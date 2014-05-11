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Истории из жизни

Ревность

Свою жизнь я начала в семье ярых атеистов. Причем веры в семье не было не только в Бога, но и в гадалок. Все вопросы к маме по поводу веры заканчивались словами: «Бога нет!», а вопросы по поводу гадания: «Всё это неправда!»

Шло время. Как-то незаметно для меня у нас появились дома карты. Причем нам с сестрой было строго-настрого запрещено брать их, чтобы поиграть в «Дурака». К маме стали приходить женщины, мама брала карты, и они закрывались в спальне на некоторое время. Так в нашу семью пришло гадание.

Нам мама никогда не гадала, говорила, что тогда она нам прогадает нашу судьбу. Я в этом ничего не понимала, да и не особо хотелось менять мнение по поводу правдивости гадания, привитое мне той же мамой с детства.

Шли годы, я вышла замуж, родила первую дочь. Мама предложила мне и дочери принять крещение. Я согласилась. Вера в Бога появилась после болезни дочери, а вот в гадание – не очень. Наверное, потому что из всех гадалок я знала только свою маму, которая раньше это всё отрицала.

Мы с первым супругом и дочерью снимали квартиру. По соседству с нами жила семейная пара примерно нашего возраста. Мы часто отмечали праздники вместе. Приличная семья, вот только у мужа соседки была плохая привычка исчезать из квартиры на некоторое время во время празднования Нового года или 8 марта. Причем исчезал он в домашних тапочках, а приходил домой обычно помятый. Как-то она нам пожаловалась на эту ситуацию, на что он ответил, что замок на ширинке джинсов он вырвал, потому что спешил в туалет, пуговицы с рубашки оторвал, когда танцевал, а спину расцарапала кошка, когда прыгнула на него со шкафа.

Когда соседка про это говорила, она пристально смотрела мне в глаза. Потом я поняла, что главная подозреваемая – я! Со всей ответственностью заявляю: мне её муж не нужен был бы даже в голодный год за 100 блинов. Соседка продолжала упорно ко мне ревновать. Мне было наплевать на всё это, так как я к нему не имела ни малейшего отношения.

В то время были в моде беретки. Это оказался единственный головной убор, который более-менее подходил мне. Покупая беретку на рынке, я перемеряла их штук 20, и только одна из них меня кое-как устроила. Придя с улицы домой, я её всегда клала на полку в коридоре (у меня болезненное отношение к тому, что вещи должны лежать на своих местах не только для того, чтобы был порядок, а для того, чтобы их долго не искать).

Головной убор я надеваю только тогда, когда на улице глубокий минус. Поэтому пропажу беретки я обнаружила не сразу. Я перерыла всю квартиру. Мало ли, дочь играла с куклами и приспособила её куда–нибудь. Беретку я не нашла нигде.

После болезни дочери моя семейная жизнь стремительно заканчивала своё существование. Я не смогла принять безразличие супруга ко всему происходящему с дочерью и приняла решение развестись. Но, как говорится, квартирный вопрос никто не отменял. Поэтому я жила в ожидании общежития, а он - в ожидании 3–хкомнатной квартиры (мы строили кооперативную, и он слезно просил на разводиться, а то ему не разрешат одному строить).

И вот тут я начала болеть. Всё началось с сильных головокружений. Иногда могла потерять равновесие и не упасть только потому, что хваталась за все, за что могла схватиться. Были странные состояния. Иногда мне казалось, что я выше всех домов и деревьев, иногда казалось, что бельё, которое я стираю, вдруг становилось маленьким-маленьким, как игрушечным. Я могла идти по улице и вдруг понять, что сил сделать ещё хоть один шаг у меня просто нет. Я садилась на тротуарный бордюр и сидела. Давление скакало, спать почти перестала. Высыпалась за 15 минут, а потом всю ночь глаза в потолок. Меня положили в больницу. Я худела на глазах. За неделю я потеряла 14 килограмм. Я потеряла чувствительность кожи. Когда врач мне не поверила и стала очень глубоко тыкать в меня иголочки, которыми проверяют неврологи, я только улыбалась, а из мест уколов повыступали капельки крови. Я могла взять банку с кипятком голыми руками и абсолютно не чувствовать её температуры. Мне поставили под вопросом диагноз рассеянный склероз либо рак мозга. Симптоматика была непонятная.

Из больницы выписали с направлением в областной диагностический центр. В этот период у моей единственной подруги тоже были непонятки в жизни. Она насильно уговорила меня съездить к гадалке, которую ей посоветовали. Я поехала с условием, что я гадать не буду!

Гадалка жила в частном секторе. В поисках её дома мы ходили вдоль улицы и пытались найти цифры на домах. В одном из огородов копалась молодая женщина. Она подняла голову и спросила, кого мы ищем. Мы ей объяснили. Она отложила лопату и позвала нас в дом.
Это была та самая гадалка – молодая симпатичная женщина лет 40. Когда зашли к ней в дом, то удивились просто огромному количеству икон, висящих на стенах. Лида (так она представилась) сказала, что гаданием занималась её мама, и перед смертью она ей передала свой дар, и что все иконы – это иконы мамы. Я оставила подругу наедине с Лидой, а сама вышла на улицу. Через некоторое время вышла Лида и настойчиво позвала меня зайти в дом. Я ей сказала, что гадать не собираюсь, на что она ответила, что это бесплатно, я все равно сказала, что не хочу. Лида уговорила меня, сказав, что только глянет на карты при мне. Я согласилась. Я сняла ей колоду, она посмотрела на нижнюю карту и произнесла: «Тебе сделала на смерть женщина, ты её знаешь, из–за ревности к своему мужу. Я сейчас посмотрю, смогу я тебе помочь или нет». Она раскинула карты и сказала, что сможет. Лида отправила меня в магазин за солью, а воду, сказала, даст сама. Пошептав что-то над водой и солью, она объяснила, что с этим всем делать. Я должна была три дня подряд окунаться с головой в ванну, куда надо было добавлять «волшебную» воду, а соль съесть в течение года.

Самое удивительное, что через три дня процедур почти все симптомы моей болезни пропали. В областном центре передали привет нашим врачам и сказали, что они вообще ни в чем не разбираются, прокапали мне витамины и отправили домой.

Я всё-таки развелась. После развода он делил все вещи прямо как в «Свадьба в Малиновке»: «Это – мне, это –тебе, это – снова мне. Я тебя не обделил?» Я на всё это смотрела со смехом. Я переехала в общежитие с дочкой, а он в свою квартиру. Беретка так и не нашлась.

Почти все предсказания Лиды (я согласилась всё-таки погадать) сбылись. Я вышла второй раз замуж и действительно живу за мужем, как за каменной стеной, у меня родился второй ребенок, правда, не мальчик, как она предсказала, а девочка с характером мальчика, у старшей тоже, как она обещала, всё в порядке. А подругу я поддерживаю морально по сей день, как просила Лида, так как такой поддержки у неё кроме моей нет.

Второй раз к Лиде мы не попали. Моя подруга хотела ей задать ещё несколько вопросов, но сын Лиды через закрытую дверь сказал, что мама больше не принимает.

Теперь я верю во всё, да что там говорить, и сама иногда гадаю.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:22
Вчера, 18:22 by Light_a_darkПросмотров: 593Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Ревность порча смерть жизнь гадание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eulalia
Вчера, 19:07
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 259
ой,блин,как же это всё бесит, ревнивица бы получше за кобелем своим смотрела, чем на невинных людей бежать порчу делать.
Вот нравится мне)) в любой непонятной ситуации наводите порчу))Действительно, разборки - неинтеллигентное дело)
Зарегистрирован: 11.05.2014
#2 написал: Asheera
Вчера, 19:25
+1
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Публикаций: 4
Комментариев: 588
Цитата: Eulalia
ой,блин,как же это всё бесит, ревнивица бы получше за кобелем своим смотрела, чем на невинных людей бежать порчу делать.

Я так лучшую подругу потеряла, стал ее муженёк-кобелёк на меня засматриваться. Она перестала со мной общаться. С мужем всё равно развелась, а многолетнюю дружбу не вернёшь уже.

Есть такие дамочки, которые считают, что если мужчина беспутный, то виноваты окружающие женщины. От них нужно держаться подальше, они смертельно опасны, т.к. это диагноз, неизлечимый.

но сын Лиды через закрытую дверь сказал, что мама больше не принимает.
А вот интересно, почему. Может, стоит всё же разузнать, в чём дело.
Плюс.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:46
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Комментариев: 3 456
А у нас всегда женщина виновата. Даже если изнасиловали. И даже если вообще ни при чём.
А в гадания мало верю. Не помню чтобы что-то сбылось, или не умею.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Космонасть
Вчера, 20:26
+3
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Комментариев: 1 373
Соседку вы заметили, а поведение собственного мужа вам не показалось странным? Обычно мужчины становятся равнодушны и переживают о жилплощади, когда уже вьют гнёздышко на стороне.Отсюда вполне закономерная мысль - что да, сделала -то женщина, да не та.Кстати, любовницы чаще прибегают к такому сценарию, им априори терять нечего,очевидно.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#5 написал: Ksenya078
Вчера, 20:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (201|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 559
Вот так вот дружишь семьями, вроде все прекрасно, общаетесь, а потом начинается... то на муженька не так посмотрела, то он неровно дышит к тебе, ты же ведь моложе и т.п. Сразу прерывать все это общение, пусть на других пялится. Ну это ладно, можно выкинуть из жизни. Мне не понравилось безразличие мужа главной героини, да еще эта тупая делёжка, как же это неприятно((( Самое замечательное, что помогла Лида женщине справиться с такими мерзкими ощущениями, с такой черной полосой в жизни, находясь на волоске. Хорошо, что закончилось все удачно! Спасибо за стори, +++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#6 написал: Light_a_dark
Вчера, 20:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 15
Цитата: Космонасть
Соседку вы заметили, а поведение собственного мужа вам не показалось странным? Обычно мужчины становятся равнодушны и переживают о жилплощади, когда уже вьют гнёздышко на стороне.Отсюда вполне закономерная мысль - что да, сделала -то женщина, да не та.Кстати, любовницы чаще прибегают к такому сценарию, им априори терять нечего,очевидно.


Не, бывший просто до последнего не верил, что я подам на развод. Он и сейчас один живет. Как он говорил дочери: "квартира пусть будет, а вдруг она вернется "
Зарегистрирован: 10.07.2018
#7 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 23:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (137|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 415
Прочитал историю и вспомнил свой давно забытый случай. Как оказалось, у меня тоже много завистников. Шапка пропадала на ровном месте тоже, никого кроме "друга" не было. Как оказалось, за долгие годы нашей с ним дружбы, он меня терпеть не мог и кидалой оказался. Шапка ему ненужна была моя, он богатый. А что она пропала, я тоже грешил на то,что сделать на меня может - поэтому забрал ( смешно конечно так думать ). Мысль закрыдывалась. Иначе зачем она ему? И голова у меня зверски кружилась, да и бывает иногда до сих пор такое, что все плывет... Вот и думай теперь, после этой истории...Просто недомогание или сделало дружком. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#8 написал: Космонасть
Вчера, 23:40
0
Группа: Журналисты
Репутация: (663|0)
Публикаций: 79
Комментариев: 1 373
Цитата: МертвецкиЖив
Прочитал историю и вспомнил свой давно забытый случай. Как оказалось, у меня тоже много завистников. Шапка пропадала на ровном месте тоже, никого кроме "друга" не было. Как оказалось, за долгие годы нашей с ним дружбы, он меня терпеть не мог и кидалой оказался. Шапка ему ненужна была моя, он богатый. А что она пропала, я тоже грешил на то,что сделать на меня может - поэтому забрал ( смешно конечно так думать ). Мысль закрыдывалась. Иначе зачем она ему? И голова у меня зверски кружилась, да и бывает иногда до сих пор такое, что все плывет... Вот и думай теперь, после этой истории...Просто недомогание или сделало дружком. +

Ужас какой.А как же хвалёная мужская дружба?
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#9 написал: Asheera
Сегодня, 00:04
0
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Публикаций: 4
Комментариев: 588
Цитата: МертвецкиЖив
И голова у меня зверски кружилась, да и бывает иногда до сих пор такое, что все плывет.

Вы на гемоглобин провертесь, железа в крови может не хватать. Очень жаль, что друг оказался вдруг... sad
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
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