Зимняя дорога.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

dr.Zoidberg Просмотров: 1 135 Комментарии: 16 +20 Вчера, 13:05 by

В дороге разное может случиться. Как-то с товарищем поехали в ночь за 400 км от дома. Зима, на часах часа два ночи было, ехали по безлюдной трассе, товарищ задремал. Скорость около 110-120 была, зимой больше не рискую наваливать, даже на чистой дороге. Проехали уже километров 230-240 от дома. Вдруг вижу боковым зрением, справа от машины какое-то движение, голову поворачиваю - ничего. Опять прямо смотрю и снова боковым вижу, и тихо охреневаю от увиденного. Вровень с машиной несется черная псина размером с крупного такого бычка. Целеустремленно так бежит, не обгоняя и не отставая, именно вровень.Голову поворачиваю, и видение исчезает вместе с моими нервными клетками.Криком бужу товарища, пытаясь объяснить, чтоб смотрел направо боковыми зрением. В ответ полнейшее недоумение и непонимание заспанного человека.А "собачка-то" была…А чтоб вам понять моё состояние после увиденного, скажу только то, что прошло уже 9 лет после того случая, а я без лишней необходимости стараюсь ночью на дальние расстояния не ездить, только днём. Что это было - до сих пор непонятно, вроде и не уставший я был, а единственный свидетель и тот спал.Так что, господа и дамы форумчане, может, у кого из Вас есть объяснения.

Ключевые слова: Видение дорога домой собаки черная полоса ночь. трасса авторская история

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