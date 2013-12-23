Страшные поговорки

Страшные поговорки1. Пусти оборотня на ферму.
2. Вампир днём спит, а вечером - дремлет.
3. Не делай зомби из мертвеца.
4. Слово - не вампир, кровь не высосет.
5. От привидения не убежишь.
6. И Баба-яга бессмертна.
7. И баба-яга на свидание ходит.
8. Кощей бессмертный умеет хранить секреты, поскольку у него и язык с костями.
9. Пугало (огородное) не напугаешь.
10. Бабай с Домовым подрался.
11. Когда йети на горе крикнет.
12. У тебя в кладовке/холодильнике Домовой повесился.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:07 by ZodrakПросмотров: 104Комментарии: 2
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