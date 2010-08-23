Я всё ещё жду...

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:42

Причина: Стилистика автора сохранена

Pennywise Просмотров: 86 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:42 by

В деревне заброшенной тихо и пусто.Тоска. Безысходность. Печаль.Домов уцелевших – не густо.Надеюсь, явился не зря в эту даль.В погоне за богатством и мечтой,Я стал для близких и родных чужим.Но нет, отнюдь я не плохой,Я лишь желаю жить, не только быть живым!Другие твердили, мол, я предатель,Хожу по краю словно сапёр.Но кто я? Я – чёрный копатель,Диггер, авантюрист, мародёр.За легкой жизнью явился сюда,Устал я на дядю пахать.Ибо здесь есть возможность нажиться сполна,И никто не в силах мои планы сорвать.Обыскав пол деревни я вдруг осознал –Мечтам моим сбыться не суждено.Неужто настиг в одночасье провал?Есть вероятность, немудрено.Мурашки по коже, мысль о ФеррариИ деньгах больших в моём кошельке.Причиной тому - скрипка СтрадивариНайдена средь хлама на чердаке.Направляясь на выход я вдруг провалился,Сквозь гнилых досок потолка,И в иссохший колодец в один миг очутился,Что таился под полом со времён совка.Сутки прошли… И неделя прошла.А я всё так же здесь, я жду…Раздроблена нога, пострадала башка,Увы, никогда я уже не уйду.Спустя месяц уже боли нет, я тут.Ожидаю всему вопреки,Что меня непременно вот-вот найдут,И предадут моё тело земле, по-людски…

Ключевые слова: Черный копатель деревня яма ловушка авторский стих

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