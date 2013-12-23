Страшные поговорки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Zodrak Просмотров: 104 Комментарии: 2 +4 Вчера, 21:07 by

1. Пусти оборотня на ферму.2. Вампир днём спит, а вечером - дремлет.3. Не делай зомби из мертвеца.4. Слово - не вампир, кровь не высосет.5. От привидения не убежишь.6. И Баба-яга бессмертна.7. И баба-яга на свидание ходит.8. Кощей бессмертный умеет хранить секреты, поскольку у него и язык с костями.9. Пугало (огородное) не напугаешь.10. Бабай с Домовым подрался.11. Когда йети на горе крикнет.12. У тебя в кладовке/холодильнике Домовой повесился.

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