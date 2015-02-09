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Истории из жизни

Подарок с иголками

Моя дочь встречалась с парнем, дело уже шло к свадьбе, но молодые как-то резко рассорились и расстались.
Парень был из богатой семьи, а мы с дочерью живем в однокомнатной квартире, поэтому его родители не одобряли его выбор, но под его напором сдались.

"Сын единственный, - думала я. - Наверно, не захотели портить отношения". После расставания дочь как будто подменили, до этого общительна, теперь замкнулась в себе. Я себя успокаивала, что нужно время, чтобы она пришла в себя от произошедшего. Но ее депрессия только усиливалась, дочь похудела, стала апатичной ко всему. У меня создалось впечатление, что из нее уходит жизненная энергия. И вот тогда я подумала, что это родители жениха наслали порчу, и решила действовать.

После долгих поисков, мне дали адрес одной деревенской бабушки, но дочь наотрез отказалась ехать. Я взяла ее фотографию, одежду и поехала одна. Я не успела еще ничего сказать, как знахарка (это была совсем еще не старая женщина, что меня очень удивило), стала говорить, что я напрасно беру грех на душу и обвиняю ни в чем не повинных людей. Не буду долго описывать наш разговор, но в итоге я узнала, что порчу сделала двоюродная сестра моей дочери. Она дочь родного брата моего мужа, с которым мы развелись очень давно, а девочки продолжали общаться и дружить. Оля была старше моей Вики на 6 лет, и, видимо, она позавидовала ее удачному замужеству. Женщина сказала, что сделано это через какой-то подарок, в который воткнуты 13 иголок, его нужно сжечь. Я вспомнила, как Оля подарила на день рождения моей дочери белого плюшевого медведя. Ничего не сказав дочке, я распотрошила игрушку и нашла иголки, все сожгла, как и научила меня знахарка.

Уже через несколько дней Вика начала приходить в себя, а вскоре помирилась и с женихом. Сейчас они уже семья, а Оля так замуж и не вышла. Но сама прекратила общение с моей дочерью, даже на свадьбе не была.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:07
Сегодня, 14:07 by Сделано_в_СССРПросмотров: 611Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Дочь жених расставание деревенская бабушка порча подарок с иголками семья

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 15:02
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Белого плюшевого мишку жалко... disappointed_relieved Двоюродная сестра явно постаралась - сначала нужно было аккуратно распороть игрушку, а затем аккуратно зашить, и так, чтобы иголки не прощупывались. Наверное, медведь был немаленький. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:57
+1
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История очень старается быть написанной простецким языком. Но ей это не удается
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#3 написал: Tigger power
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Ну вот как тут социопатом не стать, начитавшись про добрую родню)) +
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#4 написал: ninikka
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