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Истории из жизни

Зимняя дорога.

В дороге разное может случиться. Как-то с товарищем поехали в ночь за 400 км от дома. Зима, на часах часа два ночи было, ехали по безлюдной трассе, товарищ задремал. Скорость около 110-120 была, зимой больше не рискую наваливать, даже на чистой дороге. Проехали уже километров 230-240 от дома. Вдруг вижу боковым зрением, справа от машины какое-то движение, голову поворачиваю - ничего. Опять прямо смотрю и снова боковым вижу, и тихо охреневаю от увиденного. Вровень с машиной несется черная псина размером с крупного такого бычка. Целеустремленно так бежит, не обгоняя и не отставая, именно вровень.

Голову поворачиваю, и видение исчезает вместе с моими нервными клетками.
Криком бужу товарища, пытаясь объяснить, чтоб смотрел направо боковыми зрением. В ответ полнейшее недоумение и непонимание заспанного человека.
А "собачка-то" была…
А чтоб вам понять моё состояние после увиденного, скажу только то, что прошло уже 9 лет после того случая, а я без лишней необходимости стараюсь ночью на дальние расстояния не ездить, только днём. Что это было - до сих пор непонятно, вроде и не уставший я был, а единственный свидетель и тот спал.
Так что, господа и дамы форумчане, может, у кого из Вас есть объяснения.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 13:05 by dr.ZoidbergПросмотров: 1 135Комментарии: 16
+20

Ключевые слова: Видение дорога домой собаки черная полоса ночь. трасса авторская история

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Комментарии

#1 написал: FromSiberia
Вчера, 13:39
+3
Группа: Посетители
Репутация: (78|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 858
Боковым зрением много чего можно увидеть)))) А если боковым зрением посмотреть на себя в зеркало, то вообще может быть сюрприз... как у Макса Фрая в рассказе "Требуется чудовище". :)

Это я вовсе не к тому, что вам показалось. Верю, что "собака" была. +++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#2 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 13:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 117
Цитата: FromSiberia
Боковым зрением много чего можно увидеть)))) А если боковым зрением посмотреть на себя в зеркало, то вообще может быть сюрприз... как у Макса Фрая в рассказе "Требуется чудовище". :)

Это я вовсе не к тому, что вам показалось. Верю, что "собака" была. +++++++++++++

В рассказах я читал про такое, но когда видишь сам, это нечто другое)
Зарегистрирован: 11.02.2016
#3 написал: Estellan
Вчера, 13:42
+6
Группа: Редакторы
Репутация: (1623|0)
Публикаций: 170
Комментариев: 2 122
Зрение порой играет с мозгом странные штуки. Дверная ручка, у меня, боковым зрением, была крайне похожа на хвост недавно почившей кошки. Много можно таких случаев вспомнить. Возможно, отражение чего-то в машине или свет-тень от деревьев у дороги вот так преображались.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#4 написал: Летяга
Вчера, 17:56
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 775
Комментариев: 8 682
Вообще, рассказов об очень крупной чёрной собаке, сопровождающей автомобиль на ночной дороге, довольно много, на 4сторе в том числе.
Явление, однако! Не очень приятное. Если это №глюк", то почему у многих одинаковый?
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#5 написал: ponchik
Вчера, 18:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 71
Действительно, очень много рассказов про "нечто"(не только собаки), сопровождающее автомобили в ночное время суток. И этот "глюк" встречается довольно часто, особенно по ночам и преследует машину не отставая от нее, несмотря на то, что водитель увеличивает скорость. Может быть, это происходит от напряженного вглядывания на дорогу в ночное время суток, ведь света фар всегда не достаточно, чтобы нормально разглядеть что-то, тем более боковым зрением. История написана хорошо, будто сама ехала в этой преследуемой машине. Конечно же "+".
Зарегистрирован: 7.07.2019
#6 написал: Tigger power
Вчера, 19:00
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2277|-8)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 797
Да, есть на сайте люди, что видели черную собачку, понять бы что за псинка и чего хочет. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#7 написал: DRUID
Вчера, 19:25
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (243|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 228
Я дома на диване и мне очень жутко , страшно представить ощущения автора .

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#8 написал: Tremolante
Вчера, 19:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 146
я без лишней необходимости стараюсь ночью на дальние расстояния не ездить


...Остерегайтесь выходить на болота в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно (с) Вы, часом, не из рода Баскервилей? wink
Шучу, конечно. :)
Зарегистрирован: 2.08.2013
#9 написал: ZelD
Вчера, 19:53
+3
Онлайн
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Репутация: (42|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 481
У меня было похожее, только бежало не по дороге, по полю вдоль нее. Сначала думал куст за мной несётся, потом присмотрелся-по форме больше похоже на кабана. Хорошо осень была сухая, прибавил газку. На скорости 140 оно отстало.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#10 написал: Olga-Viculia
Вчера, 20:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 411
Зимняя дорога,особенно ночью, сама по себе опасна.Друг отца рассказывал,как он в мороз -50 ехал и машина заглохла ночью.,посреди леса.Вот где ужас ужасный.

Да,и за интересную историю плюс
Зарегистрирован: 22.03.2013
 
#11 написал: ZelD
Вчера, 20:35
+5
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 481
Цитата: Olga-Viculia
Зимняя дорога,особенно ночью, сама по себе опасна.Друг отца рассказывал,как он в мороз -50 ехал и машина заглохла ночью.,посреди леса.Вот где ужас ужасный.

Да,и за интересную историю плюс

У друга моего отца тоже есть похожая история. Только немного теплее было, около -30. Его тогда волки пытались скушать. Он от них по дороге в поселок бежал, они по обочинам справа и слева. Вплотную не подходили, но и не отставали, бежали метрах в 20ти от него. Чтобы как-то отвлечь их внимание, он снимал на бегу вещи и выбрасывал. Разделся почти до трусов, когда из-за поворота лесовоз выехал. Потом ходил, смотрел что от вещей осталось-даже валенки в лохмотья! Говорит пока бежал, холода совсем не чувствовал.
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#12 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 21:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 117
Цитата: Летяга
Вообще, рассказов об очень крупной чёрной собаке, сопровождающей автомобиль на ночной дороге, довольно много, на 4сторе в том числе.
Явление, однако! Не очень приятное. Если это №глюк", то почему у многих одинаковый?
+++

Я тоже слышал подобные истории от водителей, всё как то не особо верилось до того момента. И ещё интересно, что именно несколько раз голову отводил и видел "это" боковым зрением.
Зарегистрирован: 11.02.2016
#13 написал: Человек Яви
Вчера, 21:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 48

У друга моего отца тоже есть похожая история. Только немного теплее было, около -30. Его тогда волки пытались скушать. Он от них по дороге в поселок бежал, они по обочинам справа и слева. Вплотную не подходили, но и не отставали, бежали метрах в 20ти от него. Чтобы как-то отвлечь их внимание, он снимал на бегу вещи и выбрасывал. Разделся почти до трусов, когда из-за поворота лесовоз выехал. Потом ходил, смотрел что от вещей осталось-даже валенки в лохмотья! Говорит пока бежал, холода совсем не чувствовал.


Вот это крутяк история. Беги Форест, беги
Зарегистрирован: 16.03.2019
#14 написал: ТЭРЫЧ-инкогнитыч
Вчера, 21:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Ехал ночью я по трасе
Вдруг - собачка!...
Вот-те здрасте...
Вровень с тачкою бежит...
....
Друг мой спит
И не жжужит...
....
А собачка всё бежит
У меня очко дрожит
....
Больше ста... По зимней трассе..
Ночью...
... И опять же: здрасте,.. :
Больше так гонять не буду
Что-б не видеть ту приблуду...
Зарегистрирован: 17.09.2019
#15 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 23:01
+2
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 117
О, Тэрыч! И Вам здрасте!
А Вы стихов я вижу мастер...

Хотя как мастер, так отчасти
Виршей диванных копипастер
Похоже вы такой же масти,
Что видел я в окне на трассе.

И верно, вспомнил, помнить буду!
Тогда бежали две приблуды ))
Зарегистрирован: 11.02.2016
#16 написал: NinaEE
Сегодня, 04:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
Мой папа рассказывал, что ехал зимой по трассе. И боковым зрением увидел, или показалось, хоть и зима была, что на обочине стояли парень и девушка, он в шортах, она в купальнике красном. Что это было???? Плюс, верю.
Зарегистрирован: 15.07.2019
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