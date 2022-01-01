Безопасность в телевизоре

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:33

Причина: Изменен раздел.

Zed51 Просмотров: 54 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:33 by

Чтож я пишу эту историю рядом с телевизором.Оно поросит распостронять файл"ANGEL.TXT",в нём говорится "ОДИН АНГЕЛОК, УПАЛ С НЕБА И РЕШИЛ ПРИНОСИТЬ УЛЫБКИ".Честно я интерисуюсь криппи контентом и смертельными файлами.Но сейчас не об этом, всё началось с того что мне этот файл отправили и я открыл его. Там была улыбкаНапифатанная из символов а ниже фараза описанная выше, она была написана обсолютно нормально без искожений и тд. Ну в общем после 2 дней, решил сфотать на фото аппарат саою кошку так как ей исполнилось 10 лет. Когда я сфотал её, то фото перенёс на компьютер чтобы слегка редактировать, но когда я открыл фото то оно искозилось, как будто несколько раз выкрутили контрасть поставили чёрно белый фильтр, а вместо глаз белые блестящие точки.Ещё через 2 дня у меня в тетради(на которой я пишу) появились рисунки, на первом какойто мальчик скорее всегоя и гумонойдное существо, на втором изображена кошка на которой нависает этот гумонойд и надпись "не доверяй кошкам", на третьем рисунке изображон телевизор с надписью "безопасность в телевизоре".сегодня я у кровати уведел свою кошку, как из фото только со злостным оскалом,Вспомнив про телевизор, я включил его и кошка остановилась. Она не подходила на шум и свет телевизора, смотрела на меня с не естествиной злой мордой. Сейчас 4:00 и она довсихпор там и произносит одну фразу "РАСПОСТРОНЯЙ".

Ключевые слова: Кошка телевизор смертельные файлы криппипаста авторская история

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