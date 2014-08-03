Мистическая красота природы

Мистическая красота природыБританский художник, Джеймс Брант, преподносит окружающим сюрпризы, создавая башенки, рисунки и мозаику из всего, что ему попадается под руку во время прогулок.
Джеймс подчеркивает, что у него есть собственный кодекс по работе с природными материалами: он ничего не ломает, не выкапывает и не пользуется клеем.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 89Комментарии: 5
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