пола юбке.Сначала я не придал значения тому, что мне рассказал Мирад. Говорю ему:— Спросил бы ее, как она попадает в дом? Дверь-то у нас закрыта.А он отвечает:— Когда она появляется, я лежу, как парализованный, и не могу даже окликнуть тебя. Единственное, что остается — молча наблюдать за ней.Дней через десять после своего рассказа Мирад где-то загулял со своими друзьями, а ко мне приехал старший брат. Утром, проснувшись на работу, я разбудил брата, чтобы он закрыл за мной дверь. На работу я уходил в 6:30, в декабре в это время еще темно. Когда пришел с работы, брат мне рассказывает:— Только я закрыл за тобой дверь и лег еще поспать, слышу — стукнул крючок, и входит старушка…Далее он полностью повторил рассказ Мирада. Уверял, что он так же, как мой сосед, не мог ни встать, ни говорить.После этого случая, дня через два, появился мой загулявший сосед. Я познакомил его с братом, и, пообщавшись на тему старушки, мы решили рассказать обо всем хозяину, у которого снимали квартиру. Заходил он к нам почти каждый день. Как только он появился, мы рассказали ему о ночных визитах старушки. А когда описали ее, увидели, что мужчина разволновался:— Судя по описанию, это моя покойная мать. Она умерла пятнадцать лет тому назад.В жизни мне много раз приходилось сталкиваться с необычайными явлениями, но именно после этого случая я поверил в жизнь после смерти.Александр Николаевич Фомин, г. Аткарск Саратовской обл.Всю свою сознательную жизнь я прожила с мамой. Она мне заменила всех родственниц и подруг. Мы даже могли с ней общаться без слов: переглянуться и понять, кто из нас что хочет. Сама по себе я необщительный человек, и маминого общества мне хватало с лихвой. У нас с ней всегда совпадали интересы, хотя она родила меня почти в сорок лет. Мы были с ней одно целое.Нашу размеренную счастливую жизнь в 1991 году омрачила мамина болезнь — опухоль толстого кишечника. Ее выписали из больницы как безнадежную, и она приехала домой умирать. Тогда мне было восемнадцать лет, и остаться одна я очень боялась. Мама понимала это. Она сама была сиротой с рождения — ее мать умерла при родах. Девочку забрали в детдом. Отец ушел на фронт в 1941 году. Пришел с войны, поначалу вроде бы забрал дочь. А потом женился и отдал ее обратно в детдом…Зная, что ей осталось немного, она просила, чтобы ей давали поесть то, что врачи категорически запретили. Смеясь, говорила:— Нельзя умирать голодной, а то на том свете есть нечего.И — о, чудо! — постепенно ей становилось лучше. То ли сила воли ей помогала, то ли запрещенная еда, не знаю. Врачи просто разводили руками. Нельзя сказать, что она выздоровела окончательно, но многие с таким диагнозом сгорают очень быстро, а мама чувствовала себя почти нормально.Прошло тринадцать лет. И снова болезнь напомнила о себе. С 2004 года мы опять начали бороться. Лежали по больницам, госпиталям. Мама перенесла шесть инфарктов. Метастазы стали гулять по всему телу. Но на операцию она категорически не соглашалась. И вот настал черный 2012 год. Мама заговорила о том, что мне пора замуж. Я только смеялась в ответ:— Мне в дом престарелых пора, а не замуж.Она таяла на глазах и, видимо, желая меня пристроить, заставила-таки выйти замуж за человека, которого сама выбрала. В декабре ее положили в госпиталь, оттуда перевели в больницу. 27 числа она уснула, 31-го вечером стала разговаривать с давно умершими родственниками, но в сознание не приходила. И вот на Рождество ее не стало.По нашим обычаям, похоронили ее до заката. Я пошла на кладбище лишь на третий день, так мне было плохо. Все мамины любимые вещи — статуэтки, чашки и блюдца, книги, фотографии — стояли у нее на кровати, а ее сотовый лежал под подушкой. В первый день я зажгла свечку, но потом, боясь огня, не зажигала.На четвертую ночь я проснулась от скрежета. Открыв глаза, я увидела дым. Вскочив, побежала в мамину комнату. Черный дым стоял сплошной стеной, сквозь него полыхало пламя. Когда погасили огонь, оказалось, что сгорела только мамина кровать и все ее вещи. Причем ковер, висевший над ней, не пострадал. Розетка над кроватью тоже была целая, и телефон, лежавший под горящей подушкой, остался невредим. Никто мне так и не объяснил, почему произошел пожар. Пожарные дали мне справку с отметкой: «Причина возгорания не установлена». Приехавшая бригада диву далась: все в комнате цело и не имеет следов возгорания, хотя пламя было видно даже на улице. При том что наша квартира находится на четвертом этаже! Мистика какая-то.Элла Ильина, г. Дубовка Волгоградской обл.Автор - Боброва, Игорь Юрьевич Студенцов, Светлана Вязова, Николь Тиссен, Надежда Н., Александр Николаевич Фомин,Элла Ильина.

Ключевые слова: Неупокоенная душа призрак кровать болезнь пожар

Другие, подобные истории: