Экзелер 2 часть

Мы решили вот что - мы схватили шашку, открыли ту дверь и кинули динамит в монстра, пытающегося нас убить. Его разорвало на части. Чтобы не было тошно, мы закрыли ту дверь. Топор остался в ней. На нём откуда-то появился кусок плоти. Он начинал расти, расти. Нам становилось всё страшнее и страшнее.Из этого куска выросла прям такое именно красное и чёрное существо с чёрными белками и красными зрачками. Оно крипово улыбнулось, выдернуло топор из двери и опустило его на меня. Я отпрянул в сторону. Топор врезался в пол и отскочил. Затем Экзелер встал и снова опустил топор на меня. Экзелер снова промазал и топор отскочил от стены. Я взял топор за обратную сторону лезвия и воткнул топор ему в лоб. Раздался хруст костей. Экзелер пошатнулся и упал. Мы втроём выпрыгнули из вагона от греха подальше. И дверь закрыли. Топор застрял между дверью и стеной. Мы побежали в тоннель, откуда он вышел. В темноту. В бескрайнюю темноту. Мы бежали не разбирая дороги. Антон споткнулся и упал. Мы остановились. Антон кое-как встал. Как вдруг в его голову что-то вонзилось. Опять раздался хруст костей. Он снова упал. Нам ничего не оставалось, кроме как его бросить.Мы быстро бежали по этому тоннелю. Знаете такое : "Свет в конце тоннеля"? Мы увидели уже этот свет. Мы ему очень обрадовались, так как всё после того как мы упали в яму, всё было во мраке. Вдруг Ваня упал... Я тоже упал, вместе с ним. Раздались громкие звуки, как будто слон бежит со скоростью 100 км/ч. Передо мной появилась лестница наверх. К белому свету. Я уже хотел встать, но почувствовал сильную слабость. Я протянул руку наверх. И пополз как какая-то гусеница. Наверх....Я уже чувствовал свет, как вдруг, почувствовал, что меня за ногу кто-то схватил. Я обернулся. Это был Экзелер...Я отбивался второй ногой. Экзелер достал свой топор и попытался отрубить мне свободную ногу. Я ударил его по голове. Он засмеялся и кинул топор в мою голову. Я отклонился. Топор пролетел выше, ударился в ступеньку, отскочил, и такими подскакиваниями полетел вниз. Со звуками "тщ", "тщ","тщ".Он мог разрубить мне голову напополам. На самом последнем моменте топор растворился в воздухе. ДА ИМЕННО РАСТВОРИЛСЯ В ВОЗДУХЕ! Экзелер:-NO! WHEN? HOW? IT'S NOT REALLY!!! NO! NO! NO! [НЕТ! ПОЧЕМУ? КАК? ЭТО НЕРЕАЛЬНО! НЕТ! НЕТ! НЕТ!-Yes, yes, exeler! It's my time! YOUR time is OUT! Time out Еxeler!! Understand? [Да, да, экзелер! Это моё время! ТВОЁ время ВЫШЛО! Время вышло Экзелер! Понял?]-Yes!! You kill my friends, and I KILL YOU! [Да!! Ты убил моих друзей, и Я УБЬЮ ТЕБЯ!!] - Это уже я.И тут по какой-то причине Экзелер начинает умирать, прям как Билл Сайфер...Чей то был голос, я не знаю.Я потом полез наверх где была безопасная зона.Продолжение СЛЕДУЕТ...

