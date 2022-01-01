maninwasteland.avi

выживший Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:38 by

я всегда люблю попугатся всяких ужастиков и часто смотрю некоторых ютуберов но однажды а точнее 4 дня назад я сидел и смотрел видео пока не зашёл в почту я никому не был нужен так что письма не от кого не ожидал но в этот раз у меня в почтовом ящике лежало 2 письма одно письмо от неизвестного а другое от какой то компании спам подумал я и перешёл к неизвестному в письме была ссылка на скачивание и такие слова:тебе понравится это весело и тут я подумал что может это один из моих друзей просто решил прикольнуца и прислал какое то смешное видео и скачал его время было позднее так что я хотел посмеятся и лечь спать и вот я закрыл все вкладки зашёл в проигрыватель запустил видео и очень удивился тому что на фоне пустыня я не знал ни одного прикола в пустыне но это не главное а главное что из далека показалась чёрная фигура она медленно плелась к камере и когда фигура стала слишком близко то можно было увидеть что это был человек у него не было ног от слова совсем на месте где должны были ноги там пустота даже намёка на ноги не было руки были без кистей просто их не было вместо рта была большая пустая впадина тоже самое и с глазами две большие впадины оно смотрело на меня и пыталось что то сказать но вместо этого она повторяла непонятное бубнение у меня прошёлся мороз по коже и я поспешил закрыть видео но курсор от мышки не двигался не смотря на все попытки она оставалась на месте а непонятная тварь подходило всё ближе и ближе и повторяло одно и тоже пока оно не подошло слишком близко и я разобрал что он сказа он сказал:ты здесь не один и тут я услышал как кто то тащит что то по земле звук был громкий и он шёл из за двери и тут мне постучали в дверь в мою комнату звук был глухой но чёткий и тут дверь открылась и на меня помчалась та самая тварь на своих 2 руках и на прыгнула на меня потом я проснулся лежа на кровати я подскочил и проверил всю квартиру на наличие твари счастью твари не было и я уже хотел пойти посмотреть новые видео на компьютере как увидел на экране лицо той самой твари а в середине монитора красовалась кнопка повтора и вопрос хотите посмотреть данное видео снова и тут я понел что это был не сон

Ключевые слова: Видео твари дверь письма авторская история

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