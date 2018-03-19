Во власти тёмных сил

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 239 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 17:11 by

Как же больно быть «брошенкой»! Но теперь и я стала одной из них. Мы расстались по обоюдному согласию. Чувства прошли, мы не желали спасать наши отношения. Но я все равно чувствовала себя брошенной. Почему-то я никак не могла остановиться, прокручивала в голове наши ссоры, обвиняла во всем мужа, злилась, ревновала, проклинала. Это выматывало. Разбитость стала моим обычным состоянием. Мама сказала, что у меня депрессия и надо развеяться. Я решила прислушаться к советам и купила путевку на море.Вагон выбрала плацкартный, не из скупости, а потому что в последние дни начала бояться замкнутых помещений. Никакой клаустрофобии у меня сроду не водилось, а тут меня начало трясти только при одной мысли о закрытой двери. Моими соседями оказались пара пенсионеров и крупная женщина средних лет. У нее была верхняя полка, и она попросила поменяться. Я согласилась. «Ой, спасибо! — раскудахталась женщина, — давайте я вас угощу, вы ужинали?» Аппетит у меня давно пропал, от усталости даже язык еле ворочался. «Спасибо, уже поела». Женщина внимательно на меня посмотрела. «Какой у нее пронзительный взгляд», — пронеслось в моей голове…Когда основной свет в вагоне приглушили, я залезла на свою полку и укрылась одеялом. Мне было холодно, хотя за окном стояла жара, да и в вагоне кондиционеры явно работали из последних сил. Сон навалился быстро, меня словно затянуло в небытие. Проснулась от того, что кто-то дернул меня за волосы. Я повернулась в негодовании и возмущении. Но никого не увидела, все спали, в вагоне было тихо, даже не храпел никто. Почудилось… Посмотрела на часы — полночь. Сползла вниз и направилась в сторону туалета.Большинство окон были зашторены, но не все. Проходя мимо одного из них, краем глаза я уловила движение за спиной, чей-то силуэт, будто кто-то шел следом почти вплотную, а я не чувствовала. Обернулась — никого. «Я схожу с ума! Мамочки!» — билось в истерике мое испуганное сознание. Я вбежала в туалет и умылась, не закрывая дверь. Холодная вода освежила и привела меня в чувство. «Просто усталость, стресс, депрессия», — зачем-то повторяла я эти пустые слова, понимая, что мозг просто ищет оправдание увиденному.Я приоткрыла дверь туалета и вскрикнула. Передо мной стояла моя попутчица: «Ой, извините, а я думала, одна по ночам брожу». — «А вы давно тут стоите?» — спросила я, надеясь, что с головой у меня все в порядке, и в окне я видела ее силуэт. «Нет, только подошла, а что?» — удивленно вскинула она тонкие брови. «Так, ничего. Показалось», — пробормотала я, выходя из туалета. «Что показалось?» — озабоченно спросила женщина, вновь направив на меня свой странный взгляд. Я махнула рукой, мол, пустяки. Почему-то неудержимо захотелось выпить, да чего покрепче. Я подошла к своему месту. Собрала волю в кулак, зажмурилась и подняла штору на нашем окне. Открыла глаза, мое отражение слегка расплывалось и словно двоилось. Ничего особенного. Может, спросонья мне показалось…Только я об этом подумала, как сзади появилось второе отражение, такое же размытое, но крупнее. Я вздрогнула, а отражение положило руку мне на плечо, и тут же по всему телу растеклось спокойствие и умиротворение, боль отпустила, раздражение улеглось. «Вы в порядке?» Теплая и мягкая ладонь принадлежала моей попутчице. Она заботливо и тревожно заглянула мне в глаза. Я кивнула и залезла на свое место, навернулись слезы. Я тихонько шмыгала носом, оплакивая ту, которой была раньше: веселой, жизнерадостной, светлой и непосредственной. И как же не хотелось мириться с собой, которой я стала: мрачной, усталой, сломленной и агрессивной.Я слышала, как женщина легла и затихла, а потом шепотом пожелала мне спокойной ночи, и я ответила тем же. Но сон не шел, я лежала на спине и тонула в мыслях: «Ты никчемная! Никому не нужная! Не видать тебе счастья! Будешь всю жизнь одна!» Я пыталась вспомнить хорошее, но не могла, словно все доброе и радостное, что было в моей жизни, стерлось. Стоило мне подумать об этом, как воспоминания таяли, оставляя после себя темноту, которая тут же заполнялась злобой и обидой. Наверное, я не заметила, как заснула. Мне ничего не снилось, я как-то разом провалилась во мрак…И вдруг стала задыхаться, будто кто-то навалился сверху. Попыталась пошевелиться и не смогла. Меня парализовал страх. А потом услышала еле различимый стук колес, сознание ухватилось за него, как за спасательный круг, и вернуло меня в реальность. Стук колес стал громче, но открыть глаза никак не получалось, чьи-то дрожащие ледяные пальцы удерживали мои веки. Я покрутила головой, желая освободиться, закричала и … резко открыла глаза, надо мной нависла черная пелена, но лишь на секунду. Я думала, что разбудила весь вагон своим криком, но оказалось, что я не кричала. Все по-прежнему мирно спали, и только моя попутчица снизу сидела на своей полке, вжавшись спиной в стенку и с ужасом смотрела на меня.Я тяжело спрыгнула на пол, ноги подкосились, я не удержалась и упала, больно ударившись коленом, женщина бросилась ко мне, помогла встать, усадила рядом, открыла термос и налила чая. Она протянула стакан мне и попыталась ободряюще улыбнуться, но вышло так себе: «Тебе плохо?» — спросила она. Я кивнула. «Меня зовут Надя, — она заговорила первой. — Подумала, у тебя припадок». Я вяло улыбнулась: «Нет, я не больна, просто схожу с ума». Кажется, я сама в это уже верила. «С тобой случилось что-то?» Я призналась: «Развелась с мужем». Надя нахмурилась. А я продолжила: «Если честно, меня это не очень-то и расстроило, но потом накрыло. Злость, боль, ненависть к нему и к себе… И вот разваливаюсь, кошмары снятся».Попутчица налила мне еще чая: «Однажды похожее случилось с моей родной теткой, из доброй и отзывчивой она превратилась в мрачную и нелюдимую, спиваться начала…» Во мне опять закопошилось желание выпить. Я спросила: «Почему?» Надя вздохнула: «Подруга обвинила в шашнях с ее мужем, устроила ей травлю. Тетка уверяла, что ничего не было, но унижения ее подкосили. Моя мама немного умеет ворожить. Так вот она и сказала, что присосался к ауре ее сестры паразит». Я усмехнулась: «Кто?!» — «Зря смеешься. Энергетические паразиты, они же темные силы, питаются отрицательными эмоциями. Они особенно любят тех, кто пережил стресс. Например, как ты. У таких людей защитные силы ауры ослабляются, считай, открытые ворота для всякого рода сущностей. Человек думает, что у него депрессия — появляются черные мысли, кошмары, непонятные страхи».Мне не очень-то верилось: «И как же они выглядят, паразиты?» Надя ответила: «Как сгусток темной энергии, как туман, силуэты. Избавиться от них почти невозможно». Мне стало не до смеха: «Почти?» Надежда вздохнула: «Нужна сила воли. Нельзя думать о плохом, мысли должны быть только позитивные. Тогда паразит начнет голодать и искать пищу на стороне. Моя тетка не справилась — спилась». Надежда замолчала, а я задумалась. Что, если и я стала чьей-то пищей? Ведь «симптомы» совпадают.Я решила с этой же минуты не кормить паразита, пусть и невидимого. Заставляла себя думать о хорошем, с трудом, но у меня это получилось. Я не позволила себе ни капли алкоголя. Думаю, мне повезло, что я поехала отдыхать на море. Потому что там мне сразу же стало легче. А когда вернулась домой, былого гнетущего чувства и след простыл. Видимо, заморила я своего паразита голодом!Автор - Елизавета Матвеева.

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