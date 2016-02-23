Собака в лесу

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:27

Причина: Стилистика автора сохранена

klovam Просмотров: 303 Комментарии: 1 +9 Вчера, 23:27 by

Доброго времени суток, уважаемые посетители 4stor.ru. Сегодня я хотел бы вам поведать историю, которую мне рассказала моя коллега. История произошла с ней, когда она была еще ребенком. Как-то за обеденным кофе у нас зашёл разговор про паранормальные явления, я ей сказал, что люблю послушать подобные истории, а также упомянул о 4stor.ru, на что она сказала, что у неё есть, что мне рассказать. Она рассказала мне три истории. Две из них показались мне не очень интересными, а вернее, я не увидел в них ничего необычного, а вот третью я решил здесь опубликовать.Дело было в 90-ых. Машка тогда часто ездила в деревню к бабушке и дедушке. Деревня находилась в Смоленской области. Обычная рядовая деревушка: все друг друга знают, дома расположены в 5 линий, рядом речка и лес и, конечно же, собаки, куда ж без них. Многие жители держали четвероногих друзей. Машка была достаточно активной девочкой, очень часто бегала с подружками то на речку купаться, то в лес по грибы, по ягоды. Несмотря на то, что взрослые запрещали ходить детям одним в лес, дабы те не заблудились, озорные детишки все равно порой игнорировали подобные запреты, чтобы полакомиться сочной земляникой или черникой. Маша не была исключением. Не боясь получить подзатыльников от бабушки, она часто гуляла по лесу в поисках сочных ягод. Далеко вглубь леса Маша старалась не заходить, в основном ходила по окраине леса.Но как-то раз, будучи одна, Машутка увлеклась поиском сладкой земляники и зашла слишком далеко в лес. Как вы уже поняли, девочка не смогла найти дорогу обратно, она стала блуждать кругами, окончательно потеряв ориентацию в пространстве. Как известно, человек всегда в лесу ходит по кругу после того, как теряет ориентир.Сначала Маша вела себя спокойно, надеясь, что скоро найдет выход из леса, но потом постепенно ее спокойствие стало перерастать в панику, шаг сменился беспорядочным бегом, а к глазам стали поступать слёзы. После нескольких часов отчаянных попыток найти выход к деревне уставшая и обессиленная Машка присела на бревно и стала громко плакать и звать на помощь. И вдруг Маша увидела рядом с собой собаку. Собака была беспородная, обычная дворняжка, каких в деревне очень много. Маша знала всех собак в деревне, но эту видела впервые. Когда Машка заметила пса, то сразу же обрадовалась и подумала, что за ней пришли, что вслед за собакой сейчас непременно придет и хозяин, но... никого не было. Девочка играла с собакой, пес показался ей очень дружелюбным, давал себя гладить. Но в какой-то момент всё изменилось. Собака вдруг резко оскалилась, напугав Машку, и начала рычать, всем своим видом демонстрируя, что готова наброситься. Маша попятилась назад и бросилась бежать без оглядки. Пес стал ее преследовать. Девочка постоянно спотыкалась, но боялась остановиться, в то время, как собака бежала за ней, но не приближалась.Вдруг обессиленная Маша поняла, где она находится, ведь, убегая, она постепенно прибежала к окраине леса, и до деревни осталось совсем чуть-чуть. Оглянувшись назад, Маша не увидела собаки. Злой пес будто испарился.Как только Маша вышла из леса, она увидела соседей, которые уже собирались идти ее искать. Бабушка уже сообщила всем, что внучка пропала. Дома, постепенно отойдя от шока, Маша рассказала бабушке и дедушке про странную собаку в лесу. Они не придали этому значения: подумаешь, всякая местная собака гуляет где угодно, вот и в лес заглянула, хотя Маша сказала, что ранее эту собаку в деревне не видела. Всё бы ничего, но как-то раз Маше попались на глаза старые бабушкины фотографии. В чем же странность? - спросите вы. На одной из фотографий Маша увидела ту самую собаку, которую она встретила в лесу. Ведь именно она тогда указала Маше выход из леса.Поговорив с бабушкой и дедушкой, Маша узнала, что пёс, присутствующий на фото, долгое время был их любимым питомцем и умер незадолго до рождения Маши. Маша настаивала на том, что именно его она видела в лесу. Родители и дедушка, конечно же не стали воспринимать всерьез ее слова: мол, всего лишь похожий пес случайно оказался в лесу и указал дорогу.Но вот бабушка была иного мнения. Поначалу бабушка никак не отреагировала на слова Маши, а спустя час Маша увидела, как бабушка тихонько плакала. На вопрос "что случилось", бабушка ответила: "Это Полканчик решил прийти и помочь тебе выбраться тогда из леса, ведь он всегда с нами."

Ключевые слова: Собака лес умершие души домашние животные авторская история

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