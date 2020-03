Экзелер 3 часть

-Yes!! You kill my friends, and I KILL YOU! [Да!! Ты убил моих друзей, и Я УБЬЮ ТЕБЯ!!] - Это уже я.И тут по какой-то причине Экзелер начинает умирать, прям как Билл Сайфер...Чей то был голос, я не знаю.Я потом полез наверх где была безопасная зона.Выбравшись на поверхность, я понял, что идти будет долго. Я тем более один...- Илья! СТОЙ! - из пещеры ВЫЛЕТЕЛ Ваня. - Меня-то подожди!Он пролетел несколько метров над моей головой и приземлился на меня(я побежал за ним, чтобы поймать). Было очень больно.- Илья! Не представляешь что там было! - быстро дышал мой друг - Он уничтожился! Но не до конца....Я его слушал выражением лица "😐" когда он мне вталкивал всё что произошло с того момента, как мы потеряли Антона. Но уже после того, как Экзелер "умер в стиле Билла Сайфера", по рассказу Ивана, моё выражение лица изменилась на это "😱".- Экзелер умер. Я почувствовал слабость ещё сильнее. Мои конечности еле передвигались. Я не мог поднять головы, можно сказать, находился в сознании полумёртвого человека. Вдруг перед моей головой появился человек, похожий на Экзелера. Он был солнечно-белого цвета. В руке у него был меч. За спиной находились 4 крыла.На этом моменте я представил себе SCP-001, только уменьшенного в сто раз.-Из его глаз не текла кровь. Из-за яркого света, исходящего от существа, вообще трудно было отличить на его лице какие-то черты этого самого лица. Я уже подумал что это пришли за мной... Но существо протянуло ко мне свою руку. Я протянул свою руку в ответ. Существо взяло мою руку крепко-крепко. Я отключился. Когда через несколько мгновений я проснулся, то существа передо мной не было. Я осмотрел себя. Я загорелся тем самым солнечно-белым цветом и полетел толкаемый неведомыми силами... Остальное ты знаешь, Илья... - Иван покачнулся и упал на голую землю спиной. Затем подложил руки под голову и мечтательно поглядел на небо.Уже клонило к вечеру. Небо залилось ярко-рыжим вечерним цветом. Надо было выбираться отсюда.Окрестность и наши организмы не позволяли этого сделать. Мы решили устроить привал. Сил не было что-то строить, и мы улеглись на песок, подальше от пещеры. Когда небо было тёмно-фиолетового цвета, пещеру озарило красным светом. Затем она снова стала чёрной. Из мрака только светились два красных фонаря заглядывающих тебе в душу...

Ключевые слова: Пещера Ваня вылетел ангел-хранитель угольки авторская история

