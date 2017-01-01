Некоторые странные сны

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:29

Причина: Стилистика автора сохранена

foreveralone Просмотров: 361 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 00:29 by

Мне всегда снились яркие и насыщенные сны почти каждую ночь. Я этому рада, особенно если сон приятный.Так вот, последние два года, примерно три раза в месяц я вижу одного человека. Ну, ладно, ничего особенного, но эти сны сбываются. Уже много таких снов было. И мелочи, и что-то больше. И, можно сказать, что мы в этих снах говорим друг другу то, о чем в реальности никогда бы не сказали. В одном сне он сказал, что он меня тоже видит во сне очень часто. Это похожее на связь между нами, и я всегда с нетерпением жду этих снов.Семь лет назад умерла моя бабушка. С начала после ее смерти я часто видела ее в снах, она мне обо всем сообщала, что будет со мной. Но пару недель назад приснился такой яркий сон, где была и бабушка. Мне говорили, что все странные вещи, что происходят со мной - это все моя бабушка делает. И что она всегда будет мне помогать, оберегать и контролировать меня.Часто во сне, практически с самого детства, я вижу призраков в своем доме. И каждый сон похож на другой. И это пугает, правда, может быть здесь что-то есть?..Пять лет назад умер мой первый учитель. Он был очень добрым человеком, и после его смерти я очень переживала и плакала, поняла, как все-таки я его любила. Он был для меня, как отец, к нему всегда можно было обращаться за помощью. И я сейчас очень рада, что его знала, он был моим учителем.После его похорон в мне приснился очень яркий сон с ним. И в следующую ночь тоже, и потом. Так где-то сорок дней. Каждую ночь очень яркие сны с разными сюжетами.Спрашивала у подруги, снился ли он ей, но она сказала, что только один раз, хотя она тоже очень переживала его смерть. Но мне эти сны нравились, я могла попрощаться с ним. В некоторых снах он мне что-то говорил, временами его слова сбывались. И иногда ночью в полудреме я чувствовала, как чья-то ладонь гладит мои волосы, плечо и одеяло. Почему-то я думала, что это он, меня это совсем не пугало.Сейчас он мне почти не снится, хотя я этого хочу. Я думаю, что он просто попрощался со мной в этих снах. И я рада этому...

Ключевые слова: Учитель бабушка подруга знакомый авторская история

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