Я всё ещё жду...В деревне заброшенной тихо и пусто.
Тоска. Безысходность. Печаль.
Домов уцелевших – не густо.
Надеюсь, явился не зря в эту даль.
В погоне за богатством и мечтой,
Я стал для близких и родных чужим.
Но нет, отнюдь я не плохой,
Я лишь желаю жить, не только быть живым!
Другие твердили, мол, я предатель,
Хожу по краю словно сапёр.
Но кто я? Я – чёрный копатель,
Диггер, авантюрист, мародёр.
За легкой жизнью явился сюда,
Устал я на дядю пахать.
Ибо здесь есть возможность нажиться сполна,
И никто не в силах мои планы сорвать.
Обыскав пол деревни я вдруг осознал –
Мечтам моим сбыться не суждено.
Неужто настиг в одночасье провал?
Есть вероятность, немудрено.
Мурашки по коже, мысль о Феррари
И деньгах больших в моём кошельке.
Причиной тому - скрипка Страдивари
Найдена средь хлама на чердаке.
Направляясь на выход я вдруг провалился,
Сквозь гнилых досок потолка,
И в иссохший колодец в один миг очутился,
Что таился под полом со времён совка.
Сутки прошли… И неделя прошла.
А я всё так же здесь, я жду…
Раздроблена нога, пострадала башка,
Увы, никогда я уже не уйду.
Спустя месяц уже боли нет, я тут.
Ожидаю всему вопреки,
Что меня непременно вот-вот найдут,
И предадут моё тело земле, по-людски…
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:42
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:42 by PennywiseПросмотров: 86Комментарии: 1
Ключевые слова: Черный копатель деревня яма ловушка авторский стих