Ревность

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:22

Light_a_dark Просмотров: 593 Комментарии: 9 +14 Вчера, 18:22 by

Свою жизнь я начала в семье ярых атеистов. Причем веры в семье не было не только в Бога, но и в гадалок. Все вопросы к маме по поводу веры заканчивались словами: «Бога нет!», а вопросы по поводу гадания: «Всё это неправда!»Шло время. Как-то незаметно для меня у нас появились дома карты. Причем нам с сестрой было строго-настрого запрещено брать их, чтобы поиграть в «Дурака». К маме стали приходить женщины, мама брала карты, и они закрывались в спальне на некоторое время. Так в нашу семью пришло гадание.Нам мама никогда не гадала, говорила, что тогда она нам прогадает нашу судьбу. Я в этом ничего не понимала, да и не особо хотелось менять мнение по поводу правдивости гадания, привитое мне той же мамой с детства.Шли годы, я вышла замуж, родила первую дочь. Мама предложила мне и дочери принять крещение. Я согласилась. Вера в Бога появилась после болезни дочери, а вот в гадание – не очень. Наверное, потому что из всех гадалок я знала только свою маму, которая раньше это всё отрицала.Мы с первым супругом и дочерью снимали квартиру. По соседству с нами жила семейная пара примерно нашего возраста. Мы часто отмечали праздники вместе. Приличная семья, вот только у мужа соседки была плохая привычка исчезать из квартиры на некоторое время во время празднования Нового года или 8 марта. Причем исчезал он в домашних тапочках, а приходил домой обычно помятый. Как-то она нам пожаловалась на эту ситуацию, на что он ответил, что замок на ширинке джинсов он вырвал, потому что спешил в туалет, пуговицы с рубашки оторвал, когда танцевал, а спину расцарапала кошка, когда прыгнула на него со шкафа.Когда соседка про это говорила, она пристально смотрела мне в глаза. Потом я поняла, что главная подозреваемая – я! Со всей ответственностью заявляю: мне её муж не нужен был бы даже в голодный год за 100 блинов. Соседка продолжала упорно ко мне ревновать. Мне было наплевать на всё это, так как я к нему не имела ни малейшего отношения.В то время были в моде беретки. Это оказался единственный головной убор, который более-менее подходил мне. Покупая беретку на рынке, я перемеряла их штук 20, и только одна из них меня кое-как устроила. Придя с улицы домой, я её всегда клала на полку в коридоре (у меня болезненное отношение к тому, что вещи должны лежать на своих местах не только для того, чтобы был порядок, а для того, чтобы их долго не искать).Головной убор я надеваю только тогда, когда на улице глубокий минус. Поэтому пропажу беретки я обнаружила не сразу. Я перерыла всю квартиру. Мало ли, дочь играла с куклами и приспособила её куда–нибудь. Беретку я не нашла нигде.После болезни дочери моя семейная жизнь стремительно заканчивала своё существование. Я не смогла принять безразличие супруга ко всему происходящему с дочерью и приняла решение развестись. Но, как говорится, квартирный вопрос никто не отменял. Поэтому я жила в ожидании общежития, а он - в ожидании 3–хкомнатной квартиры (мы строили кооперативную, и он слезно просил на разводиться, а то ему не разрешат одному строить).И вот тут я начала болеть. Всё началось с сильных головокружений. Иногда могла потерять равновесие и не упасть только потому, что хваталась за все, за что могла схватиться. Были странные состояния. Иногда мне казалось, что я выше всех домов и деревьев, иногда казалось, что бельё, которое я стираю, вдруг становилось маленьким-маленьким, как игрушечным. Я могла идти по улице и вдруг понять, что сил сделать ещё хоть один шаг у меня просто нет. Я садилась на тротуарный бордюр и сидела. Давление скакало, спать почти перестала. Высыпалась за 15 минут, а потом всю ночь глаза в потолок. Меня положили в больницу. Я худела на глазах. За неделю я потеряла 14 килограмм. Я потеряла чувствительность кожи. Когда врач мне не поверила и стала очень глубоко тыкать в меня иголочки, которыми проверяют неврологи, я только улыбалась, а из мест уколов повыступали капельки крови. Я могла взять банку с кипятком голыми руками и абсолютно не чувствовать её температуры. Мне поставили под вопросом диагноз рассеянный склероз либо рак мозга. Симптоматика была непонятная.Из больницы выписали с направлением в областной диагностический центр. В этот период у моей единственной подруги тоже были непонятки в жизни. Она насильно уговорила меня съездить к гадалке, которую ей посоветовали. Я поехала с условием, что я гадать не буду!Гадалка жила в частном секторе. В поисках её дома мы ходили вдоль улицы и пытались найти цифры на домах. В одном из огородов копалась молодая женщина. Она подняла голову и спросила, кого мы ищем. Мы ей объяснили. Она отложила лопату и позвала нас в дом.Это была та самая гадалка – молодая симпатичная женщина лет 40. Когда зашли к ней в дом, то удивились просто огромному количеству икон, висящих на стенах. Лида (так она представилась) сказала, что гаданием занималась её мама, и перед смертью она ей передала свой дар, и что все иконы – это иконы мамы. Я оставила подругу наедине с Лидой, а сама вышла на улицу. Через некоторое время вышла Лида и настойчиво позвала меня зайти в дом. Я ей сказала, что гадать не собираюсь, на что она ответила, что это бесплатно, я все равно сказала, что не хочу. Лида уговорила меня, сказав, что только глянет на карты при мне. Я согласилась. Я сняла ей колоду, она посмотрела на нижнюю карту и произнесла: «Тебе сделала на смерть женщина, ты её знаешь, из–за ревности к своему мужу. Я сейчас посмотрю, смогу я тебе помочь или нет». Она раскинула карты и сказала, что сможет. Лида отправила меня в магазин за солью, а воду, сказала, даст сама. Пошептав что-то над водой и солью, она объяснила, что с этим всем делать. Я должна была три дня подряд окунаться с головой в ванну, куда надо было добавлять «волшебную» воду, а соль съесть в течение года.Самое удивительное, что через три дня процедур почти все симптомы моей болезни пропали. В областном центре передали привет нашим врачам и сказали, что они вообще ни в чем не разбираются, прокапали мне витамины и отправили домой.Я всё-таки развелась. После развода он делил все вещи прямо как в «Свадьба в Малиновке»: «Это – мне, это –тебе, это – снова мне. Я тебя не обделил?» Я на всё это смотрела со смехом. Я переехала в общежитие с дочкой, а он в свою квартиру. Беретка так и не нашлась.Почти все предсказания Лиды (я согласилась всё-таки погадать) сбылись. Я вышла второй раз замуж и действительно живу за мужем, как за каменной стеной, у меня родился второй ребенок, правда, не мальчик, как она предсказала, а девочка с характером мальчика, у старшей тоже, как она обещала, всё в порядке. А подругу я поддерживаю морально по сей день, как просила Лида, так как такой поддержки у неё кроме моей нет.Второй раз к Лиде мы не попали. Моя подруга хотела ей задать ещё несколько вопросов, но сын Лиды через закрытую дверь сказал, что мама больше не принимает.Теперь я верю во всё, да что там говорить, и сама иногда гадаю.

Ключевые слова: Ревность порча смерть жизнь гадание авторская история

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