Встреча с необъяснимым. Страшный случай, который уже не забудешь

Новость отредактировал Летяга - 28-03-2025, 13:24

Причина: Стилистика автора сохранена

Kiria Просмотров: 1 432 Комментарии: 6 +13 28-03-2025, 13:24 by

История, произошедшая с Нинель Родригес.С юных лет у меня было интересное и весьма полезное увлечение. Но после одного странного, до сих пор необъяснимого происшествия, во время которого я пережила сильнейший шок, пришлось навсегда отказаться от своего любимого хобби.Ещё малой девчонкой мне нравилось ездить с родителями в известный нам сосновый бор и собирать там лесные дары. Когда стала взрослой, увлечение тихой охотой, то есть сбором грибов, не прошло. Наоборот, теперь к этой увлекательной деятельности подходила с хорошим багажом знаний и многолетним опытом.Обнаружила среди подружек единомышленницу — Ольгу, с которой много лет подряд мы ездили по пригородным лесам и обеспечивали себя на зиму хорошими домашними заготовками из ягод и маринованных грибочков.Сложился у нас, так сказать, круг любимых «угодий», о местоположении которых мы никому не рассказывали. Зато всегда наверняка знали, где и когда толстоногих белых взять, где сырых груздей «накосить», а куда золотой осенью за опятами податься.Но шестнадцать лет назад в одном тенистом бору произошло с нами, точнее — со мной, что-то невероятное. Я в ту поездку так сильно испугалась, что с тех пор боюсь из города в лес выбираться.Была у нас одна лесная традиция: когда расходимся между деревьями на поиск, то, чтобы не заплутать, периодически дуем в свисток. Это те, у кого горло лужёное, пусть себе «А-у-у-у» кричат, связки надрывают. А мы тот же результат с наименьшими усилиями достигали.И вот как-то раз в субботу отправились в сосновый бор за пузатенькими боровиками. День был пасмурный, но синоптики дождя не обещали. По приезде на место, как у нас было принято, возле опушки положили на пенёк угощение для Лесовика, попросили разрешение побыть в его угодьях и собрать лесных даров, пообещали не жадничать. После этого обязательного ритуала с лёгким сердцем углубились в чащу. Идём друг от друга на небольшом расстоянии, изредка посвистываем.Через некоторое время вышла я на небольшую вытянутую прогалину, поросшую ароматным разнотравьем. А по её краям в негустом подлеске обнаружилось множество боровичков. Все как на подбор — молоденькие крепыши. Обрадовалась такой удаче, присела, ножом срезаю красавцев и в берестяное лукошко аккуратно кладу.И тут краем глаза замечаю какое-то движение. Подумала, что это подруга тихонько подошла. Подымаю голову и вздрагиваю от неожиданности. Рядышком стоит незнакомый мужчина средних лет. Сразу в глаза бросилось, что не по случаю одет: на нём деловой коричневый костюм, жёлтая накрахмаленная рубашка и дорогие туфли. Лицо ухоженное, но бледное, уставшее. Не знаю почему, но поначалу незнакомец не вызвал у меня какого-то беспокойства.— Скажите, девушка, а что это за грибы?И тут, как говорится, «Остапа понесло». Меня угораздило не только сообщить, как они называются, но и выложить всё, что знала про них, в том числе и как готовить. Шагаем потихоньку, беседуем, я грибы собираю. Незнакомец рядом, при этом всё по сторонам посматривает. Ну, мне это подозрительно стало, я прямиком и спрашиваю:— Вы кого-то потеряли?Мужчина утвердительно кивнул и взволнованно поведал, что давно ищет своего знакомого, делового партнёра, с которым вместе по дороге мимо леса проезжали. Возле опушки двигатель машины внезапно заглох, и все старания его завести оказались тщетны. Тогда партнёр по мобильному телефону (по тем временам для многих это ещё было роскошью) вызвал кого-то для эвакуации. Пока дожидались помощи, решили по лесу прогуляться, свежим воздухом подышать. В какой-то момент мужчина понял, что остался один. Партнёр пропал. И вот теперь он ходит, ищет его.В этот момент неподалёку от нас Ольга в свисток просигналила, и я тут же в ответ свистнула. Вижу, подружка к нам идёт, помахала ей, оглядываюсь, а мой собеседник исчез так же внезапно, как и появился. Словно сквозь землю провалился. Стою, озираюсь. Не видно нигде. Странно.Подошла подруга и, заглядывая с интересом в моё лукошко, спрашивает:— Что произошло, почему такая вся озабоченная?Конечно, рассказала ей про странного незнакомца. Однако Ольга с нескрываемой усмешкой в ответ заявила, что хорошо видела меня, когда свистела, и в этот момент со мной рядом никого не было. Я сначала подумала, что она «прикалывается», разыгрывает. Хотела возразить, но в этот момент подружка недалеко от нас увидела какой-то провал в земле, подошла к его краю и тут же отпрянула, брезгливо воскликнув:- Фу-у-у! Ну и вонь!А затем, прикрыв ладонью нос, испуганно посмотрела на меня и глухо произнесла:- Так это же… могила!- Какая ещё могила? Что ей в лесу делать? Кого тут могли схоронить? — удивлённо спросила я.Взглянула на яму, не подходя, посмотрела по сторонам, задумалась. И вдруг, словно яркая вспышка в ночи, ко мне пришло страшное осознание. Я поняла, кто здесь может быть закопан. В тот же миг сердце гулко забилось в бешеном ритме, волосы на теле поднялись дыбом, а в пояснице обдало холодком. В это мгновение почувствовала себя слабой, беззащитной, захотелось убраться оттуда поскорее.Дальнейшие события развивались стремительно. Начало моим действиям положили холодные мурашки размером с кулак, промчавшиеся по спине в направлении копчика. Я никогда за всю жизнь так быстро не бегала. Ломилась через кусты и молодой подлесок, не выбирая дороги, следом за мной, не отставая, прорывалась подруга. Без остановок домчались до машины, заскочили в салон, я дала по газам, и мы умчались прочь.Только лишь когда отъехали от бора на несколько километров, я смогла перевести дух. И тут Ольга, уловив перемену в моём настроении, интересуется:- Нинель, это что сейчас было? Что за дикий кросс по пересеченной местности?!Волнуясь, объяснилась как могла. Потом всю дорогу мы ехали молча, опустошённые, слов и сил говорить у нас не было. А прощаясь, договорились никому о могиле в лесу не говорить, чтобы не попасть в неприятности. Были наслышаны о случаях, когда люди из нечаянных свидетелей преступлений превращались в подозреваемых.Однако на этом странная история не закончилась. В ту же ночь мне приснился незнакомец из соснового бора. Он стоял рядом и с нескрываемой надеждой в глазах глядел на меня. Я пробудилась в холодном поту, снова ощутив сильный испуг, пережитый накануне днём. Повторно заснуть так и не смогла, меня до утра терзали душевные муки. А следующей ночью всё повторилось. Это сновидение тревожило меня каждую ночь на протяжении целой недели. Измучилась вся в край, и душевно, и физически.В конце концов мои нервы не выдержали, я отправилась на окраину города, где из таксофона позвонила в милицию и, не представляясь, сообщила координаты страшной ямы.В ту же ночь незнакомец опять посетил меня, но на этот раз смотрел с теплотой и благодарностью. Больше никогда не беспокоил.Как такое могло произойти, до сих пор не пойму. Но это было на самом деле. Даже спустя столько лет при воспоминании о той неожиданной встрече в бору каждый раз волна холодных мурашек пробегает по телу. Но с тех пор я в лес ни ногой.

Ключевые слова: Лес грибники встреча убийство авторская история

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