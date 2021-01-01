"Музыкальная шкатулка"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:16

Причина: Изменен раздел.

ra9ocx Просмотров: 165 Комментарии: 0 0 Вчера, 05:16 by

Давно это произошло и иногда вспоминается как ностальгия из юности. Какое чудесное было время.Есть у нас друг семьи, Василий Васильевич. Заядлый охотник и любитель природы. Тогда, в начале 2000-х годов, купил он дом. Но не просто дом, а старинной постройки в одной интереснейшей деревне километрах в 60-70 от большого города. С таким расчетом, что бы можно было ездить как на дачу. Место это наикрасивейшее. Расположено на высоком бугре, окруженное вокруг причудливым разнообразием сибирской природы. Были там и поля с березовыми перелесками, реликтовый сосновый бор на высокой надпойменной террасе и множество озер, ручьев и речек. Бывало, что в хороший паводок все это сливалось в единую водную гладь, где было царство перелетной птицы.Сам деревенский дом был добротно сложенный пятистенок - бревенчатый сруб, постройки рубежа 19-20 вв. Для своих почтенных лет в очень приличном состоянии. Бревна диаметром 60-70 см ничуть не гнилые, разве что нижние венцы немного подправить. Строение прекрасно вписывалось в сельскую архитектуру по той причине что вся эта улица в старой части поселения была срублена из однотипных изб примерно одного времени . Уютно и по сельски- монументально. Убранство внутри так же больше напоминало обстановку середины века 20-го, чем первого десятилетия 21-го. «Холодные сенки», заваленные всяким хламом, оставшимся от прошлых поколений хозяев и две комнаты - большая и поменьше. Они были обставлены кое какой мебелью, попавшей сюда явно из другой эпохи. А самое чудесное это РУССКАЯ ПЕЧЬ. Нет нет, не обычная каменка с отопительным щитом и плитой, а именно РУССКАЯ печь. С лежаком и жерлом, приспособленным для готовки и выпечки хлеба. Примерно в таком виде достался дом Василь Васильевичу от внуков прошлых хозяев. Сами бывшие владельцы несколько лет уж как прибывали на местном погосте, и прежде чем дом купил дядя Вася, он какое то время пустовал.Впервые порог этой избы я переступил в январе 2003 года. Шла святочная неделя, каникулы и мы с отцом приехали к Василь Васильевичу в деревню погостить несколько дней в надежде тропить зайцев и исследовать окрестные леса. С первой же минуты дом окутывал не преодолимым уютом. Оттуда решительно не хотелось уходить. После длительного простоя руками дяди Васи был наведен кое какой порядок, прибрано, подбелено. Но основные планы по грандиозному ремонту были затеяны на лето.На второй день нахождения в гостях завернул сорокаградусный мороз. Темнеет в это время рано и уже часов с пяти вечера вся жизнь в деревне перемещается к печке. Взрослые устраивали застолье, приходили в гости местные охотники. А я залез на печную лежанку и слушал истории о глухариных токах, о лосиных отелах, о несметных полчищах косачей, по утрам оккупировавших крыши деревенских сараев. Такие разговоры - интереснее любого телевизора. Время шло быстро. Постепенно расходились гости и вот уже пора спать- остались мы втроем. Я и отец ночевали на двух кроватях в маленькой комнате. Василь Васильевич в большой. Межкомнатная дверь отсутствовала и поэтому разговор продолжался уже из кроватей. Обсуждалось, кажется, как лучше готовить зайчатину. И в один момент эту идиллию нарушил звук. Разговор прервался. Это была музыка. Все прислушались. И правда – звучит. Я даже узнал мелодию. Это было произведение Эдварда Грига «В пещере горного короля».-Ну что там у кого телефон зазвонит? Что не отвечаете- прозвучал голос Васильевича из соседней комнаты.- Да нет у меня телефона- говорит отец – в куртке он у двери…Встали с кроватей, включили фонари. Источник звука однозначно находился в доме. И, похоже, около дверного проема между комнатами. При попытке приблизиться к этому месту мелодия оборвалась. Что за диво. Включили свет, осмотрели место. Ничего не обычного. Стена, угол, стул, заиндевелое окно. Из вещей только занавеска. Пожали плечами и легли опять по своим местам. Слово - за слово и беседа возобновилась. Прошло какое то время и музыка зазвучала вновь примерно в том же месте.-Ну выключите уже свой телефон, шутники, что он там надрывается- опять пробубнил дядя Вася.Тем временем мелодия продолжала играть. Не громко, но отчетливо. Это не было исполнение оркестра. Скорее походило на игру музыкальной шкатулки. Такие мелодичные высокие звуки. Встал отец и решительно направился по направлению к звукам. Все снова прекратилось. Пошел к входной двери и принес свой телефон, оставленный в кармане куртки. Источником был точно не он. Да и техника начала 2000х годов просто не позволяла исполнить ничего подобного. Обычная «звонилка». У меня первый мобильник появился, года через два после этих событий, а Василь Васильевич был консерватор и тоже не имел подобной техники. Из всей электроники в доме был только старенький, пыльный-препыльный ламповый телевизор, используемый вместо табуретки.Итак, природа музыки оказалась загадкой. Тем временем, когда все очутились в своих кроватях композиция Грига зазвучала вновь. Василь Васильевич вопросов больше не задавал, а я в один прыжок перескочил к отцу на лежанку. Жутковато стало. Лежим, слушаем…Поиграв так несколько минут «музыкальная шкатулка» затихла. Так мы и уснули в недоумении.На следующее утро ночное происшествие казалось каким то сном. В окно ярко светило январское утро. Первым делом, встав с кровати, я учинил ревизию всего, что находилось в доме и в первую очередь того места откуда доносились ночные звуки. Помещение еще не было обжито Васильичем. Оставшиеся от старых хозяев в основном было унесено в сени, а своими вещами комнаты еще не заполнились. Поэтому оглядеть все было не сложно. Тут как раз проснулся Василь Василич.- Ну что, Миха, нашел что нибудь – спросил он, вставая с кровати.- Нет, дядь Вась, ничего нет.-Может кто из деревенских вчера что оставил?- Да пусто, никаких магнитофонов и телефонов, что играло не понятно.На том это событие и закончилось. Пообсуждали еще немного и забыли. Начались будничные дни, прошли святки. И как будто в доме дяди Васи ничего подобного больше не случалось, если бы не одно НО, которое навивает на причинно- следственные связи с той ночью.Летом Василь Васильевич все же затеял свой ремонт. Решительный и беспощадный. Нанял двух узбеков-строителей. Те ему сломали холодные сени, утеплили дом и облицевали кирпичом. И, о ужас, разобрали чудесную РУССКУЮ печь – душу дома - а на ее место поставили котел с жидким носителем. Дядя Вася жил между городом и деревней - завозя материалы и контролируя стройку. Пришло время варить отопление. Вешать бездушные радиаторы под окна. И вот, когда был оторван один из подоконников, открылась следующая картина. В бревне была выбрана плотницким инструментом аккуратная ниша прямоугольной формы. А в ней -покрытая пылью времени- деревянная коробочка. Внутри оказались деньги – сверток бумажных ассигнаций, серебряные и золотые монеты, несколько украшений, патроны от «Нагана» и еще какая то мелочевка. Это не самый крупный клад, найденный, когда бы то не было, в тех краях (позже после этого случая я стал живо интересоваться историей, собирать информацию легенды, и много позже даже снимать ролики). Скорее это был не клад, а заначка, сделанная в сложное время. Интересно в этом случае даже не обнаружение тайника давнишних владельцев дома, а то, что именно от этого окна играла музыка. Связано это как то между собой или нет – не понятно.Денежную ценность из той находки представляли лишь золотники, коих было не много, и некоторые украшения. Тем не менее, на эти средства Василий завершил свой ремонт. Хватило еще и на баню. Правда, после этих преобразований дом утратил свой старинный уют и стал совсем обычным. Уже нельзя полежать на русской печи и потрогать руками дерево старинного сруба. Но вот «Наган», от которого «В музыкальной шкатулке» были патроны, так и не был найден. Может быть тихими январскими ночами еще играет «Пещера горного короля» где ни-будь из чердачной засыпки? Или оружие поет совсем другие песни???

Ключевые слова: Деревня клад старый дом авторская история

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