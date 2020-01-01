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Дурдом

Экзелер

Нам всем по 16 лет. Нас трое. И мы едем в поезде. Проводница прошла мимо.
Билеты отдали. Смотрим в окно.
Видим - поезд медленно отклоняется в сторону. Представьте перевёрнутый Крымский Мост. И такая приузенькая дорожка, на которой даже поезд почти не умещается. Уже скоро упадёт. Наш друг Иван пошёл в кабину водителя, типа разобраться, чего это, мол, вы не следите за рулём, и т.д. Он зашёл в кабину и увидел спящего, видимо, водителя с разбитыми на полу БУТЫЛКАМИ! Осколок бутылки уже был воткнут в руль. Ваня вытащил его из руля. Он плоховато разбирался в поездном управлении, понатыкал все кнопки, покрутил все рычаги. Поезд нереально сильно тряхнуло, что все пассажиры подскочили на сиденьях, а некоторые попадали на пол. Потом он развил такую скорость, что пассажиры уже вылетали из сидений и бились об стену спинами. Стёкла потрескались. Антоха увидел что мы приближаемся к концу дороги. Она резко обрывалась. Железная дорога висела над пустотой. Что было внизу мы не знали. Стоп кран был в этом вагоне, но поезд был настолько быстрый, что до стоп-крана было не достать. И тут... Вагоны поезда отцепились друг от друга, перекувыркнулись, и упали в яму. Грохот был оглушительный. Я вывалился из вагона. Ударился об камень. Было больно.
Я посмотрел в тоннель. Оттуда раздался скрежет похожий на оттачивание топора. Из темноты показались красные точки, яркие как угольки. Я заорал и прыгнул в вагон обратно.
Из темноты вышла чья-то тень с красным топором. Топор она волочила по земле. Я осторожно выглянул, и чуть не лишился головы. Я вовремя зашёл обратно, и топор просвистел мимо. Потом он вернулся обратно. Оно перекувыркнулось, подняло и опустило топор на нас. Антоха успел закрыть дверь подобную маршруточной. Топор её проткнул. Иван выглянул из соседней двери и крикнул естественное:
-НА ПОМАЩЬ!!!!(это не я неграмотный, это крик был на это похож)
До чего должно быть одновременно и удачно и глупо скинуть нам ДИНАМИТ! ЭТО ВАМ НЕ МАЙНКРАФТ, ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ! РЕ-АЛЬ-НОСТЬ!!!!
Мы решили вот что - мы схватили шашку, открыли ту дверь и кинули динамит в монстра, пытающегося нас убить. Его разорвало на части. Чтобы не было тошно, мы закрыли ту дверь. Топор остался в ней. На нём откуда-то появился кусок плоти. Он начинал расти, расти. Нам становилось всё страшнее и страшнее.
Продолжение СЛЕДУЕТ....


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:02
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 06:02 by ExelerПросмотров: 55Комментарии: 0
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Ключевые слова: Поезд яма пьяный водитель руль Экзелер топор тень убийцы авторская история

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