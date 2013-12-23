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Несерьезные истории

Страшные поговорки

1. Пусти оборотня на ферму.
2. Вампир днём спит, а вечером - дремлет.
3. Не делай зомби из мертвеца.
4. Слово - не вампир, кровь не высосет.
5. От привидения не убежишь.
6. И Баба-яга бессмертна.
7. И баба-яга на свидание ходит.
8. Кощей бессмертный умеет хранить секреты, поскольку у него и язык с костями.
9. Пугало (огородное) не напугаешь.
10. Бабай с Домовым подрался.
11. Когда йети на горе крикнет.
12. У тебя в кладовке/холодильнике Домовой повесился.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:07
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:07 by ZodrakПросмотров: 104Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Пословицы поговорки домовой кощей авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:04
0
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Комментариев: 6 918
Аффтор, давай исчо
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Red Scorpion
Сегодня, 12:41
0
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Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 15
Комментариев: 805
.. Прикольно . Тут столько можно придумать )) так разгуляться дать воображению..
типа : "Сколько оборотня не корми, он все равно на луну смотрит".. или "Знай упырек свой склепок ( гробок) .."
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
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