Мистическая красота природы

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 89 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 12:31 by

Британский художник, Джеймс Брант, преподносит окружающим сюрпризы, создавая башенки, рисунки и мозаику из всего, что ему попадается под руку во время прогулок.Джеймс подчеркивает, что у него есть собственный кодекс по работе с природными материалами: он ничего не ломает, не выкапывает и не пользуется клеем.

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