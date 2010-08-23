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Стихи

Я всё ещё жду...

В деревне заброшенной тихо и пусто.
Тоска. Безысходность. Печаль.
Домов уцелевших – не густо.
Надеюсь, явился не зря в эту даль.

В погоне за богатством и мечтой,
Я стал для близких и родных чужим.
Но нет, отнюдь я не плохой,
Я лишь желаю жить, не только быть живым!

Другие твердили, мол, я предатель,
Хожу по краю словно сапёр.
Но кто я? Я – чёрный копатель,
Диггер, авантюрист, мародёр.

За легкой жизнью явился сюда,
Устал я на дядю пахать.
Ибо здесь есть возможность нажиться сполна,
И никто не в силах мои планы сорвать.

Обыскав пол деревни я вдруг осознал –
Мечтам моим сбыться не суждено.
Неужто настиг в одночасье провал?
Есть вероятность, немудрено.

Мурашки по коже, мысль о Феррари
И деньгах больших в моём кошельке.
Причиной тому - скрипка Страдивари
Найдена средь хлама на чердаке.

Направляясь на выход я вдруг провалился,
Сквозь гнилых досок потолка,
И в иссохший колодец в один миг очутился,
Что таился под полом со времён совка.

Сутки прошли… И неделя прошла.
А я всё так же здесь, я жду…
Раздроблена нога, пострадала башка,
Увы, никогда я уже не уйду.

Спустя месяц уже боли нет, я тут.
Ожидаю всему вопреки,
Что меня непременно вот-вот найдут,
И предадут моё тело земле, по-людски…


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:42
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:42 by PennywiseПросмотров: 86Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Черный копатель деревня яма ловушка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 14:49
+2
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Причесать бы, облагородить - вышло бы хорошо. Про чёрных копателей стихов так-то мало.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
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