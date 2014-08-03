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Истории из жизни

Кома

Эта жуткая и одновременно печальная история произошла с моим давним другом Игорем. Мы знакомы с ним еще со школьной скамьи и всегда дружили и ладили. После школы наши дорожки разошлись, разные вузы, разная работа, разные города. Но мы всегда поддерживали связь, переписывались в соц. сетях, разговаривали по телефону и т. д. и т. п. Через несколько лет он пригласил меня к себе на свадьбу. Познакомил со своей избранницей Ириной, он в ней просто души не чаял, так сильно любил. Еще года через полтора у них родилось двое ребятишек, две миленькие девчушки. С тех пор прошло пять лет, мы с Игорем продолжали так же общаться, как и общались, звонили друг другу и переписывались. Но в один прекрасный день он просто пропал, перестал отвечать на звонки и на свою страничку в контакте давно не выходил. Так продолжалось целых два года, я уже и стал забывать про него, мало ли у товарища какие дела появились, в конце концов это его личная жизнь. Но в один прекрасный день, как снег на голову, мне лично позвонил Игорь, голос его был каким-то тревожным. Мы назначили с Игорем встречу в местном ресторанчике. Когда я пришел, Игорь уже ждал меня за ближайшим столиком, вид у него был мрачнее тучи.
- Ну что, по пивку, - весело хлопнув его по плечу сказал я, пытаясь хоть как-то подбодрить друга.
- Да нет, наверное, по водке, - зло буркнул Игорь.
После очередной стопки водки Игорь помрачнел еще больше и сказал:
- Знаешь, Виктор, а мы ведь развелись с Ириной.
Я был просто ошарашен.
- А что так? - спросил я.
Игорь сказал:
- Два года назад я попал в крупное ДТП и впал в кому, я не знаю, либо подсознание, либо мое сознание, но я все видел, я как будто жил без тела, я всех видел, слышал, а меня нет. Я видел тебя, видел, как ты звонил мне, как ты переживал за меня, в отличие от моей жены Ирины. Она изменяла мне с моим коллегой по работе, изменяла мне уже на протяжении многих, как я узнал, лет. Она изменяла мне даже в моей палате и хотела, просила врача отключить меня от аппаратуры жизнедеятельности. Произошло чудо, я очнулся во время, я устроил жене полный допрос и разнос, я высказал все, что я видел, и знаю, пока якобы лежал в коме, на что та могла только, открыв рот, сказать:
- КАК?
- Конечно же, после такого подлого предательства, я уже просто не мог жить с этой женщиной, - ответил Игорь.
Мы еще немного посидели, после чего Игорь встал из-за стола и ушел. После этого случая прошло уже несколько лет, но меня тоже мучает вопрос: как. И что это вообще было с моим другом?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:11 by qqq666Просмотров: 1 186Комментарии: 12
+21

Ключевые слова: Кома подсознание страх неизвестность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 13:40
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (6436|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 349
Хорошая история. Опубликовали бы в ИЖ - огребли бы кучу плюсов. У нас там и не такая фантастика есть, на общем фоне данная страшилка выглядит ну просто супер реалистично!
Плюс от меня (2)
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#2 написал: акжана
Сегодня, 14:11
+1
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Репутация: (755|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 832
Некоторые свято верят, что больные в коме слышат и чувствуют окружающих интуитивно. Они разговаривают с больным, включают любимую музыку, читают им книги.

Будем считать , что кома у Игоря была не совсем обычной, а его душа витала в астрале и ему позволили увидеть и услышать, то что жена скрывала много лет.
ПЛЮС! +++++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#3 написал: Элиния
Сегодня, 14:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 58
))) интересно, с фантазией... вот только после комы, как же так сразу... и разнос и допрос)))
Зарегистрирован: 5.05.2017
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:06
+1
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Репутация: (1956|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 427
Мне история понравилась, я плюс ставлю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#5 написал: Talisha
Сегодня, 16:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (766|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 796
Пока тело лежало, душа летала, ничего удивительного. Правда, редко кто, выйдя из комы, помнит это.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#6 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 16:52
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1891|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 733
+как, говорят "не было бы счастья да несчастье помогло" . Кома на жену не верную глаза открыла
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#7 написал: ана аю
Сегодня, 17:13
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (668|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 930
Похоже на правду! Плюс! Жаль бабёнка легко отделалась, только люли от свежевышедшего из комы мужа.
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
#8 написал: Вареньевна
Сегодня, 17:50
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Репутация: (297|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 294
Вообще жесть. Вот она любовь в одни ворота.
Плюс.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#9 написал: az.ecmb
Сегодня, 18:12
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1402|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 896
Реалистичная история о человеке, потерявшем розовые очки.

Единственное, что выглядит не жизненным, это вот этот момент:
я очнулся во время, я устроил жене полный допрос и разнос, я высказал все, что я видел, и знаю, пока якобы лежал в коме, на что та могла только, открыв рот, сказать:
- КАК?
Такая реакция "КАК?" скорее характерна для загнанного в угол мужчины. Женщина до последнего будет отпираться даже от очевидного и пофиг на все допросы с пристрастием и улики - все перевернёт и мужика же овиноватит. Не верю я в результат от таких допросов.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:22
+5
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Репутация: (1956|-2)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 427
Цитата: az.ecmb
Женщина до последнего будет отпираться даже от очевидного и пофиг на все допросы с пристрастием и улики - все перевернёт и мужика же овиноватит.

Вот енто точно. Я б сказала: "Ты что енто тут расшумелся, а? Где ты чего видал? Тебя, дурака, наркотиками в больнице обкололи, тебе и приглючилося! Я, пока ты там прохлаждался да сны страшные просматривал, всю семью на себе тащила, на таблетки тебе последние гроши тратила, а ты, гад такой неблагодарный, еще претензии тут мне предъявляешь! Алименты давай! Работать иди, и побыстрей! А не согласный- и правда другого мужа себе найду, достукаешься у меня!"
И всё. Как шёлковый муженёк сразу станет. И зарплату всю принесет, и вякать забудет. Так то. Я со своим только таким способом, а иначе нельзя, от рук мужики моментом отбиваются.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 21:02
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Публикаций: 0
Комментариев: 747
Баба Клава апплодирую) да, как то она живенько так согласилась со всеми обвинениями, слабачка))).
Когда человек выходит из комы наверное думает в первую очередь, что это все ему приглючилось, приснилось, а он так сразу уверовал, что так и былО. Но история интереснейшая, плюс несомненно.
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#12 написал: az.ecmb
Сегодня, 22:29
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Репутация: (1402|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 896
Клавдия, ну вот нафиг ты этот женский клуб учишь всяким непотребствам?! Пусть бы покрутились на горячей сковородке. А то придётся для сохранения равновесия открыть на сайте ускоренные курсы обучения Домострою. Благо, теория рабочая, разработана и утверждена предками, и на современной практике тоже прекрасно работает.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
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