Дача. Часть 3

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:24

Причина: Изменен раздел.

Prochor Alexeev Просмотров: 46 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:23 by

Раздел третийАлександр БойкоЯ спал минут тридцать, или час, не знаю.Когда я проснулся, в начале я подумал, что всё что было мне приснилось, но когда я увидел, что я нахожусь в машине, то был удивлён. Я всё вспомнил.«Ага, я в полицейской машине. Но полицейских нет. А свет во дворике не горит, что-то произошло» ― думал я.Какое чувство подсказывало мне, что надо идти на помощь. Оно говорило мне, что в доме заперт кто-то, а этот кто-то должен быть освобождён мною. Но одновременно я понимал опасность, чувство говорило мне это.Я с лежащего положения сел, и взял винтовку, которая лежала на кресле в переднем ряду. Я проверил её. Она была заряжена и готова к бою. Я взял винтовку, прикрепил оптический прицел и был готов к бою.Страх перед этими существами, которые хотели убить меня, но убили мою семью, улетучился. Теперь мною управляло желание мести этой Адской твари. Я хотел убить существо.Я встал и стал пытаться открыть дверь машины. Но безуспешно. Я ещё несколько раз пытался открыть, но безуспешно.«Чего она закрыта! ― думал я. ― в самый нужный момент всегда всё закрыто! Ну как её открыть? Может выломать дверь? Да выломать дверь! Выломать дверь…»Я собрал все силы, и ногами выбил дверь. Она вылетела и упала на парковку. Стекло громко разбилось. Я вышел, и держа вперёд винтовку открыл калитку. Калитка открылась, будто бы овтамати-чески, а я вошёл.Я увидел, что фонарики не включены, хотя через сон слышал, что Михалков говорил о том, что включит фонари, для безопасно-сти. Так он сказал. Но сейчас они были выключены. Будто бы кто-то выключил их. Но где тогда полицейские? Если они уехали, то чего его одного оставили. Или это ему одному кажется? Может все те ужасы это лишь длинный ночной кошмар, а сейчас он проснется и пойдет пить чай?Но на этот раз я не боялся. Я отвязал эту иллюзию. Теперь я стал абсолютно бесстрашен. Теперь мною двигала какае то супер сила, которая до сегодня спала внутри меня. Я подготовил винтовку к кровавому бою. Теперь я был готов даже умереть, лишь бы убить это проклятое существо.Я, глядя в оптический прицел открыл калитку. На ручке калитки повисла чья-то оторванная рука. Но моя сила не отошла. Даже кровоточащая оторванная часть тела какого-то человека не отбирала у меня какуе-то неведомую храбрость.Я оторвал руку от ручки и закрыл калитку. Зрелище было не лучшее: по дворику были разбросаны куски людей. Уши, ноги, носы, руки, даже разбитые глаза, и ото всего текли огромные и тош-нотворные реки красной крови.Я видел всё через оптический прицел. Но противник не появ-лялся. Я был немного напуган. Я не знал, что умеет эта тварь, но теперь понял одно: мой противник просто рвёт людей на части, разбрызгивая кровь. Это его тактика.Храбрость укрепилась, так как теперь я знал боевую тактику своего неведомого, но ужасного противника.Моя супер сила вела меня в дом. Я знал, что там, куда ведёт кровавый след, чудовище ждёт оскалив свои отвратительные жёлтые и острые зубы.Я стал медленно, не отводя от глаз оптического прицела под-ниматься по лестничке обожженной диким камнем в предбанник, чтобы там открыть дверь в дом и убить тварь.По какой-то причине, я перестал бояться этих существ. Теперь мне хотелось только убивать этих тварей. Я был готов даже умереть. Страх смерти просто улетучился. Теперь мною окончательно овладела супер сила, теперь я был готов убивать без страха.Я стал пытаться открыть дверь в предбанник, но она была тупо закрыта. Но не просто закрыта. Я по какой-то необъяснимой причине понял, что она закрыта какой-то сверхсилой.Мне не сильно хотелось рушить собственный дом, но я понял, что дверь надо прострелять, хотя прострелять дерево не так легко. Дверь была полностью сделана из дерева, по этому прострелять её будет не так легко.Я открыл огонь по двери. Но пульки попадали, в начале отби-вали маленькие кусочки, но когда пустишь вторую пульку, то кусо-чек который отлетел в начале, влетает в дверь и приростает тук, будто бы он и не отваливался.Но, пулька отлетела, и целилась в меня. Я уклонился и пулька пролетела за меня, но я не успел оглянуться, она летела в меня об-ратно несясь на полной скорости.Я отскочил в самый последний момент и упал с лестнички на тратуарную плитку, а мое лицо упало прямо в лужу крови.Я почувствовал лёгкий хруст. Я понял, что у меня сломан нос. Я подумал, что наверное пулька влетела в дверь и взорвалась, но хлопка не было. Но резко я понял, что в меня что-то летит. Я поднял голову и увидел летящую пулю. Я в самый последний момент откатился. Пулька ударилась об плитку, и взорвалась, немножко оглушив меня, так как она упала совсем рядом с моей головой, а точнее почти попала мне в ухо.Я немного полежал напуганный и шокированный этим. Впервые я окончательно убедился, что это всё не сон. Если бы я упал во сне, то обязательно бы проснулся и пошёл бы пить чай. Но теперь я окончательно понял, что происходит всё на самом деле.Но храбрость вскоре вернулась. Я встал, и увидел, что вся моя одежда запачкана красной кровью. Нос уже перестал болеть, но кровь текла и капала мне в рот. Я подойдя к стене, покопавшись в кармане нашёл салфетку и заткнул ею ноздри, из которых текли маленькие речки крови. К счастью губа не была разбита.Я не знал как мне открыть дверь. Я не хотел снова убегать от пули, которая уж очень резво хотела убить его самого, а толку было всё равно ноль, чтобы рисковать своей жизнью: любые повреждения у двери заживают.Я не мог осознать, что мистика это правда. Что есть проклятья, чудовища, магия и истинное зло. Что всё, что отрицали родители, всё это существует и ещё как. Оно агрессивное прямо как в книгах, которые родители в случае если находили у него, запрещали читать их. Вообще его родители много что ему запрещали. Они хотели, чтобы он вырос и стал «Истинным человеком» или «Человек с большой буквы» или «Человеком разумным» ― так они часто го-ворили ему. А теперь всё это лишь слова. Родители врали ему, воз-можно по тому, что сами сталкивались с мистикой, а ему говорить не хотели. Всё может быть. Кто знает. Мои родители были очень консервативными.Мой отец, Семён Михайлович Бойко, работал бизнесменов. Он был очень серьёзным. Он был руководителем компании «Укр-кино». В этой компании работаю и я. Но к сожалению лишь работник, а мой отец был не просто каким-то там начальником, а основателем компании. Он запрещал мне читать литературу ужасов и фантастику. По этому я обычно сидел и смотрел по телику комедии.Мать Владислава Андреевна работала учительницей в школе. К счастью я попал именно в её класс, когда учился в школе. Она тоже была строгая, но не такая, как отец. Если отец хотел, чтобы я просто учился, то мать разрешала мне читать и смотреть всё, что угодно, но только когда папы нет, но всё же она разделяла мнения отца, но не так агрессивно и упёрто их навязывала.А теперь всем моим убеждениям просто настал конец. Теперь я знал, что мистика существует, и уже ничего не мог с этим поделать.Я думал что мне делать, но всё в пустую.Все мысли были в основном слишком нереалистичными. Я думал попробовать выломать дверь, но раз она не открывается, то и выламываться не станет.Так прошло тридцать или сорок минут тупых рассуждений. Я сидел на лавочке в своём дворике и пытался что-нибудь придумать. Но мысли были в основном дурацкие: позвонить ВВС, чтобы дом разбомбили, уничтожить дом гранатой, поехать в магазин оружия и купить базуку. И ещё много всякого такого.Но резко меня осенило. Мне пришло в голову прострелят за-мочную скважину, чтобы просунуть руку и открыть дверь изнутри.Конечно идея была странной.Как я смогу просто так открыть дверь, запетую какими-то ма-гическими силами? В том дело, что это очень рисскованая затея. Есть большая возможность, что у меня нечего не получиться. Но лучше всё же попробовать.Я решил, что в любом случае попробую что-нибудь сделать. Если не получиться, то это уже судьба. С этим нечего нельзя поде-лать. Судьба, это всегда судьба…Я встал с лавочки.Я медленно, на цыпочках пошёл к двери. Я стал немножко бо-яться. Но храбрость, но храбрости всё же было гораздо больше чем страха. Теперь я был окончательно готов ко всему.Я уверенно поднялся по лестничке ко входу в предбанник, и навёл оптический прицел прямо в стороне от замочной скважины. Я набрался храбрости, и изо всех сил открыл залп.Но пульки не отлетали. Они начали отбивать маленькие щепки по краям скважины, а мелкие щепки не могли срастаться. Так сква-жины увеличивалась, а щепки летели на пол.Так после десяти минут стрельбы на месте маленькой скважины образовалась такая дыра, в которую без труда можно было про-сунуть руку.Я перестал стрелять и пока что положил винтовку на пол, чтобы просунуть руку в образовавшуюся дырку и открыть дверь в дом.Я без труда просунул руку в дыру. Я нащупал дверную ручку, и повернув её по часовой стрелке открыл дверь. Меня окатило холо-дом от того, что мне удалось открыть закрытую каким-то дьяволь-ским заклятьем дверь, при чём оставшись абсолютно целым и не-вредимым.Я поднял с земли винтовку и зашёл в предбанник. Я не закрыл за собой дверь. Я снова поднёс к глазам оптический прицел, но никого я не увидел в предбаннике. Теперь я понял, что существо спряталось в доме, и что теперь мне надо только зайти.Я взял входную дверь за ручку, и стал оттягивать дверь к себе, но дверь не поддавалась. Но тут я не смогу применить ту тактику, которую я применял с дверью в предбанник, так как тут дверь двойная, а я сам сделал её пуленепробиваемой. Я ещё попробовал открывать дверь, но толку от этого не было, дверь не открывалась.Я вышел из предбанника, без труда открыв входную дверь, но только теперь те усилия были напрасны. Он попусту потратил пули. Я зря трудился. В дом мне не попасть.Я спустился по лесенку, вышел во дворик, и резко вспомнил: «Я же могу залезть через окно!». Через окно. Окно…Я сразу пошёл обратно, но зрелище меня шокировало: окно было заколочено. До этого я тупо не замечал этого. Будто бы эти адские создания насмехаются надо мной, беспомощным человечком, который видимо для них как клоун в цирке выступает для этих ужасных созданий.Я был окончательно поражён тем, как меня обхитрили эти ужасные создания. Теперь я знал одно: я должен бежать на машине полицейских и вызывать новый отряд, только на этот раз тяжело вооружённых с дробовиками и огнеметами, пусть сами со всем раз-бираются, а он лучше будет сидеть где-нибудь и пить чай. Моя храбрость угасла окончательно.Я стал идти к калитке. Я подошёл и оторвал руку, которая до этого момента хотела открыть дверь, и кинул её на землю. Я стал дёргать калитку чтобы та открылась, но она не открывалась.Храбрость окончательно покинула меня. Я понял, что заперт на своём участке, а когда сильно топнул ногой, то провалился. Плитка разъехалась прямо под ногами, а я покатился по земляному туннелю, пока не приземлился в широкий туннель.Поскольку туннель был неглубокий и состоял из земли, то особенно у меня нечего не болело. Я лишь немного ушибся.Потом я увидел, что дверка сверху закрылась. Но, я увидел, что в туннеле горел свет. На потолке были лампочки. А ещё удиви-тельней было то, что по туннелю была выложена плиточная дорож-ка. А потолок был подпорат какими-то досками.Я был шокирован этим. Я немножко полежал на полу в глубо-ком удивлении, не в силах представить то, сколько всего произошло со мной за одну ночь, то, что ещё вчера утром я не мог себе такого представить.Я встал, а потом услышал какие-то шаги. Я прицелил оптиче-ский прицел полностью готовый стрелять. Меня уже не интересо-вало, что это за место, теперь мне хотелось лишь уберечь себе жизнь. Я навёл прицел на самый край коридора, откуда доносились шаги. Шаги становились ближе, ближе, и я уже был готов спустить курок. Я понял, что ко мне приближаются два существа.― Три, два, один, ― бормотал я про себя много раз, а когда увидел чьи-то силуэты в краю коридора, открыл залповый огонь.Я услышал, что существа, которых я убил, застонали и завопи-ли. Я сразу побежал чтобы проверить, убил ли я их, а в случае если не добил то я их расстреляю в кровь, раздолбаю в кашу.Я стал быстро бежать к месту гибели существ, а когда добежал был шокирован: это были люди, а конкретно два мужчины в дело-вых одеждах, которые внешне напоминали типичных американских бизнесменов, как из какого-то фильма про Америку.Я не мог понять, как всё это складывается. Я был шокирован.Я не мог нечего понять и сложить всё в кучу. Какие-то ужасные существа, какае-то магия, какой-то подземный коридор. Как это всё можно сложить вместе. Больше напоминает какой-то фильм типа как «Остров фантазий» или «Игра на выживание». Буд-то бы меня прямо сейчас снимают, будто бы я играю в кино. А точнее в каком-то фантастическом фильме ужасов. А сейчас я как бы попал в какуе то подземную лабораторию, построенную Америкой для разработки каких-то боевых чудовищ для войны с Россией. Хорошая конечно идея, но поскольку записывать это в книгу или снимать фильм я не мог, так как я был самим действующим героем этой интересной истории. А особенно это смешно тогда, когда тебе хочется стать ге-роем какого-нибудь фильма, а сейчас ты им и есть, но только ты не особенно этому радуешься, а скорее хочешь отсюда сбежать, чем что-то делать. А что мне делать я не знаю…Я решил, что надо что-то делать. Я подумал: «Может стоит по-ходить по коридору, чтобы найти какой-нибудь другой выход, ведь я не думаю, что эти бизнесмены так закатывались сюда, уж слишком чистый у них вид». Да, найти другой выход… хорошая идея. Я пошёл вперёд. Если эти бизнесмены шли от входа в саму лаборато-рию, или чтобы оно там ни было, то значит, что там можно выйти из этого грубо говоря подвала, в котором скорее всего и разработали эту мразь, и выпустили поохотиться в село Озёрное и на Окружное дороге Харькова. Я почувствовал, что мне надо идти в ту сторону, там я найду выход из этого подземного Ада на Земле, по другому его и не назовёшь.Я пошёл впёрёд, но резко увидел, что мне на живот наведены оптические прицелы. Я глянул в конец коридора, и увидел Амери-канских солдат с винтовками и дробовиками, которые явно на-строены очень агрессивно и не собираются слушать никаких объ-яснений. Я остановился и отвёл винтовку от лиц этих вояк.― Бросай оружие, Малоросский гад, который заявился к нам с винтовкой и с агрессивным настроением, ― грубо сказал один из солдат. ― Бросай оружие и поднимай руки вверх, а то мы тебя рас-стреляем. Если ты будешь нас слушать может у тебя есть ещё одна возможность увидеть белый свет своими погаными глазёнками. Слушай нас, Маллорос.Я без сопротивления выполнил все команды солдата.― А теперь не сопротивляйся, сейчас я подойду и надену на твои гадкие и грязные ручёночки наручнички. Думаю, что они под-ружатся на всегда, а потом посадим тебя в тюрьму, с которой ты познакомишься на всегда. Те, кто проникли в эту лабораторию, по-жизненно попадают в тюрьму. По этому потише веди себя, гад, может отпустим тебя, если ты не агент Кремля. Вод бы взорвать его, как Хиросиму или как Нагасаки.Я стоял на месте, не сопротивляясь, пока на меня надевал на-ручники главный солдат.― Эти наручники, если ту будешь пытаться вырваться, будут бить током, а если это не подействует в течение минуты, то оно начнёт палить огнём, так что будь осторожен. ― сказал главный солдат и отошёл от меня, ведя меня в саму лабораторию.Так мы шли долго, около километра под землей, освещаемой фонариками, по дорожке выложенной плиткой. Так мы шли абсо-лютно без разговором, тихо передвигаясь по мрачным и душным коридорам.Но потом мы дошли до стенки из железа, с дверцей, с верху от которой висел флаг Америки в раме для картин.Главный солдат стал впереди меня и нажал на какой-то панели с кнопочками непонятный некому код, а потом компьютерный голос сказал «ВХОДИТЕ» и дверь открылась, наш отряд зашёл.Мы зашли в комнату, которая как я понял, и скорее всего так оно и было, была главной лабораторией в этом подземном комплексе.Тут я увидел множество ужасов: в огромных капсулах создавали генной инженерией тех ужасных существ с которым он встречался; на компьютерах люди крутили планы какого-то силового поля в доме, который сковывает двери; сбоку на компьютере накладывали доски на окна ― оказалось это всего лишь очень реалистичные голограммы, которые накладывают с этой базы; на столе какие-то люди похожие на хирургов из каких-то бутылок давили нервные окончания и сами нервы этим существам; сбоку такие же хирурги на каких-то машинках делали кости этих существ; сбоку в пробирках была налита зелёная кровь этих существ; сбоку делали протез зубов, который потом несли новому уродливому созданию; потом его помещали в капсулы и как бы консервировали, чтобы потом выпустить.Так меня вели вплоть до конца лаборатории, где сидела хомяко-подобный бизнесмен. Он читал какой-то журнал, попивая чай с пе-ченьем.Его кабинет, который был вполне уютно обустроен, от основной лаборатории отделяла стеклянная стена с дверью из стекла, закрытая голубыми шторами, с узкой открытой полоской, где была дверь, через которую я его и увидел.Бизнесмен внешне напоминал еврея. Огромный нос сильно вы-пирал с плоского лица. Голова была лысой, за исключением редких гладко выбритых волос на макушке. Особенной бороды не было. Из волос густо росли только пушистые брови. Глаза были карие. Скулы были румяные. Уши сильно отходили от основного лица. Он пил чай, или кофе, абсолютно не обращая внимания на то, что про-исходит у него за шторами.Дверь в кабинет открылась. Я зашёл.― Кто теперь попался? ― спросил бизнесмен, будто бы к нему подвели не человека, а котёнка, щеночка или птичку. Говорил он очень гордо, явно доказывая своё превосходство надо всеми ос-тальными людьми, находящимися в комнате.― Мы его ещё не спрашивали. ― сказал главный солдат, явно немного побаиваясь своего надменного начальника. Я ясно понял, что его начальник не лучший человек. Голос солдата несмотря на проявленную в коридоре надменность, явно дрожал при разговоре с начальником.― Мистер, скажите кто вы такой? ― сказал бизнесмен с явной насмешкой, насмехаясь над моей беспомощностью. Он презрительно глядел на меня своими кариими глазами.― Я Александр Бойко. ― ответил я, пытаясь говорить тихо и беспомощно. ― вы выслушаете мою историю?― Выслушаю, выслушаю. Лучше побыстрее г делу, а я тебе расскажу, кто я такой. ― сказал бизнесмен, в голосе которого в мо-ему глубочайшему удивлению проснулась нотка сочувствия. В глу-бине души мне показалось, что он и правда хочет меня послушать.― Слушайте, это очень долгая история. Я отъехал с дачи, где у меня был сын и жена. Мне надо было заехать в нашу городскую квартиру, сделать разных дел по хозяйству. Вот я еду по Окружной, а за мной стали гнаться точно такие существа, как вы делаете. Вот прямо вот такие. И так до поворота на Циркуны. А потом я включил по радио новости, и услышал, что отец и сын, вот забыл как их зовут, пропали без вести. Вы как-то связаны с их исчезновением?― Конечно. ― ответил бизнесмен, будто бы говорит об абсо-лютно обычных вещах. ― Мы их для экспериментов поймали.― Слушайте дальше. Я от них умчался, а потом какое-то внут-реннее чувство подсказало мне, что надо ехать домой, в село Озёр-ное, под которым мы собственно и находимся. Я приезжаю, вижу что в доме везде кровь и куски моей семьи. Потом я вызвал поли-цию. Я им всё рассказал, а потом от ужаса потерял сознание. Я за-снул в одной из полицейских машин и проспал так минут тридцать или может час. А потом я проснулся, и вижу, что некого нету кроме кусков рук и крови. Я взял в машине винтовку и пошёл в дом. А потом не мог зайти в дверь. Как вы это сделали.― Мы заблокировали двери защитным полем. А оставили только пробел в замочной скважине, а из-за некоторых недостатков в поле если стрелять вокруг скважину то слабый кусок поля рядом с ней начинает трескаться. А чтобы пуля отлетала и гонялась за тобой, то мы накладывает специальную программу, которая действует на пулю так, чтобы она начала гоняться за тем, кто эту пулю пустил. Это всё один эксперимент. Мы готовим это всё для войны с Россией. А заколоченный окна, это лишь голограммы, которые отражает защитное поле. А вот храбрость, которая резко на тебя находила, это всё наше психическое оружие. В скорее русские солдаты под его воздействием будут сами себя расстреливать, абсолютно уверенные в том, что так они победят. На тебе мы исследовали его самую слабую форму. Предавание уверенности мы будем использовать на наших славных солдат, чтобы они расстреливали бессознательных, околдованных другой формой оружия русских. А теперь лучше скажи мне одно, как ты попал в нашу лабораторию?― Когда я понял, что не попаду в дом, то я стал идти к калитке. А она тоже не открывалось. Это всё ваше защитное поле. А когда я от злости топнул ногой, то я сразу провалился в вашу лабораторию. Я упал в тот коридор, где меня и нашли ваши солдаты. Вот и всё.― Наша лаборатория построена для разработки оружия для войны с ужасной страной Россией. Я надеюсь, что всё, что ты мне рассказал правда, и ты не какой ни будь шпион русских. Теперь я могу тебя отпустить. Только одно условие к тебе, это не обходимо: мы сотрём тебе память, и ты никогда больше не вспомнишь всего, что было. В наркозе мы отправим тебя наверх. Ты забудишь всю свою жизнь, а мы создадим тебе искусственные воспоминания. Мы создадим тебе новое имя, под которым ты проживёшь остаток жиз-ни. Мы найдём семью, где нету отца или у жены нет мужа, сотрём воспоминания им, и ты будешь жить новой жизнью.― Я согласен, только если вы снимете с меня наручники. ― сказал я абсолютно покорно, чтобы не вызывать не малейших по-дозрений. Во мне созрел план по спасению.Я заметил то, что по моему было автоматом по стиранию па-мяти. Он находился за стеклянной дверкой сзади кабинета бизнес-мена. Если с меня снимут наручники, перед тем, как начнут стирать память, я возьму автомат, который по какой-то причине лежал на медицинском столе напротив, то я расстреляю всех, кто есть в этой лаборатории. Поскольку здесь солдаты не будут готовы резко отби-ваться от вооружённого человека, то я смогу вырваться из плена и попробовать отсюда убежать. Я выйду через основной вход, через который сюда проникают люди. Мой план мог удастся, и тогда я убегу, а перед этим разнесу эту ужасную лабораторию.― Тогда сейчас тебя поведут на процедуру по стиранию памяти. ― бизнесмен так спокойно и беззаботно это сказал, что было ясно, что ту много кому стирают память.Меня повели в ту комнату. С меня сняли наручники, а вели за руки. В этой части лаборатории стоял автомат по стиранию памяти. Кроме него в этой лаборатории, в отличии от предыдущей нечего не было. Только какие-то люди в костюмах медиков готовились стирать мою память. А на столе будто бы ожидая меня лежал авто-мат. Главное сейчас, чтобы его не убрали со стола.По какой-то странной причине, мне не хотелось начинать жизнь заново. Я хотел достойно закончить хотя бы одну. Я знал, что именно я должен положить этому всему конец. Это сделаю я. Ни кто-то другой, а именно я.Меня подвели к прибору и посадили. Когда Механический голос стал вести обратный отсчёт до стирания памяти: 10, 9, 8, 7, я вскочи и взял автомат. Механический голос перестал вести отсчёт на цифре пять, когда я уже разносил лабораторию в пух и прах. В начале я разнёс автомат по стиранию памяти. Он после одного взрыва взорвался, а я спрятался за столом, на котором был автомат. Я поднял голову как раз тогда, когда солдаты с винтовками как раз собирались открыть стеклянную дверь, но я открыл по ним огонь, стекло треснуло, большие куски поранили многих, а остальные были так шокированы моей хитростью, что я почти без сопротивления расстрелял отряд. Мною владело желание разнести тут всё в пух и прах. Потом я расстрелял стеклянную стену, которая отделяла пер-вую лабораторию от кабинета бизнесмена, а стекло рассыпалось по всей лаборатории. Когда сзади меня хотел ножом убить кто-то из учёных, я толкнул его ногой и он упал, а потом я его расстрелял, а потом расстрелял весь научный персонал во всей лаборатории. А потом я заметил, что к винтовке привязана граната, я кинул её в лабораторию, и та взорвалась, уничтожив лабораторию до основа-ния.Я долго шёл по коридору. Но в итоге я нашёл тайный выход, который раньше никогда не замечал, когда гулял. Это была яма в поле, в которую было легко укатиться. На дне была куча мелких кусков земли, через которые я и вылез.Я вылез, и пошлее к своему дому. По какой-то причине, я был как-то равнодушен ко всему, что произошло. Не было не удивления, не испуга. Так я шёл по полю.Яма находилась в одном ярке, в котором нечего кроме травы не росло. С обеих сторон были холмы. На одном из них жили байбаки, которые летом свистели из своих норок. На одном рос густой тём-ный лес. Так с одной стороны поле было перепахано. В яре рос лес. Я вскоре поднялся на один из холмов, с которого стало хорошо видно Озёрное. Уже светало. Теперь я дойду до дома и вызову по-лицию, если какое-то существо осталось живое, то они с ним спра-вятся. Теперь ужасная ночь окончилась. Началось утро.Я уже никуда не спешил. Я дошёл до дома, взял винтовку и за-шёл. Защитное поле исчезло. Но, если там осталась ещё одна тварь то я её убью.

Ключевые слова: Дача озёрное дверь авторская история

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