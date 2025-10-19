Истории из жизни
Дурдом

BATYATVOY.AVI.EXE.MP3.MP40.PNG.JPG.USSR.USA.PCU.GPU

Я однажды гулял по набережной но потом в меня врезался камаз и из его выпала флешка со странным названием
BATYATVOY.AVI.EXE.MP3.MP40.PNG.JPG.USSR.USA.PCU.GPU. Потом флешку хотели хотели хотели хотели хотели хотели отобрать негры но потом их тоже сбил камаз. На флешке было видео с одноимённым названием. В видео в углу экрана была страшная надпись. Также в конце ролика было непонятное существо. после просмотра этого видео у меня отвалилась видеокарта и её переехал камаз. Потом меня сдали в детдом. Но ко мге приехал на камазе Пердят Танцы Ребёнок Живые и скинул меня с перового этажа в камаз
Ссылка на видео: https://youtu.be/a4oGDvl73yw?si=VjrxZq12obyF4qgo
Ссылка на в нормальном качестве: https://youtu.be/im9w2JbGhC0?si=IE0zKFpmDEwgBK9_


Новость отредактировал Estellan - 19-10-2025, 20:25
Причина: Изменен раздел.
19-10-2025, 20:25 by ZolotoyGudkaBob
Ключевые слова: КамАЗ флешка файл авторская история

