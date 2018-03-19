Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Во власти тёмных сил

Как же больно быть «брошенкой»! Но теперь и я стала одной из них. Мы расстались по обоюдному согласию. Чувства прошли, мы не желали спасать наши отношения. Но я все равно чувствовала себя брошенной. Почему-то я никак не могла остановиться, прокручивала в голове наши ссоры, обвиняла во всем мужа, злилась, ревновала, проклинала. Это выматывало. Разбитость стала моим обычным состоянием. Мама сказала, что у меня депрессия и надо развеяться. Я решила прислушаться к советам и купила путевку на море.

Вагон выбрала плацкартный, не из скупости, а потому что в последние дни начала бояться замкнутых помещений. Никакой клаустрофобии у меня сроду не водилось, а тут меня начало трясти только при одной мысли о закрытой двери. Моими соседями оказались пара пенсионеров и крупная женщина средних лет. У нее была верхняя полка, и она попросила поменяться. Я согласилась. «Ой, спасибо! — раскудахталась женщина, — давайте я вас угощу, вы ужинали?» Аппетит у меня давно пропал, от усталости даже язык еле ворочался. «Спасибо, уже поела». Женщина внимательно на меня посмотрела. «Какой у нее пронзительный взгляд», — пронеслось в моей голове…

Когда основной свет в вагоне приглушили, я залезла на свою полку и укрылась одеялом. Мне было холодно, хотя за окном стояла жара, да и в вагоне кондиционеры явно работали из последних сил. Сон навалился быстро, меня словно затянуло в небытие. Проснулась от того, что кто-то дернул меня за волосы. Я повернулась в негодовании и возмущении. Но никого не увидела, все спали, в вагоне было тихо, даже не храпел никто. Почудилось… Посмотрела на часы — полночь. Сползла вниз и направилась в сторону туалета.

Большинство окон были зашторены, но не все. Проходя мимо одного из них, краем глаза я уловила движение за спиной, чей-то силуэт, будто кто-то шел следом почти вплотную, а я не чувствовала. Обернулась — никого. «Я схожу с ума! Мамочки!» — билось в истерике мое испуганное сознание. Я вбежала в туалет и умылась, не закрывая дверь. Холодная вода освежила и привела меня в чувство. «Просто усталость, стресс, депрессия», — зачем-то повторяла я эти пустые слова, понимая, что мозг просто ищет оправдание увиденному.

Я приоткрыла дверь туалета и вскрикнула. Передо мной стояла моя попутчица: «Ой, извините, а я думала, одна по ночам брожу». — «А вы давно тут стоите?» — спросила я, надеясь, что с головой у меня все в порядке, и в окне я видела ее силуэт. «Нет, только подошла, а что?» — удивленно вскинула она тонкие брови. «Так, ничего. Показалось», — пробормотала я, выходя из туалета. «Что показалось?» — озабоченно спросила женщина, вновь направив на меня свой странный взгляд. Я махнула рукой, мол, пустяки. Почему-то неудержимо захотелось выпить, да чего покрепче. Я подошла к своему месту. Собрала волю в кулак, зажмурилась и подняла штору на нашем окне. Открыла глаза, мое отражение слегка расплывалось и словно двоилось. Ничего особенного. Может, спросонья мне показалось…

Только я об этом подумала, как сзади появилось второе отражение, такое же размытое, но крупнее. Я вздрогнула, а отражение положило руку мне на плечо, и тут же по всему телу растеклось спокойствие и умиротворение, боль отпустила, раздражение улеглось. «Вы в порядке?» Теплая и мягкая ладонь принадлежала моей попутчице. Она заботливо и тревожно заглянула мне в глаза. Я кивнула и залезла на свое место, навернулись слезы. Я тихонько шмыгала носом, оплакивая ту, которой была раньше: веселой, жизнерадостной, светлой и непосредственной. И как же не хотелось мириться с собой, которой я стала: мрачной, усталой, сломленной и агрессивной.

Я слышала, как женщина легла и затихла, а потом шепотом пожелала мне спокойной ночи, и я ответила тем же. Но сон не шел, я лежала на спине и тонула в мыслях: «Ты никчемная! Никому не нужная! Не видать тебе счастья! Будешь всю жизнь одна!» Я пыталась вспомнить хорошее, но не могла, словно все доброе и радостное, что было в моей жизни, стерлось. Стоило мне подумать об этом, как воспоминания таяли, оставляя после себя темноту, которая тут же заполнялась злобой и обидой. Наверное, я не заметила, как заснула. Мне ничего не снилось, я как-то разом провалилась во мрак…

И вдруг стала задыхаться, будто кто-то навалился сверху. Попыталась пошевелиться и не смогла. Меня парализовал страх. А потом услышала еле различимый стук колес, сознание ухватилось за него, как за спасательный круг, и вернуло меня в реальность. Стук колес стал громче, но открыть глаза никак не получалось, чьи-то дрожащие ледяные пальцы удерживали мои веки. Я покрутила головой, желая освободиться, закричала и … резко открыла глаза, надо мной нависла черная пелена, но лишь на секунду. Я думала, что разбудила весь вагон своим криком, но оказалось, что я не кричала. Все по-прежнему мирно спали, и только моя попутчица снизу сидела на своей полке, вжавшись спиной в стенку и с ужасом смотрела на меня.

Я тяжело спрыгнула на пол, ноги подкосились, я не удержалась и упала, больно ударившись коленом, женщина бросилась ко мне, помогла встать, усадила рядом, открыла термос и налила чая. Она протянула стакан мне и попыталась ободряюще улыбнуться, но вышло так себе: «Тебе плохо?» — спросила она. Я кивнула. «Меня зовут Надя, — она заговорила первой. — Подумала, у тебя припадок». Я вяло улыбнулась: «Нет, я не больна, просто схожу с ума». Кажется, я сама в это уже верила. «С тобой случилось что-то?» Я призналась: «Развелась с мужем». Надя нахмурилась. А я продолжила: «Если честно, меня это не очень-то и расстроило, но потом накрыло. Злость, боль, ненависть к нему и к себе… И вот разваливаюсь, кошмары снятся».

Попутчица налила мне еще чая: «Однажды похожее случилось с моей родной теткой, из доброй и отзывчивой она превратилась в мрачную и нелюдимую, спиваться начала…» Во мне опять закопошилось желание выпить. Я спросила: «Почему?» Надя вздохнула: «Подруга обвинила в шашнях с ее мужем, устроила ей травлю. Тетка уверяла, что ничего не было, но унижения ее подкосили. Моя мама немного умеет ворожить. Так вот она и сказала, что присосался к ауре ее сестры паразит». Я усмехнулась: «Кто?!» — «Зря смеешься. Энергетические паразиты, они же темные силы, питаются отрицательными эмоциями. Они особенно любят тех, кто пережил стресс. Например, как ты. У таких людей защитные силы ауры ослабляются, считай, открытые ворота для всякого рода сущностей. Человек думает, что у него депрессия — появляются черные мысли, кошмары, непонятные страхи».

Мне не очень-то верилось: «И как же они выглядят, паразиты?» Надя ответила: «Как сгусток темной энергии, как туман, силуэты. Избавиться от них почти невозможно». Мне стало не до смеха: «Почти?» Надежда вздохнула: «Нужна сила воли. Нельзя думать о плохом, мысли должны быть только позитивные. Тогда паразит начнет голодать и искать пищу на стороне. Моя тетка не справилась — спилась». Надежда замолчала, а я задумалась. Что, если и я стала чьей-то пищей? Ведь «симптомы» совпадают.

Я решила с этой же минуты не кормить паразита, пусть и невидимого. Заставляла себя думать о хорошем, с трудом, но у меня это получилось. Я не позволила себе ни капли алкоголя. Думаю, мне повезло, что я поехала отдыхать на море. Потому что там мне сразу же стало легче. А когда вернулась домой, былого гнетущего чувства и след простыл. Видимо, заморила я своего паразита голодом!

Автор - Елизавета Матвеева.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:11
Сегодня, 17:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 239Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Брошенка обоюдное согласие путёвка на море вагон тёмный силуэт паразит сущность сгусток тёмной энергии

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 17:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 57
Да, верю. Страшно. Плюсогромный.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#2 написал: Spivachka
Сегодня, 18:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 137
Отличная история!!! А была ли у этой женщины тетка, или же она была мощным психологом неизвестно. .
Обожаю мудрых людей. Хорошо, что Вам такая попалась.
Психология и мистика рядом ходят.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 19:15
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1868|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 229
Очень хорошая история и Надежда молодец большая +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.