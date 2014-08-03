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Страшно интересно

Мистическая красота природы

Британский художник, Джеймс Брант, преподносит окружающим сюрпризы, создавая башенки, рисунки и мозаику из всего, что ему попадается под руку во время прогулок.
Джеймс подчеркивает, что у него есть собственный кодекс по работе с природными материалами: он ничего не ломает, не выкапывает и не пользуется клеем.

Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
Мистическая красота природы
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 89Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Джеймс Брант скульрпутры природа узоры необычное

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:40
+2
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Комментариев: 6 690
Прикольные какие! Здорово, Джеймс Брант молодец!
Мне особенно из листочков и веточек арты понравились.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 12:44
+3
Группа: Авторы
Репутация: (141|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 249
Цитата: Летяга
Прикольные какие! Здорово, Джеймс Брант молодец!
Мне особенно из листочков и веточек арты понравились.
+++

А мне предпоследний шедевр понравился) классно .
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 13:00
+1
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Группа: Комментаторы
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Красотень то какая, большой молодец) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:34
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Чудесно! Даже капиллярный узор на пальцах.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: conjure one
Сегодня, 20:38
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Репутация: (4094|0)
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Комментариев: 1 850
Прикладное искусство в рамках природных материалов. Мне очень понравилось)+++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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